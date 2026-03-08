Mundo

Trump dijo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” sin su aprobación

El mandatario aseguró que su decisión busca evitar que en el futuro se repitan crisis similares o que Irán logre desarrollar armamento nuclear

Guardar
Trump dijo que el próximo
Trump dijo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” sin su aprobación (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el próximo líder supremo de Irán no podrá mantenerse en el cargo si no cuenta con la aprobación de Washington. “Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”, declaró Trump a ABC News. El mandatario añadió que está dispuesto a considerar figuras vinculadas al régimen anterior, con tal de asegurar la elección de un dirigente que, a su juicio, sea adecuado para el país persa.

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Khamenei ya había votado. Se prevé que el nombre del designado sea anunciado en breve. Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, declaró que la votación se realizó y el líder ha sido elegido, aunque la identidad permanece bajo reserva. Otras fuentes dentro de la asamblea sugirieron que Mojtaba Khamenei, hijo del líder fallecido, podría asumir el puesto.

Trump sostuvo que la decisión estadounidense busca evitar que en el futuro se repitan crisis similares o que Irán logre desarrollar armamento nuclear. El presidente expresó: “No quiero que, en cinco años, tengamos que hacer lo mismo de nuevo o peor dejarles tener un arma nuclear”. Según un alto funcionario de la administración, Irán habría acumulado suficiente uranio enriquecido para alcanzar grado militar en menos de diez días, almacenado en instalaciones como Natanz, Isfahan y Fordow, bombardeadas durante la reciente operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel.

Medios estatales iraníes reportan que
Medios estatales iraníes reportan que la Asamblea de Expertos realizó la votación para elegir al sucesor de Alí Khamenei

En las últimas jornadas, el conflicto ha escalado tras los ataques aéreos que destruyeron depósitos de combustible e incendiaron zonas de la capital iraní, cubriendo gran parte de Teherán con humo espeso. La ofensiva incluyó el hundimiento de cuarenta y cuatro barcos, que según Trump equivalen a toda la marina iraní, así como la destrucción de la fuerza aérea, los sistemas de comunicaciones y la defensa antiaérea del país.

El presidente estadounidense no descartó la posibilidad de enviar fuerzas especiales para tomar control físico de los lugares donde se almacena el uranio enriquecido iraní. Señaló que “todo está sobre la mesa”, incluyendo operaciones para diluir el material in situ.

Donald Trump sostiene que el
Donald Trump sostiene que el alza de precios de la gasolina es un contratiempo mínimo y defiende la ofensiva como parte central de su política MAGA (REUTERS/Kevin Lamarque)

Consultado por la duración del conflicto, Trump evitó precisar un plazo concreto: “No lo sé. Nunca hago predicciones. Solo puedo decir que estamos adelantados en términos de letalidad y de tiempo”. La semana pasada había estimado que la guerra podría durar entre cuatro y cinco semanas.

El mandatario también minimizó el impacto del conflicto en los precios de la gasolina, calificando el aumento como “un pequeño contratiempo” y defendió la operación como parte esencial de su agenda política. Trump afirmó que la ofensiva cuenta con el respaldo de sus seguidores y la definió como “muy MAGA”, en referencia a su lema político.

Temas Relacionados

Donald TrumpIránAsamblea de ExpertosFuerzas EspecialesArmamento NuclearAtaques AéreosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtió que hay “cocodrilos por todas partes”

Un dispositivo especial de emergencia se desplegó debido al aumento de animales peligrosos y a la anegación de áreas, lo que obligó a mantener escuelas cerradas y a priorizar la protección de la población local

Alerta en Australia: las autoridades

Entre la altura y la intimidad: cómo los ascensos prolongados obligan a repensar la gestión de residuos

La logística para preservar la higiene y el entorno en subidas de hasta 48 horas exige adaptación, materiales especiales y confianza total en el equipo, según la experiencia de Alex Honnold

Entre la altura y la

Irán reivindicó su eje con Rusia en plena guerra: “La cooperación ha existido, existe ahora y continuará”

Mientras Israel intensifica los bombardeos en Teherán, Araghchi confirmó la cooperación militar con Moscú y descartó cualquier negociación mientras no cesen los ataques contra territorio iraní

Irán reivindicó su eje con

El fenómeno ‘kodokushi’ en Japón: así funciona la red de apoyo que busca prevenir la soledad en los adultos mayores

Programas comunitarios, políticas públicas y la labor cotidiana de repartidoras de yogur conforman un entramado de acompañamiento que detecta riesgos, promueve la interacción social y busca reforzar la contención emocional

El fenómeno ‘kodokushi’ en Japón:

10 claves para entender el radicalismo islámico

En un adelanto exclusivo para Infobae, el analista internacional Gabriel Ben-Tasgal explica diez conceptos fundamentales para comprender el fenómeno del radicalismo islámico contemporáneo. Las preguntas y respuestas forman parte de su próximo libro sobre islam político y yihadismo (300 Preguntas en 300 Palabras sobre el radicalismo islámico)

10 claves para entender el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atentado en Trujillo: Criminal vinculado

Atentado en Trujillo: Criminal vinculado a ‘Los Pulpos’ confiesa que detonó explosivo en la discoteca ‘Dali’ por S/ 1000

Atención beneficiarios de programas sociales: Gobierno modificó calendario de transferencias para evitar fraudes en elecciones

Empresario petrolero es vinculado a organización de los XV años de Mafer, la llamada “Fiesta del siglo” en Tabasco

Beca Rita Cetina para primaria 2026: lanzan aviso importante sobre el registro y las páginas falsas

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: se reporta normalidad en el desarrollo de la jornada de votación, y más de 700 denuncias de presuntos delitos electorales

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Australia: las autoridades

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtió que hay “cocodrilos por todas partes”

Israel anuncia que ha empezado una "amplia ola de ataques" en Teherán

Starmer condena los ataques de Irán en una conversación con el presidente de los Emiratos

El Gobierno argento presenta moción para frenar pedidos de información en litigio por YPF

Israel mata al reemplazo del jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán

ENTRETENIMIENTO

Hilary Duff lanza un tema

Hilary Duff lanza un tema inspirado en un amor polémico y revive el misterio sobre su relación con Leonardo DiCaprio

Michael J. Fox y Christopher Lloyd celebran su amistad a 40 años de “Volver al futuro”: “Cenando con mi mejor amigo”

‘Long Long Road’: el nuevo álbum de Ringo Starr que apuesta por el country moderno y las colaboraciones de lujo

Bad Bunny hizo cantar en español a japoneses durante su concierto exclusivo en Tokio

Brasileño, francés o alemán: quiénes son los cuatro actores que podrían convertirse en el próximo villano de James Bond