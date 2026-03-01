Mundo

El régimen de Irán nombró al ayatollah Alireza Arafi para integrar el consejo de liderazgo interino tras la muerte de Khamenei

Este órgano provisional se encargará de liderar el país hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos chiíes, designe a un nuevo líder supremo

Guardar
Alireza Arafi
Alireza Arafi

La muerte de Ali Khamenei en los ataques militares de Estados Unidos e Israel abrió un proceso en la estructura de poder de Irán, donde el régimen inició la formación de un consejo de liderazgo interino encargado de asumir la dirección del país mientras se define la sucesión del liderazgo supremo.

El ayatollah Alireza Arafi, religioso de alto rango, fue designado para integrar el consejo de liderazgo interino tras el fallecimiento del líder supremo. Este órgano provisional se encargará de liderar Irán según lo estipulado en la Constitución, hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos chiíes, designe a un nuevo líder supremo en virtud del artículo 111 de la carta magna.

El consejo de liderazgo interino está integrado, conforme a la constitución iraní, por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhosein Mohseni-Ejei y un jurista nombrado por el Consejo de Guardianes. Arafi, con legitimidad clerical, aporta respaldo religioso al equipo dirigente durante este periodo transitorio.

Este consejo cumple una función temporal: garantizar la continuidad política y gestionar la administración estatal hasta que finalice el proceso sucesorio bajo supervisión de la Asamblea de Expertos.

El presidente Masoud Pezeshkian forma
El presidente Masoud Pezeshkian forma parte del consejo de liderazgo interino (Iran's Presidential website/WANA via REUTERS)

Khamenei, que había dirigido el país durante 37 años, murió el sábado en su residencia oficial, durante los ataques coordinados. Las autoridades iraníes respondieron con la declaración de 40 días de luto nacional.

El portavoz del Consejo de Guardianes afirmó que “no hay ninguna ambigüedad” sobre el procedimiento sucesorio, indicando que la transición será conforme a los mecanismos legales ya previstos, en un momento de conmoción e incertidumbre política.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, describió la coyuntura como “extraordinaria y crítica” y manifestó que la creación del consejo debe ser inmediata para evitar vacíos de poder en la república islámica.

La ofensiva también provocó la muerte de altos mandos como el jefe de inteligencia policial, Gholamreza Rezaian, lo que ha agravado el escenario interno.

Khamenei fue abatido en los
Khamenei fue abatido en los ataques de Estados Unidos e Israel (REUTERS/khamenei.ir)

Perfil de Alireza Arafi y composición del consejo

El papel del ayatollah Alireza Arafi resulta clave en la conducción interina del país. Su trayectoria proporciona legitimidad clerical y estabilidad constitucional en el proceso de transición, supervisado por la Asamblea de Expertos.

Junto a Arafi, el presidente Pezeshkian representa la dirección del gobierno, el jefe del poder judicial Mohseni-Ejei aporta la autoridad legal y el jurista del Consejo de Guardianes ofrece criterio jurídico durante este periodo excepcional.

La responsabilidad exclusiva de seleccionar al nuevo líder recae en la Asamblea de Expertos, cuerpo renovado tras las elecciones de 2024 con mayoría conservadora. Esta es la segunda vez que el proceso de sucesión establecido por la constitución se pone en práctica desde la Revolución Islámica.

Los iraníes en el exilio
Los iraníes en el exilio reclaman el regreso del ex príncipe Reza Pahlavi (REUTERS/Jill Connelly)

Desafíos y reacciones frente a la sucesión

La oposición iraní en el exilio, liderada por Reza Pahlavi, hijo del depuesto sah, reaccionó con expresiones de júbilo ante el fin del liderazgo de Khamenei. En declaraciones públicas, llamó a “una gran celebración nacional” y exhortó a la población y a las fuerzas de seguridad a impulsar “un futuro libre y próspero” para Irán.

Pahlavi advirtió que cualquier intento por prolongar el régimen estaría “condenado al fracaso desde el principio” y que un eventual sucesor carecería de la legitimidad necesaria para sostenerse.

El opositor instó abiertamente a las fuerzas de seguridad y al Ejército a unirse a la “nación” y facilitar una transición política estable, acentuando la polarización entorno a la sucesión. El momento es percibido, tanto dentro como fuera del país, como una prueba para el sistema político vigente.

Llamamientos de la oposición a la movilización popular y la expectativa internacional mantienen la tensión. Entretanto, las autoridades buscan transmitir signos de control y continuidad institucional.

Para los sectores que pugnan por un cambio, este proceso podría marcar un punto de inflexión en la historia nacional, abriendo una etapa de redefinición política y social, aunque el rumbo inmediato todavía permanece incierto.

Temas Relacionados

Consejo De Liderazgo InterinoIránAsamblea De ExpertosReza PahlaviTransición De PoderEstabilidad PolíticaAlireza ArafiÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAMurió Ali Khamenei

Últimas Noticias

Así fue “Furia Épica”: el detalle de la operación de Estados Unidos contra el régimen iraní en Medio Oriente

El CENTCOM publicó un informe tras los ataques coordinados con Israel del sábado contra el régimen iraní. “Vamos a arrasar con su industria de misiles por completo. Será totalmente, de nuevo, aniquilada”, expresó Donald Trump sobre uno de los objetivos de la misión

Así fue “Furia Épica”: el

El régimen de Irán comenzó el proceso de transición tras la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo iraní

Una comisión formada por el mandatario Masud Pezeshkian, el responsable judicial Gholamhosein Mohseni-Ejei y un experto legal tomarán las riendas del país recientemente atacado por Estados Unidos e Israel

El régimen de Irán comenzó

Donald Trump advirtió al régimen iraní con usar una fuerza “nunca antes vista” si toma represalias

La advertencia del presidente estadounidense surgió tras el comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica, ejército ideológico de Irán que amenazó con lanzar la operación “más feroz de la historia” contra EEUU, Israel y los países del Golfo

Donald Trump advirtió al régimen

La extensa red de bases de inteligencia y operaciones espaciales del régimen chino en América Latina

El Comité Selecto sobre China del Congreso de EEUU publicó una nueva investigación que revela cómo Beijing utiliza esas bases para avanzar sus capacidades espaciales y la recolección de inteligencia

La extensa red de bases

La insólita historia detrás de America Ground: el barrio inglés que desafió las reglas

De tierra disputada a comunidad alternativa, America Ground mantiene viva su esencia rebelde y bohemia, atrayendo a visitantes curiosos e inspirando a los nuevos creadores de Hastings

La insólita historia detrás de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las recomendaciones de la embajada

Las recomendaciones de la embajada en Israel para los ciudadanos argentinos en medio del conflicto con Irán

La economía que viene: qué falta para destrabar los USD 1.000 millones del desembolso del FMI

La Justicia ordena conceder la nacionalidad española a una mujer peruana de origen sefardí tras comprobar que los informes genealógicos cumplían los requisitos

La Aemet avisa de la vuelta de las lluvias generalizadas y la bajada de los termómetros con la llegada de una nueva borrasca

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

INFOBAE AMÉRICA
El PP fuerza una votación

El PP fuerza una votación en el Congreso para rechazar la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno

Cristina Bucsa sorprende a Paolini y jugará la final en Mérida

Bélgica se incauta de un presunto barco de la 'flota fantasma' de Rusia tras una operación con Francia

Casi 400 agentes de Policía Nacional conforman el dispositivo de seguridad del derbi sevillano este domingo

Putin denuncia la muerte de Jamenei como una violación de "todas las normas de la moral humana"

ENTRETENIMIENTO

La verdadera historia detrás de

La verdadera historia detrás de "Hamnet", la película que recrea el lado más íntimo de William Shakespeare y Anne Hathaway

De una cicatriz a fenómeno cultural: la historia real detrás del bigote de Paul McCartney en Sgt. Pepper

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”