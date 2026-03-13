EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “destruyendo por completo” el régimen de Irán

En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán, con apoyo de la Dirección de Inteligencia israelí. Los blancos incluyeron lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y plantas de producción de armas del régimen iraní.

Durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tienen “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” y que están “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”.

Desde el interior de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó a opositores locales y advirtió que podrían enfrentar “un golpe aún más fuerte que el del 8 de enero”, en alusión a la represión de las protestas registradas ese mes contra el entonces régimen de Ali Khamenei en Teherán y otras ciudades.

Además, el régimen de Teherán lanzó una nueva ola de misiles que fueron detectados por el Ejército de Israel y por países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Los impactos dejaron más de 60 heridos en la región. El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom informó que 58 personas resultaron lesionadas tras un ataque con proyectiles contra Zarzir, una ciudad cercana a la frontera con Líbano.