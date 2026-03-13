Pete Hegseth aseguró que Mojtaba Khamenei está “herido y probablemente desfigurado”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, el 2 de marzo del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra con Irán a finales del mes pasado, afirmó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, dijo Hegseth en rueda de prensa.

Asimismo aseguró que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”.

“Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado”, declaró Hegseth.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo “carece de legitimidad” y que habla de unidad después de “asesinar a decenas de miles de manifestantes”, en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

“Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Khameneí tiene “miedo” y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Khameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

Mojtaba Khamenei, segundo hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, visita la oficina de Hezbolá en Teherán, Irán (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribución vía REUTERS

Khamenei emitió un comunicado escrito el jueves, pero ha permanecido oculto desde que sucedió a su padre, Ali Khamenei, quien murió en un atentado con bomba al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Funcionarios iraníes han confirmado que el nuevo líder está herido, pero no han dado más detalles.

El también secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que una investigación dirigida por un general estadounidense durará “el tiempo que sea necesario” para determinar los hechos del ataque a una escuela primaria en Irán.

La investigación está a cargo de un general ajeno al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y “durará el tiempo que sea necesario para abordar todos los aspectos relacionados con este incidente”, afirmó Hegseth en la conferencia de prensa.

Teherán ha acusado a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo el letal ataque con misiles contra la escuela, que, según informes de los medios iraníes, causó la muerte de al menos 165 personas, entre ellas niños.

Hegseth aseguró que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

“Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo”, dijo Hegseth.

Según el jefe del Pentágono, el volumen de los misiles iraníes y sus drones han caído un 90 % y un 95 %, respectivamente.

“Como está viendo el mundo, están actuando con una absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo con que ya estamos gestionando”, advirtió sobre los ataques a petroleros y buques mercantes en la vía estratégica, por donde pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.