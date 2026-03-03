El arte del anime y manga japoneses llega por primera vez a una subasta exclusiva en Christie’s

La subasta de Christie’s en Nueva York reúne obras originales de anime y manga japoneses

La casa de subastas Christie’s anunció en Nueva York el lanzamiento de su primera subasta dedicada exclusivamente al anime y manga japoneses, incorporando obras originales, afiches y grabados emblemáticos de artistas clásicos y contemporáneos.

El evento, que se celebrará en línea del 18 al 31 de marzo de 2026 como parte de la Asian Art Week, apunta a captar la atención de coleccionistas jóvenes y consolidados en medio de un interés internacional creciente, según adelantó Artnet News.

La subasta presentará más de 40 lotes e incluirá dibujos originales de Hayao Miyazaki de la película Nausicaä del Valle del Viento (1984), imágenes inspiradas en Doraemon, bocetos de manga de Tezuka Osamu y afiches históricos de la saga Godzilla. También figuran el maestro del ukiyo-e, Katsushika Hokusai, y Yoshitomo Nara, destacado en el arte japonés contemporáneo.

Las estimaciones iniciales para la mayoría de los lotes son inferiores a USD 10.000, y muchos están por debajo de USD 3.000 (sin comisiones), una política de precios destinada a atraer a un público diverso, según comunicó Christie’s a Artnet News.

El auge global y nuevos públicos del anime y manga

El mercado internacional de anime y manga japoneses ha experimentado un crecimiento notable, promovido principalmente por el interés de coleccionistas jóvenes.

El responsable del departamento japonés y coreano de Christie’s, Takaaki Murakami, señaló que la nueva generación de compradores prefiere las obras con las que se siente identificada: “Muchos de nuestros coleccionistas crecieron con el manga y el anime, y ahora coleccionan lo que conocen y aman”, afirmó Murakami en declaraciones recogidas por Artnet News.

Como ejemplo del dinamismo actual, Murakami mencionó la venta de una tarjeta de Pikachu por USD 16 millones durante este mes, reflejando la velocidad con que crece el interés global por el sector. Además, el acceso a anime y manga se ha visto potenciado por su difusión en plataformas de streaming y traducciones a varios idiomas, lo que amplía el alcance fuera de Asia.

La presencia en instituciones culturales de reconocimiento internacional contribuye también al posicionamiento del género. Exposiciones como “Art of Manga” en el de Young Museum de San Francisco, “The House of Pikachu” en Asia Society de Texas y colaboraciones recientes entre museos europeos y la franquicia Pokémon refuerzan la legitimidad artística del anime y manga.

Murakami indicó al medio citado que estas exhibiciones institucionales pueden transformar el mercado al aportar una atención inédita al género.

Relevancia curatorial y expansión en el mercado artístico

La iniciativa de Christie’s marca diferencia en relación a subastas previas realizadas en Asia. Tal como explicó Murakami, tanto la casa como otras firmas, por ejemplo Sotheby’s, ya habían vendido obras relacionadas con manga y anime en Hong Kong, aunque esos eventos formaban parte del arte contemporáneo y se abordaban desde la cultura visual moderna.

Lo novedoso de la subasta en Nueva York es que reúne piezas de manga, anime, grabados históricos y arte japonés contemporáneo en un solo marco curatorial. Esta selección apunta a vincular la producción artística contemporánea y subcultural con la tradición visual y la herencia clásica de Japón.

Murakami remarcó en Artnet News la importancia de propiciar un diálogo curatorial entre el arte contemporáneo y la historia artística japonesa, subrayando que tal debate no había estado presente en las subastas internacionales hasta ahora.

Al presentar este enfoque en Nueva York, Christie’s apuesta por incorporar el anime y manga a la narrativa artística nacional, superando las fronteras que antes relegaban estas manifestaciones a un lugar marginal dentro del mercado global del arte.

De este modo, la subasta de Christie’s en Nueva York plantea reconsiderar el papel de anime y manga japoneses no solo en el mercado internacional, sino también en la historia visual mundial. Por primera vez, un evento reúne de forma deliberada las creaciones contemporáneas y la herencia artística clásica de Japón, definiendo un nuevo rumbo para el reconocimiento global de este arte.