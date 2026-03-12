Un listado de Forbes destaca a las personas más ricas de cada país en 2026

Durante el último año, la aparición de nuevos multimillonarios se ha extendido a países que antes no figuraban en los listados globales de riqueza. Según Forbes, ejemplos como el de Mirwais Azizi —fundador de Azizi Developments y primer multimillonario de Afganistán con USD 1.400 millones— ilustran este fenómeno. Azizi, tras huir de la guerra soviético-afgana y establecerse en Dubái, lidera una empresa que ya construyó más de 45.000 viviendas y desarrolla la que será la segunda torre más alta del mundo.
En Pakistán, Sualeh Asif se convirtió en la primera ciudadana en ingresar al ranking de Forbes desde 2010, gracias a Cursor, una startup de tecnología de inteligencia artificial valorada en USD 29.300 millones. Este tipo de casos refleja cómo 80 países y territorios cuentan hoy con al menos un multimillonario. El fenómeno, impulsado por sectores como la tecnología, los bienes raíces y la banca, evidencia la expansión global de la riqueza más allá de las potencias tradicionales.
Elon Musk y el liderazgo de Estados Unidos
Elon Musk continúa al frente como la persona más rica de Estados Unidos y del mundo por segundo año consecutivo. Durante el último año, su patrimonio creció en USD 497 mil millones, alcanzando una cifra récord de USD 839 mil millones, el valor más alto jamás registrado por la revista financiera Forbes. Musk supera en más de tres veces a su competidor estadounidense más próximo, Larry Page, cuya fortuna llega a USD 257 mil millones.
Estados Unidos lidera el ranking mundial de multimillonarios, con un récord de 989 ciudadanos en la lista. El crecimiento patrimonial de Musk está vinculado a empresas como Tesla y SpaceX. Esta posición se mantiene a pesar de la intensa competencia interna.
Distribución regional y nacional de multimillonarios
La distribución global de multimillonarios muestra diferencias entre regiones y países. Este año, Asia-Pacífico concentra la mayor cantidad, con 1.229 multimillonarios, seguida de las Américas —incluido Estados Unidos— con 1.186 personas en la lista. Europa ocupa el tercer lugar con 875 multimillonarios. Oriente Medio y áfrica suman un total de 138.
Por países, Estados Unidos sigue primero con 989 multimillonarios, seguido de la Gran China —que incluye Hong Kong como territorio administrativo especial— con 610 representantes en el ranking. India aparece en tercer lugar, con 229 multimillonarios según la última edición de la revista financiera Forbes.
Los multimillonarios más ricos por país según Forbes
De acuerdo con la última clasificación publicada por la revista financiera Forbes, los siguientes empresarios y empresarias poseen las mayores fortunas nacionales en 2026 en países presentes en el ranking mundial:
Marcos Galperin
Patrimonio: USD 7.200 millones | Ranking Global: Puesto 542 | Argentina
Su fortuna proviene del comercio electrónico. Galperin es el fundador de Mercado Libre, la mayor plataforma de ventas online y pagos digitales en América Latina.
Tadashi Yanai
Patrimonio: USD 61.800 millones | Ranking Global: Puesto 32 | Japón
El patrimonio de Yanai se origina en el comercio minorista de moda. Es el principal accionista y director ejecutivo de Fast Retailing, empresa matriz de la marca Uniqlo.
Dieter Schwarz
Patrimonio: USD 67.200 millones | Ranking Global: Puesto 29 | Alemania
La riqueza de Schwarz proviene del sector minorista. Encabeza el Grupo Schwarz, propietario de las cadenas de supermercados Lidl y Kaufland.
Giancarlo Devasini
Patrimonio: USD 89.300 millones | Ranking Global: Puesto 22 | Italia
Su fortuna tiene origen en el ámbito de las criptomonedas. Devasini desempeña un rol clave en Tether, una de las principales empresas de monedas digitales estables.
Mukesh Ambani
Patrimonio: USD 99.700 millones | Ranking Global: Puesto 21 | India
Ambani lidera un conglomerado diversificado. Su riqueza se construyó a partir de Reliance Industries, con intereses en petroquímica, energía, tecnología y retail.
Changpeng Zhao
Patrimonio: USD 110 mil millones | Ranking Global: Puesto 17 | Canadá
La fortuna de Zhao proviene del intercambio de criptomonedas. Es el fundador y máximo responsable de Binance, una de las mayores plataformas de compra y venta de activos digitales.
Carlos Slim Helu
Patrimonio: USD 125 mil millones | Ranking Global: Puesto 16 | México
Slim construyó su patrimonio en el rubro de telecomunicaciones. Es el principal accionista de América Móvil y posee inversiones en diversos sectores como banca y construcción.
Amancio Ortega
Patrimonio: USD 148 mil millones | Ranking Global: Puesto 10 | España
Ortega forjó su fortuna en la industria de la moda. Es el creador de Inditex, grupo al que pertenece Zara, una de las cadenas de ropa más grandes del mundo.
Bernard Arnault
Patrimonio: USD 171 mil millones | Ranking Global: Puesto 7 | Francia
La riqueza de Arnault está ligada al sector del lujo. Lidera el conglomerado LVMH, que agrupa a numerosas marcas de moda, perfumes, vinos y relojes reconocidas internacionalmente.
Elon Musk
Patrimonio: USD 839 mil millones | Ranking Global: Puesto 1 | Estados Unidos
El patrimonio de Musk proviene principalmente de la tecnología y la industria aeroespacial. Es el máximo responsable de Tesla, fabricante de automóviles eléctricos, y de SpaceX, compañía de exploración espacial.
La nueva configuración del mapa de las grandes fortunas confirma que la acumulación de riqueza ya no está circunscrita a unos pocos países, sino que se diversifica y se transforma, impulsada por la innovación y las oportunidades que surgen en mercados emergentes y sectores en constante evolución.