El misterio de la pirámide de Keops: por qué la tumba más famosa de Egipto sigue vacía después de miles de años

El hallazgo de la cámara vacía y la ausencia de tesoros han generado especulaciones durante siglos. Entre teorías de saqueos antiguos, leyendas sobre cámaras ocultas y nuevas hipótesis de la arqueología moderna, qué se sabe

La Gran Pirámide de Keops
La Gran Pirámide de Keops permanece vacía de momia y tesoros, alimentando su misterio en la necrópolis de Guiza (GIULIO MAGLI/Europa Press)

La pirámide de Keops, en la necrópolis de Guiza, sigue desafiando a la arqueología egipcia por la ausencia de la momia del faraón y de cualquier ajuar funerario en su interior. Considerada la tumba más grandiosa del Antiguo Egipto, el monumento se halló vacío: no contenía la momia del faraón, ni tesoros, ni ajuar funerario, según indica la revista de divulgación histórica National Geographic.

Esta tumba monumental se ubica en la necrópolis de Guiza y fue construida para el faraón Keops, también conocido como Jufu o Khufu. La teoría más aceptada para explicar este enigma es que la pirámide fue saqueada desde el mismo Egipto faraónico, aunque permanecen en el debate otras hipótesis sobre posibles enterramientos simbólicos o cámaras ocultas en la estructura.

Considerada una de las maravillas del mundo antiguo, la Gran Pirámide generó durante cuatro mil quinientos años mitos y especulaciones acerca del paradero de los restos del faraón y sus riquezas.

El hallazgo de la cámara vacía y la ausencia de tesoros

Los arqueólogos solo hallaron un sarcófago vacío en la cámara funeraria de la pirámide de Keops, sin restos ni ajuar

A comienzos del siglo XX, los arqueólogos accedieron al interior de la pirámide y encontraron un gran sarcófago de piedra en la cámara funeraria. Para sorpresa de los especialistas, el sarcófago estaba completamente vacío y no se halló ningún vestigio de ajuar funerario. Según la revista National Geographic, tampoco había oro ni objetos religiosos, sólo la constatación física de la ausencia de cualquier resto.

Las búsquedas se extendieron por los pasadizos y cámaras auxiliares, sin encontrar ningún indicio de restos humanos ni de los objetos que tradicionalmente acompañaban a los faraones en su viaje al más allá. El desconcierto fue general, pues, a diferencia de otras tumbas reales, aquí no se conservaba prueba física ni del cuerpo de Keops ni de sus tesoros funerarios, como describe el medio.

Saqueos y misterios no resueltos en la pirámide

La hipótesis principal sostiene que los saqueadores de tumbas vaciaron la pirámide. En el propio Egipto faraónico existían personas dedicadas exclusivamente a irrumpir en los sepulcros y sustraer todo objeto de valor. National Geographic lo detalla así: “Incluso en época egipcia ya era bastante común que hubiese gente que se dedicase solamente a entrar en las tumbas y a robar los ajuares de absolutamente todo el mundo”.

La pirámide de Keops es la tumba más grandiosa de Egipto, pero ningún objeto funerario ni oro apareció en su exploración (EFE/EPA/KHALED ELFIQI)

La existencia de estas prácticas fue tan extendida que ni siquiera los enterramientos con mayor vigilancia escaparon al despojo. Así, los ladrones eliminaban cualquier rastro de ajuar o momia, lo que explicaría el hallazgo de la pirámide de Keops totalmente vacía.

Teorías alternativas sobre el paradero de la momia de Keops

Junto a la explicación del saqueo, persisten leyendas y teorías alternativas. Algunos creen que “no se buscó bien en la pirámide o que incluso esto es una tumba falsa”, lo que alimenta hipótesis sobre la existencia de cámaras ocultas o que Keops fue enterrado en otro lugar.

Entre las fuentes antiguas sobresale la versión según la cual el faraón habría desviar el cauce de un río para provocar y formar su propia isla donde se colocaría su sarcófago, alejando la tumba de la mirada directa y del acceso fácil.

El vacío absoluto en la pirámide de Keops refuerza su enigma arqueológico y su valor como maravilla histórica del mundo antiguo

National Geographic menciona: “Hay varias fuentes antiguas que nos hablan incluso de que el faraón llegó a desviar el cauce de un río para provocar y formar su propia isla donde se colocaría su sarcófago”.

Hasta hoy, la ausencia de la momia y de los tesoros en la pirámide de Keops refuerza la condición enigmática de este monumento cuya importancia histórica se sostiene, independientemente del contenido hallado en su interior.

El debate continúa entre investigadores y entusiastas de la egiptología, quienes formulan nuevas hipótesis y mantienen vivo el misterio en torno a Keops.

