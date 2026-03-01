Ali Khamenei tomó el poder y lo mantuvo, a un costo sangriento

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, saluda durante una reunión en Teherán, Irán, 17 de febrero de 2026 (REUTERS)

El año pasado, estallaron protestas en Teherán por el desplome del valor de la moneda iraní, el rial. A principios de enero, se habían extendido a la mayoría de las 31 provincias del país. Ali Khamenei, el líder supremo del país, de 86 años, advirtió que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”. Varios días después, tras el fracaso de esa amenaza, Khamenei ordenó a las fuerzas de seguridad que aplastaran el levantamiento por todos los medios necesarios. Esa orden funcionó: en las semanas siguientes, sus matones asesinaron al menos a 7.000 personas, y probablemente a muchas más (los activistas antigubernamentales cifran la cifra en más de 36.500).

El Sr. Khamenei ya no dará órdenes. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos, atacando objetivos en todo Irán y apuntando a sus líderes. Esa noche, el presidente Donald Trump declaró muerto al Sr. Khamenei, denunciándolo como alguien excepcionalmente malvado. Irán confirmó su asesinato horas después.

Estuvo en el poder durante 35 años, un cuarto de siglo más que el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien lideró la revolución que derrocó al sha y creó la República Islámica de Irán en 1979. El Sr. Khamenei provenía de una familia modesta en el noreste de Irán y se educó, al igual que su padre, en Qom, un centro de erudición chiita. Pero se expandió más allá de la educación religiosa, profesando una afición por “Los Miserables” de Victor Hugo y traduciendo las obras de Sayyid Qutb, un revolucionario islamista egipcio, al farsi. Los veteranos recuerdan sus pausas en el seminario para debatir con iraníes laicos y consumidores de opio en el parque.

Tras la revolución, ocupó altos cargos en el Ministerio de Defensa y en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las temidas fuerzas de seguridad del país. En 1981, sobrevivió a un intento de asesinato por parte de un grupo opositor que le privó del uso de su brazo derecho. Ese mismo año, con el apoyo de Jomeini, fue elegido presidente de la república, un cargo mayormente protocolario. Fue reelegido en 1985. Cuatro años más tarde, tras la muerte de Jomeini, se convirtió en líder supremo, a pesar de carecer de las credenciales religiosas y revolucionarias de su predecesor. Tampoco poseía el carisma ni el atractivo popular de Jomeini. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, el astuto asesor principal de Jomeini, planeó su ascenso precisamente por esa razón, sin duda con la esperanza de acumular poder presidencial y utilizarlo para modernizar Irán y su sistema político.

Pero Rafsanjani subestimó a Khamenei. Otros oponentes también lo harían. Jomeini fue un agitador que pulió sus credenciales revolucionarias en el exilio; Khamenei, en cambio, era reservado. Sin embargo, a pesar de ser poco más que un sacerdote de rango medio, comenzó a emitir fatwas, o decretos religiosos. Demostró ser un hábil combatiente político interno, enfrentando a las instituciones gobernantes de Irán entre sí —el ejército contra la Guardia Revolucionaria, el presidente contra el Majlis, o parlamento—, asegurándose de que estas batallas terminaran en su propia puerta, donde él podía decidir al ganador.

Y a diferencia de los presidentes, cuyo mandato está limitado, los líderes supremos sirven de por vida. Esto le permitió al Sr. Khamenei acumular poder de forma paciente y constante, y marginar o cooptar a sus rivales. Nombró, directa o indirectamente, a los 12 miembros del Consejo de Guardianes, que examina a los candidatos para las elecciones. Si dejaban pasar a un aparente moderado, como Mohamed Jatamí, presidente de 1997 a 2005, el Sr. Khamenei podía —y lo hizo— limitar su poder. Mientras tanto, la oficina del líder supremo creció. Tenía apparatchiks en todo el gobierno y en cada provincia, y controlaba el Basich, un grupo paramilitar de un millón de efectivos encargado de imponer la disciplina ideológica.

A pesar de su modesta apariencia, controlaba miles de millones de dólares en activos. Poco después de su sucesión, el Sr. Khamenei asumió el control de las bonyads, fundaciones religiosas de beneficencia que, en teoría, prestan servicios sociales, pero que se han expandido a la construcción, la minería y otros sectores. Estas organizaciones superan fácilmente las ofertas de sus rivales en la adjudicación de contratos estatales, tanto porque no pagan impuestos como porque las sanciones impiden la competencia extranjera.

Como líder supremo, esperaba que otros acudieran a él. Rara vez, o nunca, viajaba al extranjero; incluso dentro de Irán, mantenía sus compromisos públicos al mínimo. Se dice que en su vejez se encontraba frágil, tras haber sido sometido a cirugías por múltiples dolencias. Sin embargo, mantuvo un férreo control del poder, volviéndose cada vez más impopular a medida que lo apretaba. Durante el último mes, los manifestantes desafiaron a sus matones y corearon pidiendo su muerte.

Se cumplió su deseo. El hombre que mantuvo a los iraníes aislados del mundo durante más de tres décadas, que arruinó su economía y que, cuando se atrevieron a denunciar su mal gobierno, ordenó su masacre por miles, se ha ido.

