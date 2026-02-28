Trump sostuvo que la muerte de Ali Khamenei es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”

Trump siguió el operativo contra el régimen de Irán desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida

Donald Trump confirmó este sábado la muerte de Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, a través de un comunicado difundido en su red social Truth Social tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán.

En su mensaje, el presidente estadounidense utilizó un tono directo y afirmó que la muerte de Khamenei representa “Justicia para el pueblo de Irán” y para “todos los grandes estadounidenses y personas de muchos países en el mundo que han sido asesinados o mutilados por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”.

Khamenei murió durante los ataques de EEUU e Israel en Teherán (Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA vía REUTERS)

Además, sostuvo que el líder iraní no logró eludir “nuestros sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados” y que, en estrecha colaboración con Israel, la operación no dejó margen de maniobra para Khamenei ni para los otros líderes abatidos con él.

El mensaje publicado por Trump en Truth Social

El mandatario estadounidense enfatizó que la eliminación es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Además, añadió que existen reportes de que muchos integrantes de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC), las fuerzas armadas y los organismos de seguridad y policía “ya no desean combatir y buscan inmunidad”. Trump citó su advertencia de la noche previa: “Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán muerte”.

Trump calificó a Khamenei como “uno de los individuos más malvados de la historia” (Reuters)

El texto presidencial expresa la esperanza de que la Guardia Revolucionaria y la policía “se unan de forma pacífica a los patriotas iraníes” para reconstruir el país. Trump sostuvo que el proceso de transformación podría comenzar de inmediato, mencionando que en solo un día Irán “ha quedado devastado e incluso, obliterado”.

En su declaración, el mandatario anticipó que los bombardeos continuarán “sin interrupciones durante la semana o el tiempo que sea necesario para cumplir nuestro objetivo de paz en Medio Oriente y en el mundo”.

La Casa Blanca difundió el mensaje luego de que tanto funcionarios estadounidenses como israelíes confirmaran la muerte de Khamenei y de otros altos mandos del régimen iraní.

Alí Khamenei fue líder supremo de Irán desde 1989 hasta su muerte

Antes de la confirmación oficial, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había afirmado que existían “muchos indicios” sobre la posible muerte de Alí Khamenei, líder supremo iraní, tras un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra su complejo oficial en Teherán.

El primer ministro de Israel habia afirmado que “habia muchos indicios” de la muerte de Khamenei (X)

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán”, sostuvo Netanyahu en un mensaje televisado, y agregó: “Hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”. El primer ministro resaltó la magnitud de la operación, que fue coordinada con las fuerzas estadounidenses.

Por su parte, Trump cerró su comunicado agradeciendo la atención internacional sobre el tema y reiterando el compromiso de su gobierno con la seguridad global.

La Casa Blanca difundió el mensaje presidencial tras la confirmación del fallecimiento de Khamenei (Europa Press)

Alí Khamenei fue líder supremo de Irán desde 1989, tras el fallecimiento del ayatolá Ruhollah Khomeini, arquitecto de la Revolución iraní de 1979. Antes de asumir el liderazgo supremo, Khamenei fue el primer clérigo en presidir el país entre 1981 y 1989.

Khamenei recibió el título de gran ayatolá o marya tras consolidar su poder (Photo by Mohsen Shandiz/Corbis via Getty Images)

Su llegada a la cúspide del poder requirió una reforma constitucional, ya que originalmente solo los ayatolás de mayor rango podían aspirar al cargo.