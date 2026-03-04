Mundo

Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó posteriormente que había disparado misiles contra grupos armados de la oposición

Combatientes del Partido de la
Combatientes del Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), un grupo de oposición kurdo-iraní, son fotografiados cerca de la frontera con Irán en la región iraquí del Kurdistán, en las afueras de Sulaimaniya, Irak. REUTERS/Ako Rasheed

Un grupo kurdo iraní exiliado en Irak informó a la agencia de noticias AFP que un ataque iraní mató a uno de sus combatientes el miércoles, mientras la guerra en Oriente Medio se extendía por múltiples frentes.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó posteriormente que había disparado misiles contra grupos armados de la oposición en la región autónoma kurda de Irak.

La región del Kurdistán alberga campamentos y bases de retaguardia operadas por varios grupos rebeldes kurdos iraníes que se han enfrentado repetidamente a ataques transfronterizos de Irán, que los acusa de servir a intereses occidentales o israelíes.

“A las 11:22 a. m. (08:22 GMT), el régimen iraní lanzó tres cohetes contra un campamento del PAK que alberga a nuestras familias” en una zona cercana a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, declaró Khalil Sanani, portavoz del exiliado Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).

“Un guardia murió y otros tres resultaron heridos”, añadió.

El martes, ataques con drones, también atribuidos a Irán, impactaron un campamento perteneciente al Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI). La Guardia Revolucionaria iraní informó que las bases de grupos antirrevolucionarios fueron alcanzadas con éxito por tres misiles lanzados la madrugada del miércoles.

Esta fotografía, tomada y publicada
Esta fotografía, tomada y publicada el 4 de marzo de 2026 por la agencia de noticias turca DHA (Agencia de Noticias Demiroren), muestra a soldados turcos rodeando un fragmento de munición, identificado como perteneciente a las municiones de defensa aérea que interceptaron la amenaza tras ser destruida en el aire, en el distrito de Dortyol, Hatay. Turquía advirtió a Teherán contra cualquier medida que pudiera extender la guerra después de que un misil lanzado desde Irán con dirección al espacio aéreo turco fuera destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN, según informó una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores

Irán ha designado como organizaciones terroristas a los grupos de oposición kurdos, que anteriormente combatieron a sus fuerzas de seguridad en zonas de mayoría kurda a lo largo de la frontera.

Sin embargo, en los últimos años, estos grupos se han abstenido en gran medida de la actividad armada, aunque continúan realizando una campaña activa en el exilio contra Teherán.

El mes pasado, cinco grupos, entre ellos el PDKI y el PAK, anunciaron una coalición política para buscar el derrocamiento de la República Islámica de Irán y, en última instancia, asegurar la autodeterminación kurda.

Entretanto, este miércoles un grupo de personas se reunió en torno a un misil que cayó en un espacio abierto cerca de la ciudad de Qamishli, controlada por los kurdos, en el noreste de Siria.

Joudi Asaad, un pastor de dieciocho años, recordó el momento de la explosión, añadiendo que asustó tanto a los animales como a los residentes de las zonas vecinas.

Asaad y otros testigos afirmaron que el misil explotó alrededor de las 7:00 a. m. hora local (04:00 GMT) y cayó al suelo sin causar víctimas.

“Estaba pastoreando ovejas cuando vimos el misil sobrevolando nuestras cabezas. De repente, lo vimos explotar en el cielo y caer al suelo. Los animales se asustaron y entraron en pánico por el fuerte sonido, y nos escondimos tras las barreras. La gente del barrio estaba asustada”, dijo Joudi Asaad.

Reuters no pudo verificar de forma independiente el origen del misil.

Por su parte, un misil balístico lanzado desde Irán y dirigido hacia el espacio aéreo turco vía Irak y Siria fue destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN, informaron el miércoles funcionarios turcos.

El Ministerio de Defensa afirmó que el misil había sido “atacado y neutralizado por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”.

No especificó el objetivo previsto del misil.

(Con información de AFP)

