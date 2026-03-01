Mundo

Decenas de iraníes se movilizaron en Teherán para volver a exigir libertad tras la muerte de Khamenei

Vecinos salieron a las calles de la capital para festejar el deceso del líder supremo, quien gobernó el país con mano de hierro durante más de tres décadas

En Irán, los ciudadanos festejan la muerte de Ali Khamenei

En Teherán, una ola de celebraciones recorrió la ciudad tras la confirmación de la muerte del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, durante la noche.

Testigos citados por la agencia AFP relataron que los vítores y aplausos surgieron en distintos barrios, mientras vecinos se asomaban a las ventanas y otros salían a las calles para tocar música festiva, generando un ambiente inusual en la capital iraní tras las informaciones iniciales.

Vecinos de Teherán salieron a las calles tras los reportes sobre la muerte de Khamenei

Las primeras manifestaciones públicas de júbilo comenzaron poco después de las 23:00, según registros. El episodio coincidió con una serie de ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

Estados Unidos e Israel lanzaron
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos estratégicos iraníes

La felicidad de la población se describe gracias a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció recientemente la muerte de Ali Khamenei, líder supremo de Irán, a través de un comunicado publicado en su red social Truth Social.

En su mensaje, el mandatario aseguró que la muerte de Khamenei representa “justicia para el pueblo de Irán” y para “todos los grandes estadounidenses y personas de muchos países en el mundo que han sido asesinados o mutilados” por el líder iraní y su entorno.

El máximo dirigente del régimen
El máximo dirigente del régimen iraní fue abatido este sábado durante los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información se confirmó tras varias horas de incertidumbre sobre su paradero

Además, Trump sostuvo que Khamenei no logró evadir los sistemas de inteligencia y rastreo de Estados Unidos y destacó la estrecha coordinación con Israel durante la operación. Según el presidente, la ofensiva no dejó margen de maniobra para Khamenei ni para otros altos mandos que murieron junto a él.

Donald Trump confirmó la muerte
Donald Trump confirmó la muerte de Ali Khamenei (Europa Press)

El mandatario afirmó además que la eliminación de Khamenei es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país” y lo describió al ex lider como una de las personas más malvadas de la historia en su mensaje publicado en Truth Social.

Previamente a la confirmación, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habia declarado públicamente que existían “crecientes señales” de que Khamenei muera como consecuencia directa de los bombardeos.

Netanyahu habia afirmado que existían
Netanyahu habia afirmado que existían “crecientes señales” de la muerte de Khamenei (Reuters)

En un mensaje dirigido a los ciudadanos iraníes, Netanyahu señaló que el país enfrenta una “enorme oportunidad” para acelerar el colapso del régimen islámico.

El jefe de gobierno israelí instó a la población a movilizarse y “acabar el trabajo” para provocar la caída de la República Islámica.

El primer ministro israelí instó
El primer ministro israelí instó a los iraníes a aprovechar la oportunidad para cambiar el régimen (X)

En paralelo, la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel durante la madrugada del sábado incluyó ataques de gran envergadura sobre puntos clave en Irán, provocando explosiones en Teherán y otras ciudades.

La respuesta iraní no se hizo esperar: los Guardianes de la Revolución anunciaron el lanzamiento de misiles y drones en dirección a objetivos, mientras diplomáticos estadounidenses radicados en el Golfo y civiles israelíes recibieron instrucciones de buscar refugio en sus ciudades

Cientos de israelíes pasaron la
Cientos de israelíes pasaron la noche en estacionamientos subterráneos por temor a ataques (Reuters)

En este escenario, la población de Teherán protagonizó escenas inéditas de festejos y manifestaciones públicas luego de los reportes sobre la muerte de Ali Khamenei, en un episodio que marcó un punto de inflexión en la crisis regional.

Las manifestaciones públicas comenzaron poco después de las 23:00, según registros

(Con información de AFP)

Trump mantuvo contactos directos con

Los restos de un drone

El mensaje publicado desde la

El régimen de Irán lanzó

Trump sostuvo que la muerte
Marco Rubio suspende su viaje

De qué trata 'Beso de

