Rusia descartó una nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania debido a la escalada bélica en Medio Oriente (REUTERS/ARCHIVO)

El Kremlin descartó la posibilidad de celebrar próximamente en Abu Dabi negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos, debido a la escalada militar en torno a Irán. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó en su rueda de prensa diaria que “en estos días dudosamente se puede hablar de la posibilidad de esta reunión en Abu Dabi, por motivos comprensibles”. Añadió que se informará en cuanto haya una decisión definitiva sobre el encuentro.

Las expectativas para una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi surgieron tras la reunión de mediados de febrero en Ginebra, después de la cual Moscú y Kiev no definieron una fecha para una cuarta ronda con mediación estadounidense. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, había anunciado a fines de febrero que la reunión podría realizarse a principios de marzo en la capital de Emiratos árabes Unidos.

La situación se complicó tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní, que lanzó ataques contra bases estadounidenses en países vecinos del golfo Pérsico. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió a líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos árabes y Baréin interceder ante Teherán para evitar ataques a infraestructuras en estos territorios.

Zelensky, había anunciado a fines de febrero que la reunión podría realizarse a principios de marzo en la capital de Emiratos árabes Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

El cierre del espacio aéreo en Emiratos árabes Unidos ante el riesgo de ataques con misiles y drones ha dificultado la realización de las negociaciones en Abu Dabi, según fuentes en Moscú citadas por The Washington Post. Alternativamente, Estambul y Suiza han surgido como posibles sedes, una opción confirmada por Zelensky, quien dijo más temprano que las conversaciones previstas para el 5 y 6 de marzo no han sido canceladas oficialmente.

Se esperaba que este fuera el cuarto encuentro entre las partes en 2026, tras dos reuniones previas en Abu Dabi y una en Ginebra. Estados Unidos busca un acuerdo para poner fin a la invasión rusa en Ucrania, pero las demandas de Moscú para que Kiev ceda territorio en la región de Donetsk siguen siendo el principal obstáculo. Funcionarios rusos consideran que el próximo diálogo podría ser decisivo para alcanzar un acuerdo de paz. Tras las últimas conversaciones en Ginebra, enviados del Kremlin advirtieron a funcionarios estadounidenses que, sin concesión territorial de Ucrania, las negociaciones carecerían de sentido, ya que el resto de los asuntos estarían resueltos.

La última ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania se realizó en Abuda Dabi a principios del mes de febrero (REUTERS/ARCHIVO)

Representantes europeos han mostrado preocupación por el alto consumo de municiones en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, lo que podría afectar la capacidad de Washington para suministrar armas a Ucrania. La Unión Europea se concentra en mantener a Estados Unidos involucrado en el proceso de paz y en reforzar sus sistemas de defensa aérea. Zelensky reiteró que la única salida al estancamiento pasa por una reunión directa con Vladimir Putin. El mandatario ucraniano subrayó que las decisiones clave requieren la participación de ambos jefes de Estado, especialmente debido al modelo político centralizado de Rusia.