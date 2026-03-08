Mundo

El régimen iraní insinuó que el próximo líder supremo será el hijo de Ali Khamenei

“El nombre de Khamenei continuará“, afirmó un alto clérico que participó este domingo de la Asamblea de Expertos para elegir al próximo guía espiritual, cuyo nombre será oficializado en las próximas horas

Guardar
Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido
Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní

Un alto clérigo iraní que participó en la votación para elegir al nuevo líder supremo señaló que Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei, sería su sucesor, aunque aún se esperaba un anuncio oficial.

Según el ayatolá Hosseinali Eshkevari, miembro de la Asamblea de Expertos —el órgano encargado de designar al líder supremo en Irán—, todo indica que Mojtaba Khamenei, clérigo de línea dura, será el próximo máximo dirigente, lo que le conferiría autoridad final sobre todos los asuntos de Estado en la República Islámica, de acuerdo con medios oficiales iraníes.

La posible designación de Mojtaba como líder supremo de Irán podría generar tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien previamente manifestó que Washington debería influir en la elección del sucesor. Esta exigencia ha sido rechazada de manera categórica por las autoridades iraníes.

Eshkevari, uno de los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, declaró en un vídeo difundido por medios iraníes: "El nombre de Khamenei continuará“, en referencia a la probable sucesión. El clérigo añadió que la votación se realizó y que el resultado se dará a conocer en breve, aunque no ofreció detalles adicionales.

Mojtaba Khamenei, de 56 años, es considerado una de las figuras con mayor influencia política y religiosa dentro de Irán. La Asamblea de Expertos no se había reunido desde hacía décadas y está próxima a congregarse en la ciudad de Qom para oficializar la sucesión. Los altos clérigos, entre ellos Hosseinali Eshkevari, han indicado que la votación interna ya se realizó y que la formalización será anunciada en breve por el secretario del consejo clerical, Hosseini Bushehri.

La presunta designación de Mojtaba
La presunta designación de Mojtaba Khamenei permite visibilizar la continuidad de la dinastía religiosa que encabezó Ali Khamenei hasta muerte (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

El liderazgo supremo reviste una importancia central en la república islámica, ya que otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial. La presunta designación de Mojtaba Khamenei permite visibilizar la continuidad de la dinastía religiosa y la consolidación del sector conservador dentro del aparato estatal.

Estados Unidos e Israel han intensificado las advertencias y presiones públicas respecto a la sucesión en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que Washington debe aprobar cualquier nombramiento: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró.

Por su parte, el ejército israelí manifestó, a través de mensajes en farsi, que mantendrá sus ataques contra cualquier sucesor del líder fallecido y quienes participen en su elección. “La mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.

Además, Israel ha identificado como posibles objetivos a los asistentes y participantes de la próxima sesión de la Asamblea de Expertos, programada en Qom. Entre los blancos de sus operaciones recientes figura Abolqasem Babaian, jefe de la oficina militar del líder supremo, abatido el sábado en un ataque israelí.

Durante este periodo de transición, la administración iraní se mantiene bajo control de las máximas autoridades: el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei y el ayatolá Alireza Arafi, como jurista de mayor rango. Este comité temporal sostiene la estabilidad institucional hasta la oficialización del nuevo líder supremo, que incluirá la conducción de la política exterior y las fuerzas armadas.

El comité tripartito de transición vela por el funcionamiento del estado hasta que se produzca la designación definitiva. La figura del nuevo líder supremo tendrá repercusiones de gran alcance tanto en la estabilidad nacional como en el escenario geopolítico y energético internacional.

El peso histórico y simbólico del apellido Jamenei apunta a una continuidad doctrinaria que ha marcado a la república islámica desde su instauración. Con la inminente confirmación de Mojtaba Jamenei, la influencia clerical se mantiene como eje central del poder iraní.

Temas Relacionados

Mojtaba JameneiIránAsamblea de ExpertosEstados UnidosSucesión de LiderazgoEstabilidad GeopolíticaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAAli KhameneiMojtaba KhameneiDonald Trump

Últimas Noticias

Reino Unido destruyó un dron iraní lanzado hacia Irak en medio de la escalada de hostilidades de Teherán en la región

La operación se efectuó mientras aeronaves Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea británica realizaban salidas defensivas en el espacio aéreo de Medio Oriente, en respuesta a las amenazas militares de la Guardia islámica

Reino Unido destruyó un dron

Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”

El primer ministro israelí aseguró que su gobierno busca erradicar las estructuras opresivas y abrir un camino hacia la paz. “La liberación depende de ustedes: el valiente pueblo iraní que tanto tiempo ha sufrido”, afirmó

Netanyahu instó al pueblo iraní

El Ejército de Israel abatió al secretario militar del depuesto líder supremo de Irán en un ataque aéreo en Teherán

Abolghasem Babaeian era responsable de coordinar la estrategia de defensa y las operaciones de emergencia del régimen iraní durante la actual crisis de sucesión

El Ejército de Israel abatió

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo

La tragedia ocurrió tras intensas lluvias en la explotación minera de Gakombe y afectó a trabajadores artesanales y familias locales, mientras la falta de equipos de rescate agrava la situación en la región

Un derrumbe en una mina

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtieron que hay “cocodrilos por todas partes”

Un dispositivo especial de emergencia se desplegó debido al aumento de animales peligrosos y a la anegación de áreas, lo que obligó a mantener escuelas cerradas y a priorizar la protección de la población local

Alerta en Australia: las autoridades
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Colombia 2026 - EN

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: el país elige su Legislativo y define las consultas interpartidistas este 8 de marzo

De qué trata la campaña “El Poder de Ser Mujer”, impulsada por la gobernadora de Quintana Roo

Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco

Petro denunció al CNE de sabotear consultas: señaló restricciones y advirtió propaganda oficial de la Registraduría

Centro Democrático suspendió temporalmente al representante capturado en Amazonas con 20 millones: “Debe atender requerimientos judiciales”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Muere un soldado de EEUU herido en un ataque de Irán en Arabia Saudí

Delcy Rodríguez pide a las mujeres de Venezuela mantenerse unidas por la paz del país

Felipe VI habla con el emir de Catar y el sultán de Omán sobre la guerra en Oriente Medio

Carlos Soler: “La final de Copa va a ser totalmente diferente”

Netanyahu sobre los ataques a Irán: "Continuaremos con toda la fuerza"

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”