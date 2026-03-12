Israel ordenó al ejército prepararse para una posible ampliación de las operaciones contra Hezbollah en Líbano (FDI/X)

Israel ordenó al ejército prepararse para una posible ampliación de las operaciones militares contra el grupo terrorista proiraní Hezbollah en el sur del Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó este jueves que tanto él como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han instruido a las fuerzas armadas a estar listas para expandir las acciones con el objetivo de restablecer la seguridad en las comunidades del norte del país.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, Katz advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, que si el gobierno de su país no logra controlar el territorio y evitar que los terroristas de Hezbollah continúen amenazando a las localidades fronterizas y lanzando ataques, Israel tomará el control de la zona para hacerlo por su cuenta. La advertencia surge en medio del aumento de la tensión en varios frentes de la región.

El grupo Hezbollah afirmó que sus combatientes lanzaron este jueves una andanada de misiles avanzados contra la base Glilot, cuartel de la Unidad 8200 de Inteligencia Militar israelí, ubicada en un suburbio de Tel Aviv. En un comunicado, la organización proiraní sostuvo que la ofensiva fue coordinada con la Guardia Revolucionaria iraní, que previamente había anunciado la realización de un ataque conjunto contra objetivos en territorio israelí.

En cuestión de horas, se registraron lanzamientos de cohetes, misiles y drones sobre múltiples objetivos en Israel, mientras las Fuerzas de Defensa israelíes ejecutaron bombardeos de gran magnitud en Beirut y el sur del Líbano.

Hezbollah lanzó una andanada de misiles avanzados contra la base Glilot, sede de la Unidad 8200 de Inteligencia Militar israelí en Tel Aviv (REUTERS/Jamal Awad)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó que los ataques de la jornada fueron una “operación conjunta e integrada” con Hezbollah, según informó la agencia iraní Tasnim.

Irán lanzó varios misiles balísticos contra el centro, norte y sur de Israel, mientras que Hezbollah disparó drones y unos 150 cohetes hacia más de 50 objetivos israelíes, en paralelo a la ofensiva iraní.

Todas las municiones balísticas fueron interceptadas por los sistemas de defensa aérea israelíes; los cohetes de Hezbollah causaron daños materiales y alteraciones en la vida cotidiana del norte de Israel.

Según lo informado, el grupo armado mantiene su postura de represalia ante la intensificación de las operaciones israelíes en la frontera norte, en un contexto de escalada que involucra a actores regionales y supone riesgos de ampliación del conflicto.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron que efectivos de la Brigada de la Montaña (810) localizaron armas y un punto de lanzamiento utilizado por Hezbollah en la zona del Monte Dov, en el sur del Líbano. La documentación difundida por las FDI muestra las actividades de las tropas en la región, donde han identificado infraestructuras y equipamiento empleados por la organización para preparar ataques contra territorio israelí.

En los últimos días, Israel ha incrementado sus acciones preventivas y de respuesta en la frontera con el Líbano, mientras se mantiene la alerta ante la posibilidad de una escalada mayor. Las autoridades israelíes han reiterado que la prioridad es garantizar la tranquilidad y la seguridad de la población del norte, señalando que las operaciones podrían ampliarse si persisten las amenazas y los ataques provenientes de Hezbollah.