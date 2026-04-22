Nuevo León activa protocolo contra el gusano barrenador en mascotas: veterinarias recibirán capacitación

capacitación veterinarias gusano barrnador Nuevo León (especial)

El gobierno de Nuevo León anunció la implementación de un protocolo de prevención, control y contención del gusano barrenador en veterinarias especializadas en pequeñas especies, luego de que se confirmaran tres casos en perros dentro del estado.

A través de un comunicado oficial, las autoridades estatales informaron que esta estrategia contempla la capacitación del personal veterinario para detectar de manera oportuna la presencia de esta plaga, así como para aplicar medidas adecuadas de atención y notificación a las instancias correspondientes.

El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León, Marco González, explicó que si bien los casos de gusano barrenador en la entidad son mínimos en comparación con el panorama nacional, la intención es adelantarse a posibles brotes, especialmente en el ámbito de las mascotas.

“Aunque en Nuevo León este tipo de casos son prácticamente inexistentes frente a la estadística nacional, queremos anticiparnos. Sobre todo porque muchas veterinarias de pequeñas especies no cuentan con información clara sobre cómo detectar, atender y contener esta plaga”, señaló el funcionario.

Se busca fortalecer la vigilancia sanitaria

El Secretario Marco González, inició el protocolo de prevención en el municipio de Ciénega de Flores con la visita a la Clínica Veterinaria Ciénega (especial)

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado bovino, sin embargo, también puede presentarse en animales de sangre caliente como perros, gatos, hámsters e incluso fauna silvestre. La infestación ocurre cuando las moscas depositan sus larvas en heridas abiertas, lo que puede provocar daños severos en los tejidos si no se atiende a tiempo.

Por su parte, Armando Víctor Gutiérrez, diputado local y presidente del Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria (Cefosamp), destacó que este protocolo ya se aplicaba en el sector ganadero, por lo que su extensión a clínicas veterinarias representa un paso clave para fortalecer la vigilancia sanitaria.

El legislador subrayó que uno de los principales retos es la falta de conocimiento entre veterinarios de pequeñas especies sobre los procedimientos de notificación ante casos sospechosos o confirmados.

“Muchos médicos veterinarios no saben qué deben reportar a la autoridad sanitaria federal. Esto es fundamental, porque cuando se registra un caso, tanto el estado como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activan un cerco sanitario con acciones específicas de contención”, explicó.

Entre las medidas contempladas en este protocolo se encuentran:

Identificación temprana de síntomas, La correcta limpieza y tratamiento de heridas, Notificación inmediata a las autoridades para evitar la propagación del parásito.

Las autoridades también aclararon que la presencia del gusano barrenador no implica necesariamente el sacrificio del animal afectado, ya que existen tratamientos eficaces si el padecimiento se detecta a tiempo.

Más de 20 mil casos en el país

Siguen activos 3 casos del gusano barrenador en Nuevo León

De acuerdo con cifras oficiales al corte del 19 de abril, en México se han registrado 20 mil 995 casos acumulados de esta plaga, de los cuales mil 297 permanecen activos. En el caso específico de Nuevo León, se han contabilizado ocho casos, de los cuales tres siguen activos.

El gobierno estatal hizo un llamado a los dueños de mascotas a mantenerse atentos ante cualquier herida o comportamiento inusual en sus animales, así como acudir de inmediato al veterinario en caso de sospecha.

Con esta estrategia, Nuevo León busca fortalecer su sistema de sanidad animal, proteger tanto a especies domésticas como productivas, y evitar que el gusano barrenador represente un riesgo mayor para la salud pública y el sector agropecuario.