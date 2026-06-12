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Acto de campaña de Iván Cepeda en el Parque de los Hippies de Bogotá terminó con disturbios y vandalismo

Vecinos del sector informaron sobre consumo de sustancias psicoactivas y solicitaron la presencia de autoridades para controlar la situación

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La Alcaldía no intervino por el protocolo de manifestaciones políticas - crédito @manolitosalazar/X

El 11 de junio de 2026, en horas de la noche una actividad de campaña en el Parque de los Hippies, localidad de Chapinero, en Bogotá, terminó con alteraciones en el espacio público.

La convocatoria, organizada por ediles simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda, como Katherine Garavito, del Pacto Histórico, y Félix Millán, de la Alianza Verde, comenzó a tomar forma hacia las 5:50 p. m. con la instalación de una tarima en que se llevaron a cabo presentaciones de cantantes locales y discursos en apoyo al candidato de Gobierno.

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Mientras que la Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, indicó la restricción de implementar acciones policiales para dar fin a la congregación, porque el evento fue presentado como una actividad política.- crédito @Dona_Pily2/X
Mientras que la Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, indicó la restricción de implementar acciones policiales para dar fin a la congregación, porque el evento fue presentado como una actividad política.- crédito @Dona_Pily2/X

Durante la jornada, habitantes de la zona hicieron publica su inconformidad por el consumo de sustancias psicoactivas, vandalismo y destrucción del espacio público, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades para controlar la situación. De igual manera, miembros de la comunidad publicaron videos de los disturbios, protagonizados por los simpatizantes del aspirante a la Casa de Nariño.

De igual manera, los gestores de convivencia del distrito se comunicaron con los organizadores para revisar si contaban con los permisos necesarios del evento, recibiendo una respuesta negativa. Así mismo, instaron a los asistentes a evitar afectaciones al espacio público; sin embargo, los presentes hicieron caso omiso al llamado.

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Vecinos del sector informaron consumo de sustancias psicoactivas, y solicitaron la presencia de autoridades para controlar la situación - crédito @manolitosalazar/X/Colprensa
Vecinos del sector informaron consumo de sustancias psicoactivas, y solicitaron la presencia de autoridades para controlar la situación - crédito @manolitosalazar/X/Colprensa

Los testigos también explicaron vía redes que la Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, les comunicó su imposiblidad de ejecutar acciones policiales para dar fin a la congregación, porque el evento fue presentado como una actividad política.

Tras los hechos registrados, miles de usuarios vía redes sociales aprovecharon para expresar su inconformidad, señalando que los simpatizantes de Cepeda suelen generar daños a la infraestructura de la capital del país durante sus aglomeraciones.

“Ésta gente pq tiene que destruir todo, cuál es esa percepción que tienen de las situaciones, o sea están ahí y dicen ah rompamos esto, casquemosle a este, que me casquen a mi, y ya, a lo gratis, no tienen nada que hacer? No tienen familia para compartir, o que jueguen rasquinboll (sic)”, escribió un usuario en X.

Reportaron un alto consumo de drogas y bebidas alcohólicas por parte de los asistentes - crédito @dona_pily2/X

En la plataforma digital, internautas también plantearon la posibilidad de ejercer sanciones contra los promotores del evento por daños al espacio público y afectaciones a los habitantes de la zona.

“El @PactoCol e @IvanCepedaCast siempre en anarquía, saltarse las normas y leyes.Toca que sancionen a los organizadores. Que se puede esperar de esos hptas desadaptados (sic)”.

Y agregaron: “@IvanCepedaCast no ha sido electo y ya está infringiendo las leyes, lo que nos espera si gana muela picha. Déjenlos que se sigan haciendo coger fastidio. Eso se castigará en las urnas (sic)”.

Enfrentamientos frente a la sede de Abelardo de la Espriella en Bogotá y un hombre armado

El ataque que denuncian desde la campaña de Abelardo de la Espriella por parte de seguidores de Iván Cepeda se produjo la noche del jueves 4 de junio de 2026 en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá - crédito @mafecarrascalr/IG

El 4 de junio de 2026, la movilización en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda en Bogotá derivó en una controversia por la actuación de un escolta de la campaña de Abelardo de la Espriella, después de que un grupo de jóvenes afín al Pacto Histórico llegara a la sede de Salvación Nacional en el sector del Park Way, en Teusaquillo, y el episodio se extendiera hasta la mañana del viernes 5 de junio de 2026.

De la Espriella había obtenido en la primera vuelta del domingo 31 de mayo de 2026 el 43,74% de los votos, con 10.361.499 sufragios. Ese dato reapareció en medio de la discusión pública cuando en X circuló el testimonio atribuido a una asistente a una actividad de apoyo al candidato de Salvación Nacional.

El momento de mayor tensión se produjo cuando uno de los integrantes del esquema de seguridad del equipo de campaña del “Tigre” desenfundó su arma de dotación para, presuntamente, repeler un ataque contra la sede. La acción fue cuestionada por integrantes del Pacto Histórico.

Jaime Andrés Beltrán contó que se vivieron momentos de tensión y miedo por cuenta de lo ocurrido en frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá - crédito @soyjaimenadres/IG
Jaime Andrés Beltrán contó que se vivieron momentos de tensión y miedo por cuenta de lo ocurrido en frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá - crédito @soyjaimenadres/IG

La versión de la campaña de De la Espriella fue expuesta por Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente de regiones de esa campaña, en un video publicado en Instagram. Allí sostuvo que la seguridad los retiró del lugar cuando llegaron “los simpatizantes de Petro, de la primera línea, a intentar dañar, amedrentar y con violencia agredir a los que estábamos adentro”.

Beltrán añadió en ese mensaje que no se podían permitir ese tipo de hechos: “Si ellos quieren llegar con violencia en medio de la oscuridad intentando hacer daño, nosotros con luz, con color y con vida vamos a transformar”. Al cierre de su relato, dijo: “Mientras ellos salen a agredir, nosotros salimos a restaurar; mientras ellos salen a dañar, nosotros a construir. No nos podemos dejar amedrentar. Seguimos firmes por la patria”.

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