Colombia

Cuatro tutelas ponen en jaque la licitación de $1 billón para camionetas 4x4 de la Policía por presuntas restricciones a la competencia

Los reclamos de varios participantes llevaron el caso a revisión judicial y activaron la vigilancia de organismos de control, mientras se mantiene abierto el plazo para presentar propuestas

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La Policía Metropolitana de Bogotá incorpora cinco nuevas camionetas Nissan para reforzar la seguridad en Transmilenio - crédito @Maferoc/X
La compra de camionetas para la Policía permanece bajo revisión judicial tras las demandas de varias empresas que cuestionan las condiciones establecidas en el proceso de contratación - crédito @Maferoc/X

Una licitación de la Policía Nacional de Colombia para adquirir camionetas 4x4 por cerca de un billón de pesos enfrenta cuestionamientos judiciales luego de que varias empresas presentaran cuatro acciones de tutela para intentar frenar el proceso.

Las demandas alegan posibles restricciones a la competencia y presuntos favorecimientos a determinados proveedores.

Aunque los jueces descartaron, por ahora, suspender el proceso de contratación, ordenaron analizar los argumentos presentados por las partes antes de emitir una decisión de fondo, según informó El Tiempo.

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Además, solicitaron la participación de entidades de control como la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para hacer seguimiento al proceso.

La contratación, identificada como CCENEG-092-01-2026, se adelanta mediante un acuerdo marco con la Colombia Compra Eficiente y está catalogada como un proceso relacionado con la seguridad nacional. El plazo para presentar ofertas vence a la medianoche de este viernes 12 de junio.

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Las tutelas fueron presentadas por empresas interesadas en participar en la licitación, entre ellas Alfa AM SAS, Carrocerías Innova SAS y Miaga SAS. Los demandantes cuestionan varios requisitos incluidos en el pliego de condiciones, al considerar que podrían limitar la participación de algunos competidores, según el medio citado.

Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de que la marca del chasis ofertado tenga una antigüedad mínima de 25 años en el mercado colombiano y esté registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según los reclamantes, esta condición podría excluir a fabricantes más recientes que cuentan con capacidad técnica para cumplir el contrato.

La Policía busca adquirir vehículos destinados al transporte de personal en servicio, traslado de personas capturadas y apoyo a diferentes actividades operativas en todo el país. Los automotores deberán ser modelo 2026, contar con determinadas especificaciones técnicas y garantizar servicio de mantenimiento en al menos 32 ciudades.

Paralelamente, la Procuraduría recibió una solicitud de vigilancia especial por presuntas irregularidades y posible direccionamiento del proceso. Frente a las críticas, la Policía aseguró que revisará las observaciones formuladas por los oferentes y reiteró su compromiso con la transparencia, de acuerdo con el diario bogotano.

Por ahora, la licitación continúa su curso mientras la justicia estudia las reclamaciones y los organismos de control evalúan las denuncias presentadas sobre uno de los contratos más importantes del año para la institución.

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