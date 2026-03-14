Irán amenazó con reducir “a cenizas” instalaciones petroleras vinculadas a EEUU si ataca las del régimen en Kharg

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (Europa Press/Archivo)

Las fuerzas armadas de Irán amenazaron con destruir la infraestructura petrolera asociada a Estados Unidos en Medio Oriente después de que el presidente Donald Trump anunciara bombardeos sobre la isla de Kharg, principal centro petrolero del régimen iraní.

El Cuartel General Central de Khatam Al-Anbiya, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), advirtió, en un comunicado citado por medios iraníes, que cualquier ataque contra instalaciones energéticas iraníes provocará la destrucción inmediata de la infraestructura de empresas que cooperen con Estados Unidos, que sería “convertida en un montón de cenizas”.

El anuncio, difundido por las agencias de noticias Fars y Tasnim, se emitió en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró en redes sociales que los ataques estadounidenses “arrasaron” objetivos militares en la isla de Kharg.

El mandatario advirtió que lanzará un nuevo ataque contra la infraestructura petrolera de la isla si Teherán no permite el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que circula una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo. Trump también instó a las fuerzas armadas iraníes y a sus aliados a deponer las armas para “salvar lo que queda de su país”.

Trump afirmó que "muy pronto" la Armada estadounidense comenzará a escoltar buques en el Estrecho de Ormuz (Europa Press)

Trump afirmó que los ataques estadounidenses han dejado a las fuerzas iraníes “sin capacidad alguna” para defenderse y aseguró: “No hay nada que puedan hacer al respecto”. “(Irán) nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”, agregó.

Los ataques iraníes paralizaron prácticamente el tráfico marítimo en el estrecho, lo que genera preocupación entre inversores y gobiernos a nivel mundial ante la posibilidad de una reducción del suministro energético y un repunte de la inflación.

Durante el viernes, el CGRI lanzó una ofensiva conjunta con Hezbollah contra Israel y un edificio residencial ubicado a cuatro kilómetros del Aeropuerto Ben Gurión fue alcanzado por un misil, sin que se reportaran heridos.

El impacto ocurrió en Shoham alrededor de las 19.30, hora local, tras la activación de las sirenas antiaéreas en el centro de Israel, incluida la zona de Tel Aviv y el aeropuerto, áreas habitualmente objetivo de ataques iraníes. Los bomberos israelíes informaron que realizan búsquedas para descartar la presencia de personas atrapadas y trabajan en la extinción del incendio que afectó la parte superior del inmueble de dos plantas.

El impacto generó una columna de fuego y humo, según muestran los vídeos difundidos por los servicios de emergencia. En Rishon Lezion, a unos 11 kilómetros de Shoham, varios vehículos se incendiaron por la caída de submuniciones, sin que se registraran heridos. El Ejército israelí confirmó que probablemente se trató de un misil de racimo. Medios locales difundieron imágenes en las que el proyectil se fragmenta en bombas pequeñas en el aire, que luego caen al suelo.

Un misil iraní con munición de racimo vuela hacia Israel (REUTERS/Dylan Martinez)

Datos de las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que cerca del 50% de los misiles iraníes lanzados desde el 28 de febrero portan ojivas de racimo, diseñadas para dispersar decenas de submuniciones en un radio de hasta 10 kilómetros.

Cada submunición está fabricada en acero y contiene una carga explosiva de entre tres y 20 kilos. Algunos misiles de mayor tamaño, como el iraní Khorramshahr, pueden dispersar hasta 80 bombas. Esta dispersión evita que los daños se concentren en un solo punto y aumenta el riesgo, ya que algunas submuniciones no detonan al impactar, lo que obliga a mantener medidas de seguridad durante días o semanas.