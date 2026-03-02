Mundo

La ofensiva de Irán en Beersheba dejó daños severos y múltiples heridos tras el impacto de un misil

El ataque obligó a la evacuación inmediata de los afectados al hospital local mientras los rescatistas continuaban buscando más personas entre las casas destruidas

El humo se eleva tras
El humo se eleva tras una explosión en Beersheba (vía REUTERS)

Diecinueve personas han resultado heridas el lunes por la tarde tras el impacto directo de un misil balístico iraní en una zona residencial de Beersheba, al sur de Israel. Según Magen David Adom, entre los heridos figura un hombre de 35 años en estado moderado y dieciocho personas más con heridas leves.

Todas han sido evacuadas al Centro Médico Soroka de la ciudad.

La escalada bélica se ha producido durante el tercer día de la Operación León Rugiente, una campaña lanzada dentro del territorio israelí tras el inicio de los ataques. Según el propio Magen David Adom, en la mañana del lunes sonaron sirenas de alerta en todo Israel, aunque no se reportaron impactos en esa primera oleada.

El ataque en Beersheba constituye el primer daño severo a estructuras residenciales registrado en esta fase del conflicto.

El Hospital Soroka en Beersheba,
El Hospital Soroka en Beersheba, Israel, dañado por un misil iraní, el 19 de junio del 2025. (AP foto/Leo Correa)

La municipalidad de Beersheba ha confirmado que el misil balístico destruyó varias casas, obligando a los equipos de emergencia a realizar búsquedas entre los escombros en busca de posibles nuevas víctimas. El suceso ha intensificado la preocupación por la capacidad iraní para alcanzar objetivos en pleno territorio israelí, mostrando un salto cualitativo respecto a ataques previos.

La palabra de Irán

Irán disparó una nueva salva de misiles contra Israel el lunes, informó la televisión estatal, en respuesta a los ataques estadounidenses-israelíes que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

“La undécima ola de la Operación Promesa Honesta 4 está en marcha con ataques con misiles y drones contra objetivos en Beersheba“, dijo la televisión estatal iraní alrededor de las 15:30 hora local (1200 GMT), citando un comunicado de la Guardia Revolucionaria.

Protocolos de autoprotección para la población civil

Frente a la persistencia del riesgo, las autoridades solicitan a la población que cumpla cada directriz de manera disciplinada. Tras recibir una alerta, la instrucción es ingresar a los espacios protegidos y permanecer allí hasta recibir nuevas órdenes oficiales.

Varias personas se refugian en
Varias personas se refugian en una estación subterránea del metro mientras las sirenas advierten de ataques aéreos inminentes lanzados por Irán, en Ramat Gan, Israel, el sábado 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Oded Balilty)

Las salidas solo serán posibles después de que las autoridades transmitan una indicación explícita. Las directrices enfatizan la importancia de seguir cada recomendación para garantizar la integridad individual y colectiva.

La continuidad y el rigor en la aplicación de estas recomendaciones pueden determinar la capacidad de la sociedad para evitar consecuencias graves en caso de emergencia.

Israel eliminó a los líderes del Ministerio de Inteligencia iraní

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este lunes la eliminación de los máximos responsables del Ministerio de Inteligencia iraní durante el ataque inicial de la Operación “Rugido del León”, el nombre que Tel Aviv asignó a su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán, que comenzó el sábado con el asesinato del líder supremo Ali Khamenei y de decenas de altos funcionarios del régimen.

Entre los abatidos se encuentran Sayed Yahya Hamidi, viceministro de Inteligencia para Asuntos de Israel, y Jalal Pour Hossein, jefe de la División de Espionaje del organismo. Las FDI describieron a Hamidi como el principal articulador de complots terroristas contra ciudadanos judíos, actores occidentales y opositores al régimen iraní tanto dentro como fuera del país. Junto a ellos, el comunicado militar israelí señaló que “varios otros altos funcionarios” vinculados a la promoción del terrorismo internacional y a la represión de protestas internas también fueron eliminados. La Fuerza Aérea israelí atacó además la sede central del ministerio en Teherán.

