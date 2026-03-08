Irán tiene nuevo líder supremo: fue elegido pero su nombre permanece en secreto

El ayatolá Alí Khamenei con miembros de la Asamblea de Expertos en Teherán, 2021. El mismo cuerpo clerical eligió este domingo a su sucesor. (archivo / Reuters)

Irán se preparaba para revelar el domingo quién sería su nuevo líder supremo, después de que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel destruyeran depósitos de combustible y provocaran incendios que cubrieron gran parte de Teherán con una espesa capa de humo.

El cuerpo clerical encargado de elegir al sucesor del ayatolá Alí Khamenei, asesinado hace poco más de una semana en los ataques que desencadenaron la guerra en Oriente Medio, ha tomado una decisión, pero aún no ha nombrado al nuevo líder.

“Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido”, afirmó Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, según cita la agencia de noticias iraní Mehr.

Alamolhoda afirmó que la secretaría del órgano anunciaría el nombre más tarde. Otros miembros de la asamblea confirmaron que se había tomado una decisión, y uno de ellos sugirió que Mojtaba Khamenei, el hijo del difunto líder, ocuparía el cargo.

Mojtaba Khamenei, hijo del difunto líder supremo, en Teherán, octubre de 2024. Un miembro de la Asamblea de Expertos insinuó que ocuparía el cargo de su padre. (archivo / Reuters)

Mientras tanto, Israel lanzó una severa advertencia de que sus fuerzas no dudarían en atacar al nuevo jefe y a los miembros de la Asamblea de Expertos que se reunieron para confirmarlo.

Su alcance quedó patente con dos nuevas operaciones llevadas a cabo durante la noche: ataques contra depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores, y un ataque contra un hotel en el centro de la capital libanesa, Beirut, que tenía como objetivo a presuntos comandantes iraníes.

Mientras la guerra se prolongaba por noveno día, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que tenía suministros suficientes para continuar su guerra aérea con drones y misiles sobre Oriente Medio durante un máximo de seis meses.

Misiles avanzados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negarse a descartar el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán, pero siguió insistiendo en que la guerra estaba prácticamente ganada a pesar de los continuos ataques con misiles y drones iraníes.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naini, afirmó que Irán solo había utilizado hasta el momento misiles de primera y segunda generación, pero que en los próximos días emplearía “misiles avanzados y menos utilizados de largo alcance”.

El general Hossein Salami, entonces jefe del CGRI, durante ejercicios militares en Irán, octubre de 2022. La Guardia Revolucionaria afirmó tener suministros para seis meses de guerra. (archivo / Reuters)

Arabia Saudita interceptó una oleada de drones que se dirigían a objetivos como el barrio diplomático de su capital, Riad; Kuwait informó de que un ataque había alcanzado los tanques de combustible de su aeropuerto internacional, y Barhein comunicó que una planta desalinizadora había resultado dañada.

Aviones de combate atacaron cinco instalaciones petroleras en ataques nocturnos en la capital iraní y sus alrededores, causando la muerte de cuatro personas, según informó el director general de la empresa nacional de distribución de productos petrolíferos a la televisión estatal.

El gobernador de Teherán declaró a la agencia de noticias IRNA que la distribución de combustible se había “interrumpido temporalmente” en la capital mientras se llevaban a cabo las reparaciones.

Una oscura neblina cubría la ciudad al amanecer y el olor a quemado permanecía en el aire.

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo

El ejército israelí confirmó que su fuerza aérea había atacado “instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán” para impedir su uso por parte del ejército iraní.

Teherán ha prometido ir tras los activos estadounidenses en la región, y Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron de nuevos ataques el domingo.

Dentro de Irán, los daños en las infraestructuras y las zonas residenciales van en aumento, mientras la población expresa su creciente inquietud y se nota una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad.

“No creo que nadie que no haya vivido una guerra pueda entenderlo”, declaró a la AFP un profesor de 26 años bajo condición de anonimato, al describir el miedo que supone vivir bajo los bombardeos.

El Ministerio de Salud de Irán dijo el domingo que al menos 1200 civiles habían muerto y alrededor de 10.000 habían resultado heridos, cifras que la AFP no pudo verificar de forma independiente.

Columna de humo tras un ataque de EE.UU. e Israel al Aeropuerto Internacional Mehrabad en Teherán. El Ministerio de Salud iraní reportó al menos 1.200 civiles muertos desde el inicio del conflicto. (Rastreo de redes / EFE)

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que al menos 294 personas han muerto en los ataques aéreos israelíes durante la última semana, lo que llevó al primer ministro Nawaf Salam a advertir de una inminente “catástrofe humanitaria”.

Mientras tanto, Trump asistió al regreso de los cuerpos de seis militares estadounidenses muertos en un ataque con drones contra una base estadounidense en Kuwait el domingo pasado.

Sin una salida clara

El presidente Trump saluda durante la recepción de los restos de seis militares estadounidenses muertos en Kuwait, en la Base Aérea de Dover, Delaware, 7 de marzo de 2026. Cayeron en un ataque con drones contra una base en Kuwait. (Reuters)

Los analistas advierten de que todavía no hay un camino claro para poner fin a un conflicto que, según funcionarios estadounidenses e israelíes, podría durar un mes o más.

Trump ha sugerido que la economía de Irán podría reconstruirse si un líder “aceptable” para Washington sustituyera al difunto líder supremo, lo que Teherán ha rechazado.

China y Rusia se han mantenido en gran medida al margen, a pesar de sus estrechos vínculos con Teherán.

El máximo diplomático chino, Wang Yi, afirmó el domingo que la guerra en Oriente Medio “nunca debería haber ocurrido” y declaró en una conferencia de prensa en Beijing que “un puño fuerte no significa una razón fuerte. El mundo no puede volver a la ley de la selva”.

(Con información de AFP)