EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “destruyendo por completo” el régimen de Irán

En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán, con apoyo de la Dirección de Inteligencia israelí. Los blancos incluyeron lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y plantas de producción de armas del régimen iraní.
Durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tienen “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” y que están “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”.
Desde el interior de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó a opositores locales y advirtió que podrían enfrentar “un golpe aún más fuerte que el del 8 de enero”, en alusión a la represión de las protestas registradas ese mes contra el entonces régimen de Ali Khamenei en Teherán y otras ciudades.
Además, el régimen de Teherán lanzó una nueva ola de misiles que fueron detectados por el Ejército de Israel y por países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Los impactos dejaron más de 60 heridos en la región. El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom informó que 58 personas resultaron lesionadas tras un ataque con proyectiles contra Zarzir, una ciudad cercana a la frontera con Líbano.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La Fuerza Aérea israelí inició una nueva ola de ataques aéreos “extensos” en Teherán, según anunció el Ejército israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel remarcaron que los ataques tienen como objetivo sitios de infraestructura del régimen iraní.
El Ejército israelí informó el bombardeo al puente A-Zarriya sobre el río Litani, en Líbano, utilizado como punto de cruce central por miembros de la organización terrorista Hezbollah.
Según el comunicado, el grupo apoyado por el régimen iraní empleaba esta infraestructura para desplazarse entre el norte y el sur del país, prepararse para enfrentamientos con las FDI y operar contra ciudadanos israelíes.
Las FDI señalaron que el ataque al puente se consideró necesario para evitar amenazas contra Israel y para frenar el daño continuado a ciudadanos libaneses. El ejército israelí precisó que recientemente Hezbollah había colocado lanzadores cerca del puente y lanzado misiles desde ese punto hacia territorio israelí.
El comunicado añade que las FDI continuarán actuando con firmeza contra la decisión del grupo terrorista de sumarse a la campaña y operar bajo el auspicio del régimen iraní, asegurando que no permitirán daños a los ciudadanos del Estado de Israel.
Al menos dos personas murieron tras el impacto de un dron en el norte de Omán, según informó este viernes un medio estatal, mientras el régimen iraní mantiene su campaña de ataques en todo Medio Oriente.
“Dos drones se estrellaron en la gobernación de Sohar. Uno de ellos cayó en la zona industrial de Al Awahi, causando la muerte de dos trabajadores extranjeros y varios heridos. El segundo se estrelló en una zona abierta sin provocar víctimas”, reportó la agencia de noticias omaní citando una fuente de seguridad.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió este jueves que los opositores podrían enfrentarse a “un golpe aún más fuerte que el del 8 de enero”, en referencia a la violenta represión de las protestas registradas ese mes. El comunicado, que reconoce la dureza de la respuesta oficial, amenaza con medidas aún más severas en caso de que se repitan disturbios callejeros.
“Aquellos a quienes llamamos ‘elementos del Neo-ISIS’ deben saber que les espera un golpe aún más duro que el del 8 de enero”, señala el mensaje difundido por el CGRI.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó este viernes a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y les instó a abandonar “inmediatamente” la región o, de lo contrario, aseguró que serán “enterradas bajo los escombros”. El cuerpo militar iraní también informó el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada “Promesa Sadeq 4”, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “destruyendo totalmente el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de otras maneras”, según una publicación difundida este viernes en la red social Truth. El mandatario sostuvo que la ofensiva contra Teherán afecta a las capacidades militares iraníes y aseguró que Washington cuenta con recursos suficientes para continuar las operaciones.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó en la red social X que durante la noche del jueves y la madrugada del viernes se interceptaron varios misiles en su espacio aéreo: cuatro en las regiones oriental y central, otros seis en una provincia del este y siete que intentaban ingresar al país, sin precisar la ubicación exacta de los incidentes.
En Dubái, las autoridades comunicaron en redes sociales que los escombros de una “intercepción exitosa” provocaron un incidente menor en la fachada de un edificio del centro, sin que se reportaran heridos.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin pidió a la población mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, tras la activación de las sirenas de emergencia, según un mensaje publicado en X.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que considera probable que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, siga con vida, aunque sugirió que podría haber sufrido algún tipo de daño.
El Gobierno nipón reclamó este viernes a las autoridades iraníes que garanticen la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz, luego de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, declarara en su primer mensaje a la nación que ese paso estratégico “debe permanecer cerrado”.
El portavoz del Ejecutivo japonés, Minoru Kihara, expresó en su conferencia de prensa diaria la “profunda preocupación” de Tokio por las declaraciones de Khamenei y aseguró que Japón ha transmitido “directamente a la parte iraní la importancia de garantizar una navegación segura en el estrecho de Ormuz”.
Kihara subrayó que, para calmar la situación lo antes posible, Japón mantendrá una “estrecha colaboración a diversos niveles con los países pertinentes, incluidos los miembros del G7”, y agotará todos los esfuerzos diplomáticos necesarios.
El vocero añadió que las autoridades japonesas seguirán monitoreando la situación y recopilando información, así como actualizando las alertas pertinentes para garantizar la seguridad de los buques y sus tripulaciones.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que unidades del Comando del Frente Interior, tanto regulares como de reserva, están trabajando en el sitio del incidente en Zrazir en coordinación con los servicios de emergencia y rescate.
Las fuerzas evalúan la situación y colaboran en las tareas de despeje del área. Las circunstancias del impacto de un misil balístico iraní continúan bajo investigación.
Al menos 58 personas resultaron heridas de diversa consideración tras una nueva oleada de ataques aéreos iraníes lanzados la madrugada de este viernes contra el norte de Israel.
“Técnicos médicos de emergencias y sanitarios de Magen David Adom (la Estrella de David Roja) han brindado asistencia médica y evacuado a 58 pacientes a hospitales en el norte de Israel, incluidos uno en condición moderada y 57 en condición muy leve, por fragmentos de vidrio, con heridas leves”, informó la organización a través de sus redes sociales.