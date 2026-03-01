Tensión en Pakistán: manifestantes pro iraníes intentaron asaltar el consulado de EEUU en Karachi

Manifestantes proiraníes intentaron asaltar la embajada de EEUU en Pakistán

Al menos nueve personas murieron y más de veinte resultaron heridas el domingo durante los disturbios que estallaron cuando manifestantes pro iraníes intentaron asaltar el consulado de Estados Unidos en Karachi, capital de la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán. Este episodio marcó una escalada en las protestas tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la muerte del líder supremo iraní, lo que avivó la indignación de la comunidad chií y agravó la tensión diplomática en la región.

Los manifestantes quemaron un puesto de seguridad en las adyacencias del consulado norteamericano en Karachi (REUTERS/Akhtar Soomro)

El intento de asalto al consulado estadounidense en Karachi fue motivado por el enojo de sectores chiíes de Pakistán tras el ataque que concluyó con la muerte del máximo dirigente iraní. Los manifestantes, quienes responsabilizan a Estados Unidos e Israel de la crisis, se dirigieron a la sede diplomática en señal de protesta y exigieron al gobierno paquistaní distanciarse de Washington.

Tensión en Pakistán

Los incidentes comenzaron cuando cientos de manifestantes, en su mayoría chiíes, marcharon hacia el consulado de Estados Unidos en Karachi. Las autoridades informaron que los manifestantes derribaron la verja principal e ingresaron al recinto consular, donde causaron daños materiales. Algunos intentaron prender fuego a una ventana del edificio; la policía negó que se produjera un incendio en el consulado, pero confirmó que fue incendiada una caseta policial cercana y que se rompieron varias ventanas antes de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control.

Las fuerzas de seguridad evitaron que los manifestantes ingresaran a la embajada

La confrontación dejó al menos nueve muertos y cerca de 25 heridos, algunos de ellos en estado grave, conforme a los datos del hospital principal de Karachi. Este centro confirmó que primero recibió seis cuerpos, cifra que aumentó tras el fallecimiento de tres heridos graves. Entre los heridos figuran manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, en enfrentamientos que se prolongaron durante varias horas en las inmediaciones del consulado.

Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad (REUTERS/Imran Ali)

Al finalizar la jornada, testigos indicaron que decenas de manifestantes seguían concentrados a aproximadamente un kilómetro de la sede diplomática, animando a otros a unirse y lanzando piedras contra las fuerzas de seguridad. El ambiente en la zona era de tensión, con calles bloqueadas y un despliegue considerable de policías y paramilitares alrededor del edificio consular.

El momento en que manifestantes rompen vidrios e intentan irrumpir en el consulado (Social Media/via REUTERS)

Protestas y disturbios en otras ciudades de Pakistán

El efecto de los disturbios en Karachi se propagó por el país, con nuevas protestas y episodios de violencia en Islamabad, Multan, Lahore y Skardu. En la capital, una multitud estimada en 4.000 personas se congregó frente a la embajada de Estados Unidos, donde la policía utilizó gases lacrimógenos y realizó disparos al aire para dispersar a los manifestantes.

En Multan, una ciudad relevante de la provincia de Punyab, la movilización de la comunidad chií se desarrolló de manera mayormente pacífica, aunque estuvo marcada por consignas contra Estados Unidos e Israel. Mamoona Sherazi, participante de la protesta, expresó su pesar por la muerte del líder iraní y destacó su valor como referente para chiíes y sunitas oprimidos.

Varios manifestantes fueron detenidos por las fuerzas de seguridad (REUTERS/Imran Ali)

En Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán y capital del Punyab oriental, también hubo una movilización frente al consulado estadounidense, respaldada por estrictas medidas de seguridad. En Skardu, en el norte del país, los manifestantes irrumpieron en una oficina local de Naciones Unidas, incendiaron el edificio y destruyeron al menos tres vehículos cercanos, preocupando a la comunidad internacional por la escalada de tensión.

Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en todas las sedes diplomáticas estadounidenses y alertaron sobre próximas convocatorias a protestas en varias ciudades.

Las fuerzas de seguridad bloquean una carretera para evitar que se extienda la violenta manifestación (REUTERS/Akhtar Soomro)

Frente a la ola de disturbios, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, hizo un llamado a la calma y señaló: “Cada ciudadano de Pakistán comparte el duelo del pueblo de Irán”.

Naqvi insistió en canalizar la indignación de forma pacífica, instando a no recurrir a la violencia y recordando el compromiso de las autoridades con la libre expresión, siempre que se garantice la seguridad pública. Por su parte, el gobierno provincial de Sindh pidió a la ciudadanía expresar sus opiniones de manera pacífica y advirtió contra todo tipo de violencia o destrozos.

En Islamabad y otras ciudades principales, las autoridades intensificaron la presencia policial y militar cerca de las embajadas y consulados estadounidenses, recomendando a la población, así como a ciudadanos estadounidenses, mantenerse atentos a la situación.

Los bomberos apagan el fuego luego de que los manifestantes quemaran un auto en Karachi (REUTERS/Akhtar Soomro)

Impacto del conflicto en la comunidad chií de Pakistán

El trasfondo de estos disturbios da cuenta del peso específico de la comunidad chií, que representa alrededor del 15% de los 250 millones de habitantes de Pakistán, conformando uno de los mayores núcleos chiíes del mundo.

En los últimos años, los chiíes paquistaníes han realizado frecuentes manifestaciones contra Estados Unidos e Israel, aunque raramente se han registrado choques de la magnitud observada esta vez. Los oradores en las protestas subrayaron la figura del fallecido líder iraní como guía espiritual de los oprimidos y reiteraron el compromiso de la comunidad de sostener sus reivindicaciones ante lo que consideran agresiones externas.

La Policía paquistaní custodia el consulado de EEUU tras las violentas manifestaciones (REUTERS/Akhtar Soomro)

Testigos y manifestantes hicieron patente su insatisfacción con el apoyo percibido de algunos sectores oficiales paquistaníes hacia Estados Unidos, y denunciaron una falta de representación ante crisis internacionales.

Relatos recogidos entre los asistentes describieron un ambiente marcado por el dolor, la resistencia y la cohesión entre los diferentes grupos presentes, quienes coreaban lemas retadores y manifestaban su determinación de proseguir con la protesta.

Las autoridades de Pakistán permanecen en las calles cercanas al consulado de EEUU para evitar nuevos intentos de ataque contra la sede diplomática (REUTERS/Akhtar Soomro)

A partir de esta demostración colectiva de desafío y unidad, varios sectores de la comunidad chií reafirmaron su decisión de mantener sus demandas, convencidos de que la movilización social es decisiva para defender sus intereses y responder a lo ocurrido en Irán.