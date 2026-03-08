El Ejército de Israel abatió al secretario militar del depuesto líder supremo de Irán en un ataque aéreo en Teherán

Abolghasem Babaeian, ex secretario militar del líder depuesto de Irán, Ali Khamenei,

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este domingo la muerte de Abolghasem Babaeian, secretario militar del líder depuesto de Irán, Ali Khamenei, en una operación aérea ejecutada el sábado en Teherán.

Babaeian, quien había sido designado apenas la semana pasada para encabezar la oficina militar del guía supremo, tenía la tarea de coordinar las operaciones de emergencia y la estrategia militar del régimen tras la muerte de Khamenei.

La operación fue resultado de una acción conjunta de inteligencia y fuerzas aéreas israelíes, que, según fuentes militares, actuaron con información en tiempo real para neutralizar a un actor considerado esencial en la estructura de mando iraní.

El ejército israelí precisó que el ataque, realizado con misiles de precisión, tuvo lugar en una zona estratégica de la capital iraní y fue planificado para minimizar daños colaterales.

La eliminación de Babaeian ocurre en un momento de transición crítica para Irán, donde la cúpula militar y política enfrenta un vacío de poder tras la muerte de su líder supremo.

El líder depuesto de Irán, Ali Khamanei (REUTERS/Khaled Abdullah)

Según el comunicado militar israelí, el objetivo era debilitar la capacidad operativa de los mecanismos de emergencia del régimen y dificultar la consolidación de un nuevo liderazgo unificado, en el marco de una serie de ataques que han afectado a varios altos mandos en las últimas semanas.

Además de desempeñarse como secretario militar del líder supremo, Babaeian ocupaba el cargo de jefe de Estado Mayor del Cuartel General Central Khatam-al Anbiya, el principal centro de comando de emergencias del país. Esta unidad es responsable no solo de la coordinación militar durante crisis y conflictos, sino también de la implementación de respuestas a amenazas externas, incluyendo operaciones de defensa antimisiles y gestión de crisis internas.

La reciente designación de Babaeian se dio luego de una cadena de ataques que costó la vida a sus dos predecesores, Mohammad Shirazi y Ali Shadmani, lo que ha generado un ambiente de inestabilidad y ha forzado al régimen iraní a acelerar procesos de relevo en áreas estratégicas. Diversos analistas consideran que esta serie de bajas podría tener efectos duraderos en la capacidad de respuesta y cohesión interna de las fuerzas armadas iraníes.

Bombardeos de Estados Unidos e Israel contra sitios militares del régimen iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la postura de su administración respecto al futuro liderazgo iraní, señalando que cualquier nueva figura en la jefatura suprema deberá contar con el visto bueno de Washington para evitar una escalada militar en la región.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, expresó Trump en entrevista con la cadena ABC News, al tiempo que añadió que “si no la obtiene, no durará mucho”.

El líder republicano aseguró que su objetivo es “no tener que volver atrás cada 10 años”.

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, reafirmó la soberanía nacional sobre el proceso de sucesión y denunció la injerencia de potencias extranjeras.

La Asamblea de Expertos de Irán se preparaba para anunciar este domingo la identidad del nuevo líder supremo tras una semana marcada por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Estos bombardeos destruyeron depósitos de combustible y provocaron incendios que cubrieron gran parte de Teherán con una densa capa de humo. El órgano clerical responsable de la sucesión, ya tomó una decisión, aunque el nombre del designado aún no ha sido hecho público.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

“Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido”, declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, según la agencia de noticias iraní Mehr.

Alamolhoda precisó que la secretaría del órgano anunciará el nombre oficialmente más tarde. Otros miembros del cuerpo confirmaron que la decisión estaba tomada y uno de ellos sugirió que Mojtaba Khamanei, hijo del líder depuesto, sería quien ocuparía el cargo.

Mientras tanto, Israel emitió una advertencia, afirmando que sus fuerzas no dudarán en atacar tanto al nuevo jefe supremo como a los integrantes de la Asamblea de Expertos que participaron en su confirmación.

La capacidad de intervención israelí quedó reflejada en dos nuevas operaciones nocturnas: ataques contra depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores, y un ataque dirigido a un hotel en el centro de Beirut, capital de Líbano, con el objetivo de alcanzar a presuntos comandantes iraníes.

(Con información de EFE y AFP)