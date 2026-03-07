EEUU comenzó a usar las bases británicas para sus operaciones contra Irán

Estados Unidos confirmó el uso de bombarderos B-1 en ataques nocturnos contra objetivos en Irán (CENTCOM)

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado este sábado que el Ejército de EEUU ha comenzado a emplear sus bases militares en sus operaciones contra Irán, después de que fuentes militares confirmaran a los medios británicos el aterrizaje de cuatro bombarderos estratégicos norteamericanos B-1 Lancer en sus instalaciones de Fairford.

El primer ministro británico, Keir Starmer, concedió el pasado domingo a Estados Unidos el permiso para emplear tanto su base de Fairford (en el condado de Gloucestershire, en el sur del país) como la de Diego García, en las islas Chagos del océano Índico.

En su comunicado de confirmación de este sábado, el Ministerio de Defensa incide en que el uso estadounidense de estas bases tiene el fin específico de lanzar “operaciones defensivas específicas para impedir que Irán dispare misiles contra la región, que ponen las vidas de los británicos en peligro”.

El Ministerio confirma que aviones Typhoon y F-35 de la Fuerza Aérea británica han continuado en las últimas horas “sus operaciones aéreas sobre Jordania, Qatar, Chipre y la región en general” mientras que “un helicóptero Merlin se dirige a la región para proporcionar vigilancia aérea adicional y reforzar las capacidades defensivas”.

El primero de los B-1 llegó ayer y esta mañana han llegado otros tres más, según informan las agencias Press Association y DPA. A este respecto, el jefe de las Fuerzas Armadas, el mariscal del aire Richard Knighton, estima que el comienzo de estas misiones “defensivas” ocurrirá los próximos días y ha dejado entrever además que el Reino Unido podría sumarse a ataques más proactivos en el futuro, afirmando que “las campañas y los conflictos evolucionan con el tiempo”.

No se espera que el destructor de defensa aérea ‘Dragon’ zarpe hacia el Mediterráneo oriental hasta la próxima semana, mientras que Francia y Grecia ya han desplegado recursos militares para defender la isla. Una de las razones por las que la preparación de este destructor está tardando tanto es que está en proceso de abastecimiento para permanecer en el mar durante varios meses si es necesario, en lugar de adentrarse rápidamente en el Mediterráneo oriental durante un breve periodo.

Aviones Typhoon de la RAF preparándose para despegar de la RAF Coningsby hacia Qatar, en Lincolnshire, Gran Bretaña, el 6 de marzo de 2026. AS1 Shauna Martin RAF/UK MOD Crown/Folleto vía REUTERS

Starmer anunció que enviará cuatro aviones de combate adicionales de tipo Typhoon para reforzar las operaciones defensivas del Reino Unido en Qatar y en la región de Oriente Medio, sacudida por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una conferencia de prensa desde Downing Street -residencia oficial y oficina de Starmer-, el jefe del Gobierno británico confirmó asimismo que los helicópteros Wildcat con capacidades antidrones llegarán a la isla mediterránea de Chipre mañana viernes.

Starmer dijo que la decisión de no participar en los ataques iniciales del sábado contra Irán, junto a Estados Unidos e Israel, fue “deliberada”, pero admitió que tras la respuesta ofensiva de Teherán, con ataques de represalia en los países vecinos del Golfo y la región de Oriente Medio, la situación ha cambiado.

El líder británico explicó que ha permitido a Estados Unidos hacer uso de las bases británicas para conducir operaciones defensivas, con el objetivo de destruir los misiles iraníes “antes de que sean disparados contra nuestro personal y nuestros aliados”.

Las palabras de Starmer llegan después de que un dron de tipo Shahed alcanzase en la madrugada del lunes la base británica de Akrotiri, en Chipre, sin causar víctimas, y tras la confirmación de un portavoz de Downing Street de que el dron no fue disparado desde Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer. Jaimi Joy/Pool vía REUTERS

Además de los cuatro aviones Typhoon y los helicópteros antidrones Wildcat, el Reino Unido también anunció que enviará a Chipre el buque HMS Dragon, uno de los destructores de tipo 45 más potentes que posee la Marina Real británica.

En esta línea, también defendió que su prioridad principal es proteger a los británicos en Oriente Medio y aseveró que su Gobierno está trabajando para repatriar lo más rápido posible a los más de 140.000 ciudadanos que han registrado su presencia en la región.

El mandatario del Reino Unido confirmó que el primer vuelo chárter fletado por el Gobierno británico, inicialmente previsto para la tarde de ayer, despegó este jueves desde Omán, y adelantó que habrá más vuelos adicionales en los próximos días, además de otras rutas comerciales desde países como Emiratos Árabes Unidos.

(Con información de Europa Press y EFE)