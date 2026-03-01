El régimen de Irán nombró al ayatollah Alireza Arafi para integrar el consejo de liderazgo interino tras la muerte de Khamenei

Alireza Arafi

La muerte de Ali Khamenei en los ataques militares de Estados Unidos e Israel abrió un proceso en la estructura de poder de Irán, donde el régimen inició la formación de un consejo de liderazgo interino encargado de asumir la dirección del país mientras se define la sucesión del liderazgo supremo.

El ayatollah Alireza Arafi, religioso de alto rango, fue designado para integrar el consejo de liderazgo interino tras el fallecimiento del líder supremo. Este órgano provisional se encargará de liderar Irán según lo estipulado en la Constitución, hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos chiíes, designe a un nuevo líder supremo en virtud del artículo 111 de la carta magna.

El consejo de liderazgo interino está integrado, conforme a la constitución iraní, por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhosein Mohseni-Ejei y un jurista nombrado por el Consejo de Guardianes. Arafi, con legitimidad clerical, aporta respaldo religioso al equipo dirigente durante este periodo transitorio.

Este consejo cumple una función temporal: garantizar la continuidad política y gestionar la administración estatal hasta que finalice el proceso sucesorio bajo supervisión de la Asamblea de Expertos.

El presidente Masoud Pezeshkian forma parte del consejo de liderazgo interino (Iran's Presidential website/WANA via REUTERS)

Khamenei, que había dirigido el país durante 37 años, murió el sábado en su residencia oficial, durante los ataques coordinados. Las autoridades iraníes respondieron con la declaración de 40 días de luto nacional.

El portavoz del Consejo de Guardianes afirmó que “no hay ninguna ambigüedad” sobre el procedimiento sucesorio, indicando que la transición será conforme a los mecanismos legales ya previstos, en un momento de conmoción e incertidumbre política.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, describió la coyuntura como “extraordinaria y crítica” y manifestó que la creación del consejo debe ser inmediata para evitar vacíos de poder en la república islámica.

La ofensiva también provocó la muerte de altos mandos como el jefe de inteligencia policial, Gholamreza Rezaian, lo que ha agravado el escenario interno.

Khamenei fue abatido en los ataques de Estados Unidos e Israel (REUTERS/khamenei.ir)

Perfil de Alireza Arafi y composición del consejo

El papel del ayatollah Alireza Arafi resulta clave en la conducción interina del país. Su trayectoria proporciona legitimidad clerical y estabilidad constitucional en el proceso de transición, supervisado por la Asamblea de Expertos.

Junto a Arafi, el presidente Pezeshkian representa la dirección del gobierno, el jefe del poder judicial Mohseni-Ejei aporta la autoridad legal y el jurista del Consejo de Guardianes ofrece criterio jurídico durante este periodo excepcional.

La responsabilidad exclusiva de seleccionar al nuevo líder recae en la Asamblea de Expertos, cuerpo renovado tras las elecciones de 2024 con mayoría conservadora. Esta es la segunda vez que el proceso de sucesión establecido por la constitución se pone en práctica desde la Revolución Islámica.

Los iraníes en el exilio reclaman el regreso del ex príncipe Reza Pahlavi (REUTERS/Jill Connelly)

Desafíos y reacciones frente a la sucesión

La oposición iraní en el exilio, liderada por Reza Pahlavi, hijo del depuesto sah, reaccionó con expresiones de júbilo ante el fin del liderazgo de Khamenei. En declaraciones públicas, llamó a “una gran celebración nacional” y exhortó a la población y a las fuerzas de seguridad a impulsar “un futuro libre y próspero” para Irán.

Pahlavi advirtió que cualquier intento por prolongar el régimen estaría “condenado al fracaso desde el principio” y que un eventual sucesor carecería de la legitimidad necesaria para sostenerse.

El opositor instó abiertamente a las fuerzas de seguridad y al Ejército a unirse a la “nación” y facilitar una transición política estable, acentuando la polarización entorno a la sucesión. El momento es percibido, tanto dentro como fuera del país, como una prueba para el sistema político vigente.

Llamamientos de la oposición a la movilización popular y la expectativa internacional mantienen la tensión. Entretanto, las autoridades buscan transmitir signos de control y continuidad institucional.

Para los sectores que pugnan por un cambio, este proceso podría marcar un punto de inflexión en la historia nacional, abriendo una etapa de redefinición política y social, aunque el rumbo inmediato todavía permanece incierto.