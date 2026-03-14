La Armada estadounidense comenzará “pronto” a escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa antes de abordar el Air Force One con destino a Florida, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU, el 13 de marzo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país comenzará a escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz para protegerlos de posibles ataques del régimen iraní. La medida se enmarca en los intentos de la administración estadounidense por reducir los altos precios del petróleo provocados por la guerra en Medio Oriente.

Al ser consultado por periodistas sobre el inicio de los operativos de escolta, Trump afirmó: “Sucederá pronto”.

Respecto a si los objetivos de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán podrían diferir en cuanto a la finalización de los combates, el mandatario señaló: “Bueno, supongo que pueden ser un poco diferentes, son un país diferente al nuestro”.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron el viernes uno de los bombardeos más intensos en la historia de Medio Oriente contra objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán, según confirmó el inquilino de la Casa Blanca.

A través de la red Truth Social, Trump confirmó que la operación, ejecutada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bajo su orden, “aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”.

En ese sentido, advirtió que, aunque decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, reconsiderará esa posición si el régimen irnaí o cualquier otro actor, en referencia a los grupos terroristas de la región, impide el tránsito libre y seguro de barcos por el Estrecho de Ormuz.

Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026 (PBC/Distribuida vía REUTERS)

La isla de Kharg, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, gestiona cerca del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según datos de JP Morgan. Este enclave constituye el principal punto de carga de petróleo para buques y alberga grandes tanques de almacenamiento destinados al mercado internacional.

Analistas citados por la BBC señalaron que, hasta el momento, Estados Unidos e Israel habían evitado atacar esta isla debido al riesgo de consecuencias energéticas irreversibles para la región.

Trump afirmó que los ataques estadounidenses dejaron a las fuerzas iraníes “sin capacidad alguna” para defenderse y sostuvo: “No hay nada que puedan hacer al respecto”. Además, reiteró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”. El mandatario pidió a las fuerzas armadas iraníes y a sus aliados deponer las armas para “salvar lo que queda de su país”.

La isla de Kharg representa un enclave estratégico para la economía iraní desde la expansión petrolera de las décadas de 1960 y 1970, debido a la escasa profundidad de otras áreas costeras en la región, lo que dificulta el acceso de superpetroleros.

Según JP Morgan, cualquier incursión militar en Kharg podría detener de inmediato la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní y provocar represalias en el estrecho o ataques contra la infraestructura energética contra los países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Kevin Lamarque)

Solo 77 barcos cruzaron el Estrecho de Ormuz en marzo, frente a los 1.229 tránsitos registrados en el mismo período del año anterior, según datos de Lloyd’s List Intelligence.

La mayoría de los buques que atravesaron la zona forma parte de la llamada flota fantasma, compuesta por embarcaciones antiguas, en condiciones deficientes, sin seguro adecuado y con propietarios poco identificables, usualmente vinculadas a Rusia e Irán.

Las fuerzas armadas de Irán advirtieron que cualquier ataque contra la infraestructura petrolera y energética del país desencadenará represalias contra instalaciones energéticas de compañías petroleras asociadas con Washington en la región.

El cuartel general central del Ejército en Al-Anbiya afirmó, en un comunicado difundido por medios iraníes, que la infraestructura petrolera y energética de empresas que colaboran con Estados Unidos “sería destruida de inmediato y convertida en un montón de cenizas” en caso de que las instalaciones energéticas de Irán fueran atacadas.