Mundo

Qatar suspendió el transporte marítimo en sus aguas en medio de la creciente tensión en la región

Doha pidió un “cese inmediato” de todas las operaciones bélicas para volver “a las mesa de negociaciones y el diálogo”, pese a haber sufrido un ataque iraní sobre su territorio que considera “una flagrante violación de su soberanía y su espacio aéreo”

Se ve humo en el
Se ve humo en el cielo después de escucharse explosiones en Doha, Qatar (REUTERS/Mohammed Salem)

Qatar suspendió este sábado temporalmente el transporte marítimo en sus aguas territoriales debido a los ataques iraníes contra bases militares estadounidenses en el Golfo, incluida la base de Al Udeid en las afueras de Doha.

“En aras de la seguridad pública, el Ministerio de Transporte insta a todos los buques de transporte marítimo, pertenecientes a particulares y empresas, a suspender temporalmente la navegación marítima”, declaró el Ministerio de Transporte de Qatar en un comunicado.

Junto con la suspensión marítima, varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Asimismo, varios países de la región anunciaron el cierre de su espacio aéreo en medio de la creciente tensión.

El Gobierno de Qatar pidió un “cese inmediato” de todas las operaciones bélicas para volver “a las mesa de negociaciones y el diálogo”, pese a haber sufrido un ataque iraní sobre su territorio que considera “una flagrante violación de su soberanía y su espacio aéreo”, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Así lo indicó en un comunicado en la red social X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed al Ansari, que aseguró que tanto el ataque “frustrado” iraní como los bombardeos de Israel y EE.UU sobre Irán solo son una escalada “que socavará la seguridad y la estabilidad en la región, arrastrándola a situaciones con repercusiones desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.

Así, exigió “el cese inmediato de todas las operaciones militares y un retorno serio a la mesa de negociaciones y al diálogo”.

“Recalcamos que el Estado de Qatar fue uno de los primeros países en advertir sobre las consecuencias de la escalada israelí en la región, instando a priorizar las soluciones diplomáticas y a defender el principio de buena vecindad y desescalada”.

El Ministerio de Defensa catarí anunció este sábado que ha “frustrado con éxito” varios ataques iraníes lanzados contra su territorio, donde Estados Unidos tiene la base de Al Udeid, su principal localización miliar en la región.

Un avión de pasajeros vuela
Un avión de pasajeros vuela durante el amanecer visto desde Al Thumama. REUTERS/Stringer

“El Ministerio de Defensa anuncia que, gracias a la alta preparación, la vigilancia de seguridad y la coordinación conjunta entre las autoridades pertinentes, ha frustrado con éxito una serie de ataques dirigidos contra el territorio del país”, aseguró un breve mensaje oficial en X, que no ofrece más detalles.

Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

Fuentes iraníes han informado de que en represalia por los ataques sufridos esta mañana en territorio iraní, se han enviado misiles contra bases estadounidenses en Baréin, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

Todo estos reportes llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciase el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.

(Con información de AFP y EFE)

