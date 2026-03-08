Mundo

Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con librar una “guerra intensa” por seis meses

Las autoridades militares de la república islámica señalaron que disponen de fuerza suficiente para contrarrestar los bombardeos de países occidentales, mientras crece la tensión entre el régimen y los países del Golfo

Soldados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general Hossein Salami, revisa el equipo (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo que las fuerzas del país están en condiciones de sostener una “guerra intensa” durante seis meses contra Estados Unidos e Israel, luego de que Tel Aviv reportara ataques contra comandantes iraníes en un hotel de Beirut.

Al inicio del noveno día, las repercusiones regionales se multiplicaron. Arabia Saudita interceptó una ola de drones dirigidos a objetivos como el barrio diplomático en Riad, y Kuwait informó que un ataque alcanzó los tanques de combustible de su aeropuerto internacional.

Esta última ofensiva agudizó la preocupación sobre el suministro energético, y la compañía petrolera nacional del país anunció un recorte de producción de crudo ante las amenazas en el estrecho de Ormuz, vía clave por donde circula una quinta parte del petróleo y gas mundial.

Teherán acusó a Estados Unidos e Israel de atacar un depósito de petróleo en la capital iraní el sábado, el primer impacto reportado sobre infraestructura petrolera en la república islámica.

En medio de esta escalada, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que el país es capaz “de continuar al menos una guerra intensa de seis meses al ritmo actual de operaciones”. El portavoz Ali Mohammad Naini afirmó que Irán empleó hasta el momento misiles de “primera y segunda generación”, y anticipó el uso de “misiles de largo alcance avanzados y menos utilizados” en los próximos días.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, habla durante una entrevista con la televisión estatal, en medio de protestas, en Teherán, Irán (REUTERS/Archivo)

El ejército israelí confirmó ataques a “varias instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán” empleadas por las fuerzas iraníes para operar infraestructura militar. Israel también lanzó una nueva ola de bombardeos “en todo Teherán” el domingo, tras un ataque selectivo contra “comandantes clave” de la Fuerza Quds en un hotel céntrico de Beirut.

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la guerra contra Irán continuará “con todas nuestras fuerzas” y reiteró el objetivo de erradicar el liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo, ayatollah Ali Khamenei, en incursiones conjuntas con Estados Unidos la semana pasada.

El jefe de seguridad del régimen, Ali Larijani, acusó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de intentar replicar en la República Islámica un escenario similar al de Venezuela, donde Estados Unidos promovió el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial iraní, advirtió a los países vecinos de Medio Oriente que están “abierta y encubiertamente a disposición del enemigo”, y aseguró que continuarán los ataques contra estos objetivos.

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (REUTERS)

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, insistió el domingo que Teherán “se verá obligado a responder” si algún país vecino es utilizado como plataforma para lanzar ataques o intentos de invasión. Irán había prometido perseguir los activos estadounidenses en la región, y Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reportaron nuevos ataques.

Arabia Saudita informó que interceptó más de una docena de drones, mientras que Qatar indicó que Irán disparó dos misiles de crucero y diez misiles balísticos contra su territorio el sábado. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos señaló en X que las fuerzas del país estaban interceptando misiles y drones lanzados desde Irán.

(Con información de AFP)

