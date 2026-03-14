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El Ejército de EEUU aseguró que en el ataque contra la isla iraní de Kharg fueron destruidos más de 90 objetivos militares

El bombardeo destruyó almacenes de minas navales, búnkeres de misiles y otras posiciones estratégicas iraníes

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Así fue el ataque de EEUU contra la isla iraní de Kharg

Un ataque aéreo de Estados Unidos destruyó más de 90 objetivos militares iraníes en la isla de Jark (Kharg), situada en el golfo Pérsico, durante la noche del viernes. La operación, ordenada por el presidente Donald Trump y ejecutada por el Comando Central, eliminó instalaciones militares clave, pero preservó la infraestructura petrolera de la isla, considerada vital para la economía iraní y el suministro energético global.

Estados Unidos lanzó esta ofensiva sobre la isla de Kharg en respuesta a recientes hostilidades en el estrecho de Ormuz y a amenazas del régimen iraní contra la navegación internacional. El bombardeo destruyó almacenes de minas navales, búnkeres de misiles y otras posiciones estratégicas iraníes. Sin embargo, no se reportaron víctimas ni daños a la terminal petrolera. La isla gestiona cerca del 90% de las exportaciones de crudo iraní, lo que la convierte en un punto crítico para el mercado global de hidrocarburos.

Trump afirmó que la infraestructura petrolera fue excluida del ataque “por decencia”, aunque advirtió que un posible bloqueo al libre paso por el estrecho de Ormuz podría motivar nuevos bombardeos a ese sector. Fuentes estadounidenses aseguraron que la operación representó uno de los ataques más intensos en la región en décadas y dejó a las fuerzas iraníes sin capacidad de defensa en la isla.

Por su parte, el régimen de Irán reconoció la magnitud de la ofensiva, pero sostuvo que los sistemas defensivos fueron reactivados en menos de una hora y que la actividad de las empresas petroleras de Kharg continuó con normalidad. El gobernador adjunto de la provincia de Bushehr, Ehsan Jahaniyan, declaró que la vida cotidiana y las operaciones comerciales en la isla “transcurren con normalidad”.

EEUU destruyó más de 90
EEUU destruyó más de 90 objetivos militares del régimen iraní en la isla de Kharg (Captura de video)

El Cuartel General Central de Khatam al Anbiya emitió una amenaza directa tras el ataque, advirtiendo que toda infraestructura petrolera de la región con participación de empresas estadounidenses sería destruida “de inmediato y convertida en cenizas” si continúan estas ofensivas. El mensaje fue transmitido por la televisión estatal iraní como respuesta a las declaraciones estadounidenses y la amenaza de nuevas acciones en el estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes negaron que la destrucción de las defensas de la isla fuera total, afirmando que tanto la base naval, como la torre de control y otras infraestructuras militares, resistieron parte de los bombardeos. Según fuentes iraníes, los sistemas de defensa fueron restaurados en cuestión de una hora.

Mientras tanto, Trump insistió en que las fuerzas iraníes “no tienen capacidad alguna para defenderse” y reiteró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”. El presidente estadounidense llamó a los militares iraníes a deponer las armas, enfatizando que el ataque supuso “el bombardeo más intenso de la región en décadas”.

Trump dijo que EEUU "iniquiló
Trump dijo que EEUU "iniquiló por completo" los objetivos militares de Irán en la isla de Kharg

La isla de Kharg funciona como el principal centro logístico para las exportaciones de petróleo iraní, con instalaciones capaces de recibir grandes superpetroleros y almacenar enormes volúmenes de crudo. Analistas internacionales alertan que cualquier daño a la terminal, o una interrupción prolongada en Kharg, podría provocar represalias inmediatas y desestabilizar el flujo global de hidrocarburos. Tanto Estados Unidos como Israel habían evitado golpear directamenta la isla hasta ahora, debido al impacto potencial en la seguridad energética de la región.

La ofensiva estadounidense revive el debate sobre la vulnerabilidad de este enclave estratégico. Su importancia radica tanto en su función logística como en su papel histórico para la economía iraní desde la expansión petrolera de la segunda mitad del siglo XX.

La combinación de geografía costera, que ofrece acceso operativo para grandes cargueros, y el volumen gestionado por la isla de Kharg, refuerza su posición como eje del comercio energético de Irán y punto neurálgico en la rivalidad geoestratégica del golfo Pérsico.

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