Por qué los alces son el verdadero peligro de Alaska y cómo evitarlos

El moose es uno de los animales más imponentes de Alaska por su tamaño, peso y astas que pueden superar los 1,8 metros de ancho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un alce puede sorprender por su porte y comportamiento: lejos de la imagen tranquila ligada a los bosques de Alaska, su tamaño y hábitos lo colocan como uno de los animales más imponentes del hemisferio norte.

¿Por qué el alce destaca por su tamaño y hábitos?

Un alce adulto puede alcanzar dos metros (6,5 pies) de altura en los hombros y pesar entre 360 y 680 kilogramos (794 y 1.500 libras). Sólo los machos tienen astas, que pueden medir hasta 1,8 metros (6 pies) de ancho. Este animal presenta un pelaje oscuro y patas largas para moverse con soltura en zonas pantanosas. Según el portal informativo especializado HowStuffWorks, esas características lo hacen adaptable tanto a bosques densos como a humedales.

Su dieta herbívora incluye hojas, brotes, corteza y plantas acuáticas. En verano, puede consumir hasta 25 kilogramos (55 libras) de vegetación al día. Prefiere la vida solitaria, salvo en época de cría o cuando una hembra cuida a sus crías.

El alce suele ser esquivo, pero puede reaccionar agresivamente si se siente amenazado o acorralado, lo que lo convierte en un animal que exige respeto para quienes visitan su entorno.

Los encuentros con moose superan en número a los incidentes con osos en Alaska, especialmente en zonas urbanas y suburbios (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Son más peligrosos que los osos en Alaska?

En Alaska, el alce está involucrado en más incidentes con humanos que los osos. Esto ocurre porque los alces se acercan más a zonas urbanas en busca de alimento, aumentando la probabilidad de encuentros con personas. A pesar de la percepción popular sobre los osos como los animales más peligrosos de la región, datos de HowStuffWorks confirman que los ataques de alces superan cada año en número a los de osos.

El riesgo se intensifica en áreas urbanas y suburbios, donde los alces buscan comida, especialmente durante los inviernos duros. Pueden aparecer en caminos, jardines e incluso estacionamientos. Si se sienten acorralados, su reacción puede ser violenta y repentina.

A diferencia de los osos, que suelen evitar el contacto humano y atacan solo cuando se sienten muy amenazados, los alces pueden atacar por molestia o para defender a sus crías, generando más encuentros conflictivos en áreas habitadas.

¿Cuáles son los factores que provocan los ataques?

Los ataques de alce se vinculan a situaciones en que el animal se siente amenazado o incómodo. Uno de los factores clave es la protección de las crías: las hembras son especialmente agresivas en primavera y principios del verano, defendiendo a sus crías de cualquier peligro, incluidos humanos o mascotas.

Otra época crítica es el otoño, cuando los machos entran en la temporada de apareamiento, volviéndose más irascibles y propensos a enfrentar amenazas o competencias.

El hambre y agotamiento durante el invierno también influyen: cuando escasea la comida, los alces se acercan a zonas habitadas. Si se ven acorralados por personas, vehículos o perros, la probabilidad de ataque aumenta de forma notable.

Usualmente, el alce evita el contacto, pero reacciona de forma repentina si se siente sin salida o interpreta un movimiento como un desafío.

Los accidentes de tránsito con moose representan un riesgo grave en Alaska, con cientos de atropellos registrados cada año y daños significativos a conductores y vehículos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar ataques?

Prevenir es clave para disminuir el riesgo de encuentros peligrosos con los alces. La recomendación principal es mantener distancia, en especial ante una hembra con crías o un macho en época de apareamiento. No se debe intentar acercarse para fotografiar ni alimentar al animal.

Si se avista un alce, conviene buscar rutas alternativas y evitar movimientos que puedan parecer amenazas. Si el animal fija la mirada, baja las orejas o levanta el pelo de la espalda, son señales de irritación y posible ataque inminente.

En caso de embestida, debe buscarse un refugio sólido, como un árbol o vehículo. Si la persona cae al suelo, lo indicado es proteger cabeza y cuello con los brazos y quedar inmóvil hasta que el animal se retire. Según HowStuffWorks, intentar levantarse o moverse mientras el alce está cerca puede prolongar el ataque.

Los perros suelen aumentar la agresividad del alce, por lo que deben estar controlados y alejados en zonas donde estos animales son frecuentes.

Accidentes de tránsito y alces

En Alaska, los accidentes de tránsito con alces suponen un riesgo considerable para conductores y animales: cada año hay cientos de alces atropellados en las carreteras del estado. El tamaño y peso del provoca que las colisiones puedan causar daños graves en vehículos y lesiones severas o fatales a los ocupantes.

La mayoría de estos incidentes sucede en invierno, cuando la nieve y el hielo empujan a los alces a desplazarse por rutas despejadas buscando alimento. La visibilidad limitada y la mayor actividad de alces cerca de las carreteras elevan la probabilidad de encuentros inesperados.

Para reducir riesgos, las autoridades locales aconsejan conducir con precaución en zonas señalizadas de cruce de alces, especialmente al amanecer y al anochecer. Es fundamental reducir la velocidad en condiciones de visibilidad reducida y vigilar la presencia de animales en los alrededores.