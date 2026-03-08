Los videos más impactantes de los cinco depósitos de petróleo bombardeados por Israel y Estados Unidos en Irán

El Ejército de Israel informó que la noche del sábado atacó varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar.

En un comunicado, el ejército señaló que la operación fue ejecutada por la Fuerza Aérea, guiada por los servicios de inteligencia, y calificó el ataque como un paso más en la estrategia para debilitar la infraestructura militar del régimen iraní.

Según la agencia de noticias ILNA, el depósito de combustible atacado por Israel se encontaba cerca de una refinería clave en Teherán, aunque la infraestructura principal no resultó afectada en los bombardeos. Por su parte, el Canal 14 informó que aviones israelíes realizaron ataques contra unos 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había anticipado estos ataques con una advertencia: “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”. Trump señaló además que Washington está dispuesto a ampliar la lista de objetivos dentro de Irán y advirtió que el país enfrentará una respuesta contundente por lo que describió como “mal comportamiento” de Teherán en la región.

El mandatario utilizó su plataforma Truth Social para advertir que zonas y grupos previamente excluidos de las operaciones militares podrían ser incluidos como nuevos blancos en la ofensiva.

Durante esta jornada, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra un depósito de petróleo y otras áreas adicionales

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el país continuará su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza” y afirmó que la operación está transformando “el rostro de Oriente Medio”.

“Hemos convertido a Israel en una potencia regional”, declaró Netanyahu al concluir el sabbat. El jefe de gobierno aseguró además que “a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada”.

La jornada añadió un nuevo episodio a la escalada militar en Medio Oriente. Además del ataque a la refinería en Teherán, durante la madrugada se llevaron a cabo operaciones aéreas coordinadas sobre objetivos estratégicos en Irán.

Las fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearon el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y causaron graves daños en varias plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm. Estas acciones dejaron sin acceso a agua potable a más de 30 comunidades en el sur de Irán y provocaron la destrucción de al menos 16 aeronaves militares, según fuentes oficiales.

Hace más de una semana, Israel y Estados Unidos comenzaron una ofensiva militar contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de desmantelar tanto el régimen político de los ayatolás como las capacidades balísticas y nucleares del país.

En la primera jornada del conflicto se confirmó la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, hecho que llevó al grupo chiita Hezbollah sumarse a la escalada regional con ataques en el norte de Israel. El conflicto ya afecta a numerosos países vecinos del país persa.