Zelensky se niega a reparar un oleoducto y eleva la tensión con Hungría y Eslovaquia

El presidente ucraniano afirmó que no reparará el oleoducto que transporta petróleo ruso a Europa Central (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró que no tiene intención de reparar el oleoducto dañado que transporta petróleo ruso a Europa Central a través de territorio ucraniano.

La interrupción del flujo, iniciada el 27 de enero tras ataques con drones atribuidos a Rusia, dejó sin suministro a Hungría y Eslovaquia, los dos países de la región que continúan recibiendo hidrocarburos rusos a pesar de la guerra.

Incluso si fuera posible restaurar el ducto, el gobierno ucraniano advierte que seguiría siendo vulnerable a futuros ataques.

El oleoducto Druzhba transporta petróleo ruso a Europa Central a través de Ucrania (Reuters)

Esta situación generó un conflicto diplomático, ya que los líderes de Hungría y Eslovaquia acusan a Kiev de retrasar deliberadamente el restablecimiento del suministro, mientras Ucrania prioriza la seguridad de su personal y señala la ausencia de garantías de protección.

“Para ser honesto, no lo restauraría. Esta es mi posición”, afirmó Zelensky en conferencia de prensa.

Zelensky sostuvo que abastecer de petróleo a Hungría sería moralmente inadmisible bajo las circunstancias actuales (Reuters)

La presión sobre Ucrania aumenta ante la proximidad de las elecciones parlamentarias en Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán busca la reanudación del flujo.

Orbán, considerado el principal aliado del Kremlin en la Unión Europea, bloqueó un préstamo de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) destinado a Ucrania en respuesta a la suspensión de los envíos de petróleo.

Orbán bloqueó un préstamo europeo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania (Reuters)

La posición del gobierno húngaro se endureció en las últimas semanas. Orbán, rezagado en las encuestas y ante un desafío electoral, elevó el tono de sus declaraciones y lanzó una campaña contra Zelensky y el Ejecutivo ucraniano.

Sostiene que la negativa de Ucrania a reanudar los envíos representa una amenaza económica y una maniobra para desestabilizar Hungría. Además, advirtió a la ciudadanía que, si su partido pierde las elecciones, el país podría verse arrastrado al conflicto con Rusia.

Viktor Orban intensificó su discurso crítico contra Kiev en plena campaña electoral en Hungría (Reuters)

Como parte de su estrategia, Hungría y Eslovaquia propusieron enviar una misión de verificación para inspeccionar los daños en el oleoducto, ubicado en el oeste de Ucrania, y determinar la viabilidad de retomar el flujo de crudo.

Hasta el momento, Zelensky indicó que no ha recibido ninguna solicitud formal de la Unión Europea para permitir la inspección internacional del oleoducto, aunque consideró probable que tal requerimiento llegue en los próximos días.

La Unión Europea aún no ha solicitado formalmente una inspección internacional del oleoducto (Europa Press)

También expresó su expectativa de que la decisión sobre el préstamo europeo no quede bloqueada indefinidamente por “una persona”, en alusión a Orbán, y subrayó que Ucrania necesita esos fondos para sostener su defensa ante la invasión rusa.

“¿Nos matan y nosotros tenemos que darle petróleo a Orbán porque no puede ganar elecciones sin él?”, cuestionó el presidente ucraniano, aludiendo a la presión ejercida por Budapest para reanudar el flujo.

Orbán y Zelensky protagonizan un enfrentamiento directo por el suministro de petróleo ruso (EFE)

En paralelo a este conflicto, Ucrania y Rusia concretaron un intercambio de prisioneros que incluyó a 200 personas de cada lado. Según funcionarios de ambos países, este canje es la primera parte de un acuerdo que prevé la liberación de un total de 500 prisioneros en los próximos días. Las negociaciones se realizaron en Ginebra el mes pasado.

Ucrania y Rusia acordaron el intercambio de 200 prisioneros de cada lado (Europa Press)

El intercambio se mantiene como uno de los pocos espacios de cooperación directa entre Ucrania y Rusia, en medio del conflicto armado. Zelensky anunció públicamente el regreso de los soldados ucranianos a sus hogares y transmitió mensajes de alivio para las familias involucradas.

(Con información de AP)