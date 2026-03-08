El régimen iraní insinuó que el próximo líder supremo será el hijo de Ali Khamenei

Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní

Un alto clérigo iraní que participó en la votación para elegir al nuevo líder supremo señaló que Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei, sería su sucesor, aunque aún se esperaba un anuncio oficial.

Según el ayatolá Hosseinali Eshkevari, miembro de la Asamblea de Expertos —el órgano encargado de designar al líder supremo en Irán—, todo indica que Mojtaba Khamenei, clérigo de línea dura, será el próximo máximo dirigente, lo que le conferiría autoridad final sobre todos los asuntos de Estado en la República Islámica, de acuerdo con medios oficiales iraníes.

La posible designación de Mojtaba como líder supremo de Irán podría generar tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien previamente manifestó que Washington debería influir en la elección del sucesor. Esta exigencia ha sido rechazada de manera categórica por las autoridades iraníes.

Eshkevari, uno de los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, declaró en un vídeo difundido por medios iraníes: "El nombre de Khamenei continuará“, en referencia a la probable sucesión. El clérigo añadió que la votación se realizó y que el resultado se dará a conocer en breve, aunque no ofreció detalles adicionales.

Mojtaba Khamenei, de 56 años, es considerado una de las figuras con mayor influencia política y religiosa dentro de Irán. La Asamblea de Expertos no se había reunido desde hacía décadas y está próxima a congregarse en la ciudad de Qom para oficializar la sucesión. Los altos clérigos, entre ellos Hosseinali Eshkevari, han indicado que la votación interna ya se realizó y que la formalización será anunciada en breve por el secretario del consejo clerical, Hosseini Bushehri.

La presunta designación de Mojtaba Khamenei permite visibilizar la continuidad de la dinastía religiosa que encabezó Ali Khamenei hasta muerte (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

El liderazgo supremo reviste una importancia central en la república islámica, ya que otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial. La presunta designación de Mojtaba Khamenei permite visibilizar la continuidad de la dinastía religiosa y la consolidación del sector conservador dentro del aparato estatal.

Estados Unidos e Israel han intensificado las advertencias y presiones públicas respecto a la sucesión en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que Washington debe aprobar cualquier nombramiento: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró.

Por su parte, el ejército israelí manifestó, a través de mensajes en farsi, que mantendrá sus ataques contra cualquier sucesor del líder fallecido y quienes participen en su elección. “La mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.

Además, Israel ha identificado como posibles objetivos a los asistentes y participantes de la próxima sesión de la Asamblea de Expertos, programada en Qom. Entre los blancos de sus operaciones recientes figura Abolqasem Babaian, jefe de la oficina militar del líder supremo, abatido el sábado en un ataque israelí.

Durante este periodo de transición, la administración iraní se mantiene bajo control de las máximas autoridades: el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei y el ayatolá Alireza Arafi, como jurista de mayor rango. Este comité temporal sostiene la estabilidad institucional hasta la oficialización del nuevo líder supremo, que incluirá la conducción de la política exterior y las fuerzas armadas.

El comité tripartito de transición vela por el funcionamiento del estado hasta que se produzca la designación definitiva. La figura del nuevo líder supremo tendrá repercusiones de gran alcance tanto en la estabilidad nacional como en el escenario geopolítico y energético internacional.

El peso histórico y simbólico del apellido Jamenei apunta a una continuidad doctrinaria que ha marcado a la república islámica desde su instauración. Con la inminente confirmación de Mojtaba Jamenei, la influencia clerical se mantiene como eje central del poder iraní.