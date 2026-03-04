El giro nuclear de Macron: Europa frente al reto de su seguridad y la incertidumbre transatlántica

Emmanuel Macron anunció una nueva coordinación nuclear con aliados europeos (Reuters)

Francia avanza para organizar su estrategia de disuasión nuclear más estrechamente con sus aliados europeos, al tiempo que mantiene el control total de cualquier decisión de ataque, una coordinación sin precedentes que el presidente francés Emmanuel Macron describió como crucial para reforzar la autonomía estratégica del continente.

Los expertos señalan que el plan refleja las crecientes dudas en toda Europa sobre la fiabilidad de Estados Unidos en lo que respecta a la defensa del continente.

Francia ha sido la única potencia nuclear en la Unión Europea desde la salida de Reino Unido del bloque en 2020. La iniciativa de Macron refleja que, en caso de una crisis nuclear, Francia ofrecería “alguna forma de garantía de seguridad nuclear”, manifestó Florian Galleri, experto en disuasión nuclear del programa de estudios de seguridad del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Francia busca integrar su disuasión nuclear en la defensa colectiva europea (AP/Tatan Syuflana/Archivo)

Macron anunció “un nuevo paso en el poder de disuasión de Francia” al hablar el lunes desde una base de submarinos ultrasecreta en el oeste de Francia.

Su discurso marcó lo que podría ser el inicio de un cambio importante de política que permitiría, por primera vez, el despliegue temporal de aeronaves francesas con armamento nuclear en países aliados.

Macron indicó que París ha iniciado conversaciones nucleares con ocho naciones: Reino Unido, Alemania, Polonia, Holanda, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Los socios que se sumen a la iniciativa verían que su territorio “adquiere un vínculo claramente afirmado con nuestro poder de disuasión”, afirmó Macron.

El discurso de Macron se realizó desde una base de submarinos secreta en Francia (Reuters)

Europa asumiría una mayor parte de su propia seguridad

Los aliados estadounidenses han desempeñado un papel central en la defensa de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, protegiendo al continente mediante la misión nuclear de la OTAN.

Sin embargo, el mandatario francés señaló que las recientes estrategias de seguridad nacional y defensa de Estados Unidos reflejan una reconfiguración de las prioridades estadounidenses.

Ante el aumento de las tensiones con Rusia, que cuenta con un vasto arsenal nuclear y está en proceso de desarrollar nuevos misiles, y mientras China amplía sus fuerzas nucleares, “nuestra manera de pensar debe cambiar”, sostuvo Macron.

Macron propuso ejercicios conjuntos de disuasión con países socios (Europa Press)

Al exponer la nueva estrategia que denominó “disuasión adelantada”, Macron insistió en que Francia no compartirá ninguna toma de decisiones, ya que, según su Constitución, el presidente sigue siendo el único responsable de cualquier decisión sobre el uso de armas nucleares. Aun así, esa postura subraya una contradicción fundamental, señaló Galleri.

“El respaldo estratégico destinado a integrar la disuasión nuclear francesa en un marco colectivo de defensa europea necesariamente requiere un grado de coordinación y planificación conjunta”, argumentó.

“No se puede, por ejemplo, llevar a cabo un ataque nuclear sin consultar a un socio”, añadió. Macron también dijo que el nuevo enfoque de Francia ofrece la posibilidad de que los socios participen en ejercicios de disuasión.

Francia mantendrá el control exclusivo sobre el uso de armamento nuclear (Reuters)

En caso de crisis, las fuerzas nucleares francesas podrían recibir apoyo de algunas capacidades convencionales europeas. Eso podría incluir sistemas de alerta temprana, como satélites y radares de los aliados que detecten y sigan misiles, la activación de defensas aéreas y protecciones antidrones, y capacidades de ataque profundo de largo alcance, explicó.

En última instancia, la nueva doctrina permitiría el despliegue temporal de aeronaves con armamento nuclear en países aliados de toda Europa, agregó Macron.

Fortalecer el arsenal nuclear de Francia

Macron también afirmó que la evolución de las defensas entre los competidores de Francia, el surgimiento de potencias regionales, una posible coordinación entre adversarios y los riesgos de proliferación lo llevaron a concluir que Francia debe aumentar su número de ojivas nucleares, por primera vez desde la década de 1990 y el fin de la Guerra Fría.

Francia planea aumentar su número de ojivas nucleares por primera vez en décadas (Marina de Estados Unidos)

Francia posee actualmente unas 290 ojivas, según estimaciones. Héloïse Fayet, especialista en disuasión nuclear del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, un centro de estudios con sede en París, citó una parte del discurso de Macron en la que el presidente dijo que la disuasión nuclear de Francia está diseñada para infligir a un adversario “daños de los que no se recuperaría”.

Eso significa que “siempre debemos ser capaces de infligir ese tipo de daño”, señaló, al tiempo que lamentó la decisión de Macron de no hacer público el número de ojivas de Francia.

Si Rusia, por ejemplo, mejorara sus sistemas de defensa, entonces Francia necesitaría “más ojivas nucleares”, indicó Fayet.

Complementar la misión de la OTAN

La estrategia francesa busca complementar, no reemplazar, el papel de la OTAN (Reuters)

Macron dejó claro que cualquier coordinación europea se sumaría a la misión nuclear de la OTAN, en la que Francia no participa, y sería compatible con el papel de la alianza en la seguridad europea.

Ian Lesser, experto en la OTAN e investigador distinguido del German Marshall Fund, dijo que la iniciativa de Macron “refleja el estado de la seguridad en Europa” tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, así como la “creciente incertidumbre sobre el compromiso de seguridad estadounidense con Europa”.

Europa ahora tiene que “lidiar con una Rusia más agresiva durante algún tiempo”, afirmó. El poder de disuasión de la OTAN funciona mediante una fuerte presencia de tropas estadounidenses en Europa, con armas nucleares de Estados Unidos estacionadas en el continente, incluso en Alemania, Bélgica y Holanda.

Los portaaviones nucleares permiten proyección de fuerza a larga distancia (X)

“El grueso de la disuasión convencional de Europa está alojado en la OTAN: mando y organización estratégicos, diseño y despliegue”, subrayó Lesser. “La OTAN es fundamental”, añadió, y “Francia realmente no busca debilitar eso. Por eso es importante el punto de que sea complementario”.

(AP)