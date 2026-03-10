El precio del petróleo cae un 10% y dispara la recuperación de los mercados europeos

Imagen de archivo de la Bolsa española. EFE/Javier Lizón

La mayoría de las principales bolsas europeas registraron alzas superiores al 2% este martes, impulsadas por la caída de los precios del petróleo y el gas natural, que retrocedieron alrededor del 10%. El repunte bursátil se produjo después de que Israel y Estados Unidos manifestaran que la guerra con Irán podría concluir en breve. Madrid encabezó las subidas, con un avance del 3,05%, seguida por el índice Euro Stoxx 50 y Milán, ambos con un 2,67%, mientras que Fráncfort sumó un 2,39%, París el 1,79% y Londres el 1,59%.

El descenso de los precios energéticos fue determinante en el ánimo de los inversores. El barril de Brent se negociaba al cierre en Europa a 89,38 dólares, tras depreciarse cerca del 10% durante la jornada y llegar a un mínimo de 87,06 dólares, lo que suponía una baja de 12,02 dólares respecto al cierre anterior. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se situó en 80 dólares, con una caída del 15%.

Los mercados reaccionaron a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó el lunes que la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán está “casi terminada”. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, indicó que su país no busca “una guerra interminable” y que el conflicto acabará “a su debido tiempo”, en consulta con Estados Unidos.

La expectativa de una pronta resolución de la guerra en Oriente Medio y la consecuente reducción de la presión sobre el suministro global de petróleo llevaron a la mayor subida diaria de las acciones europeas desde abril, según se informó. El índice paneuropeo STOXX 600 registró un alza del 1,9%. Los bancos, entre los sectores más afectados por la incertidumbre, se recuperaron un 3,6%, con HSBC y Santander como principales impulsores. El sector industrial avanzó un 2,8% y el de viajes y ocio un 2,5%, ante la perspectiva de una normalización en vuelos y turismo.

El precio del gas natural TTF, referencia en Europa, retrocedió el 11,62% hasta los 47,18 euros por megavatio hora, habiendo marcado un mínimo de 46 euros, lo que representó una baja del 13,83% respecto al cierre previo. Estos movimientos se produjeron pese a que los ministros de Energía del G7 no alcanzaron acuerdos para liberar reservas estratégicas al mercado, aunque las declaraciones políticas y posibles acciones de Estados Unidos, como intervenir en el mercado de futuros petroleros o modificar sanciones, contribuyeron a la caída de las materias primas.

Operadores del mercado trabajan en la sala de operaciones de la sede de la bolsa Euronext en el distrito financiero parisino de La Défense el pasado día 10 EFE/EPA/YOAN VALAT

La caída del crudo fue especialmente pronunciada tras haber alcanzado el lunes su nivel más alto en más de tres años, superando los 119 dólares por barril, impulsado por recortes de suministro de Arabia Saudita y otros productores. Posteriormente, el retroceso se profundizó luego de que el presidente ruso Vladimir Putin dialogara telefónicamente con Trump y se anunciaran propuestas para acelerar el fin del conflicto, según un asesor del Kremlin.

El presidente estadounidense había señalado en una entrevista con CBS News que la guerra contra Irán está “muy avanzada” y que Washington va “muy por delante” del plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas. Para los mercados, la posibilidad de una rápida resolución del conflicto disipó el temor a una prolongada interrupción del suministro energético. Analistas del BlackRock Investment Institute advirtieron que la situación es cambiante y los riesgos persisten, pero prevén disrupciones de semanas más que de meses.

En el contexto de menores presiones inflacionarias por la baja de la energía, los inversores retomaron posiciones en deuda: el interés del bono alemán a diez años cayó dos puntos básicos, cerrando en el 2,832%. El euro se apreciaba un 0,1% al cierre bursátil, cotizando a 1,1647 dólares.

El movimiento positivo en los mercados no se limitó a Europa. El lunes, Wall Street ya había cerrado al alza, con el Dow Jones sumando el 0,5%, el S&P 500 el 0,83% y el Nasdaq el 1,38%, mientras que este martes las ganancias continuaban en torno al 0,5%. En Asia, la caída del petróleo también favoreció la recuperación, con Seúl ganando el 5,35%, Tokio el 2,88%, Hong Kong el 2,17% y Shanghái el 0,65%.

En el ámbito de las materias primas, los metales preciosos se encarecieron: la onza de oro avanzó el 1,81% hasta 5.231,7 dólares, la plata subió el 3,06% hasta 89,63 dólares y el bitcóin se revalorizó el 3,43% hasta negociarse a 71.435,62 dólares. Los especialistas advierten que, incluso si el conflicto concluye, la normalización plena del suministro petrolero podría demorar, ya que la reapertura de pozos y la reactivación logística requieren semanas o más tiempo, según el análisis de Wood Mackenzie.

(Con información de EFE y Reuters)