Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados sienten el impacto de los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz

La bolsa de Madrid es una de las que siente el impacto

Las principales bolsas europeas prolongaron este martes su corrección a la baja, registrando caídas superiores al 3%, en una jornada marcada por la creciente tensión en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el temor a una interrupción del suministro energético a través del estrecho de Ormuz.

Hacia las 11.00 Am GMT, Madrid sufre una caída del 2,34%, Milán pierde el 2,27%; Fráncfort, el 3,03%; París, el 3,01%; y Londres, el 2,98%. El índice de referencia continental, el Euro Stoxx 50, que agrupa a las empresas de mayor capitalización de la eurozona, cedía un 3,08%.

El derrumbe bursátil estuvo impulsado por el alza de los precios de la energía.

El gas natural se disparó el 28,53%, hasta los 55,71 dólares, mientras que el petróleo Brent —la referencia para Europa— avanzó un 7,1%, hasta los 83,3 dólares por barril. Una jornada antes, el lunes, la escalada había sido aún más violenta: el gas llegó a subir más del 50% y el Brent rozó el 10%.

El crudo de referencia en Estados Unidos también subió, añadiendo 5,04 dólares para situarse en 76,3 dólares por barril.

Un tablero de exhibición muestra los precios actuales del combustible en una gasolinera en Fráncfort, Alemania (REUTERS/Timm Reichert)

El foco de preocupación de los mercados se concentra en el estrecho de Ormuz, enclave por el que transita una parte fundamental del petróleo y gas natural que se consume en Europa y Asia. Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, advirtió que “mientras Ormuz siga cerrado de facto, la presión sobre los mercados continuará”.

Del Pozo señaló que el principal temor del mercado en el actual contexto financiero es “una vuelta al primer plano de las presiones inflacionistas, o más exactamente, que los bancos centrales no sean capaces de actuar adecuadamente si estas presiones vuelven a aparecer”.

El experto subrayó que “la correa de transmisión de estos repuntes de la inflación es, naturalmente, el precio de la energía y, de manera más concreta, el petróleo y el gas”.

Caída del 7.24% en la bolsa de Corea del Sur (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Desplome en Asia

La tormenta financiera no se limitó a Europa. En Asia, las ventas se impusieron con fuerza en prácticamente todos los mercados de la región. El Kospi surcoreano, que retomaba la actividad tras un festivo, se hundió el 7,2%, siendo el más castigado de la jornada. El Nikkei 225 de Tokio perdió el 3,1%; la Bolsa de Shanghái, el 1,4%; y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,1%.

Japón, un país sin recursos energéticos propios, resultó especialmente vulnerable. Las aerolíneas asiáticas también sufrieron severamente: Japan Airlines cayó el 6,4%, Korean Air perdió el 10,3% y ANA cedió el 3,3%. Los analistas recordaron que Japón cuenta con reservas de petróleo para más de 200 días, por lo que la amenaza no es inmediata, aunque los mercados reaccionaron con alarma.

Wall Street opera en baja (EFE/SARAH YENESEL/Archivo)

En Wall Street, los futuros apuntaban a una apertura a la baja, con el contrato del S&P 500 descendiendo un 1,5% y el del Dow Jones, un 1,6%.

Entre otros activos, el oro bajó el 0,31%, hasta los 5.306,58 dólares, mientras que la plata cedió el 3,79%, hasta los 85,98 dólares. El bitcoin también retrocedió el 2,58%, hasta los 67.658,26 dólares. El euro se cambiaba a 1,163 dólares, continuando su tendencia bajista frente al billete verde.

A pesar de la volatilidad, algunos analistas moderaron el alarmismo. Stephen Innes, de SPI Asset Management, señaló que desde 2000 ha habido 22 alzas diarias del petróleo superiores al 10%, y que “los choques energéticos no derrumban automáticamente las bolsas a menos que sean severos y sostenidos”.

Los mercados también aguardaban este martes la publicación de la estimación preliminar de inflación en la eurozona correspondiente al mes de febrero.

