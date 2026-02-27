Mundo

Nuevo ataque ruso sobre Kharkiv: un mueto en el noreste de Ucrania

El impacto de drones dejó víctimas en Pidseredne. La Fuerza Aérea de Kiev reporta ataques constantes con más de un centenar de aparatos derribados en las últimas horas

La destrucción asola a las ciudades del este de Ucrania

Las labores de rescate permanecen activas en la localidad de Pidseredne, donde un ataque con dron dejó totalmente destruido un edificio residencial. Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SES), los rescatistas recuperaron de entre los escombros el cuerpo de una persona fallecida y trasladaron a una mujer herida, tras el impacto del aparato. El incidente se inscribe en una nueva ola de ataques atribuidos a fuerzas rusas en la provincia de Kharkiv, en el noreste ucraniano, tras más de cuatro años de guerra iniciada tras la orden del presidente ruso Vladimir Putin, publicó el medio que dio a conocer estas informaciones.

Tal como reportó el SES en un comunicado recogido por la prensa internacional, el impacto en Pidseredne dejó la estructura de la vivienda completamente colapsada, lo que requirió la intervención de los equipos de emergencia para remover los restos del edificio. Los trabajadores han continuado con las tareas de búsqueda y aseguraron la zona ante la posibilidad de nuevos ataques, de acuerdo con el organismo citado por las agencias noticiosas.

La escalada de uso de drones continúa afectando distintos puntos de Ucrania. De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, durante la noche reciente Rusia lanzó 187 drones contra el territorio nacional. El reporte del mando militar detalló que 165 de estos aparatos no tripulados fueron neutralizados por las defensas antiaéreas, pero al menos catorce localizaciones registraron impactos. “El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo”, señaló el comunicado militar reproducido por varios medios, reflejando la intensidad y persistencia de la ofensiva.

Los dispositivos aéreos utilizados en el ataque forman parte del armamento desplegado por Moscú en el marco de su estrategia de presión sobre infraestructuras y zonas urbanas ucranianas. El uso de estos drones, que pueden alcanzar blancos específicos y provocar daños estructurales graves, ya ha sido denunciado por autoridades locales como un riesgo recurrente para la población civil, especialmente en áreas fronterizas o cercanas a las líneas de combate, tal como publicó la fuente informativa.

Los reclutas de la 28ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania se calientan junto al fuego durante un ejercicio militar antes de las misiones de combate en la región de Kharkiv (REUTERS/Sofiia Gatilova)

En paralelo, Moscú afirmó haber repelido también un número importante de ataques con drones, aunque en sentido inverso y sobre su propio territorio. Según consignó el Gobierno ruso, las defensas interceptaron 95 aparatos no tripulados lanzados por fuerzas ucranianas, incluyendo incidentes en la región de Moscú y cinco dispositivos que, según afirmaron, se dirigían a la capital rusa. Hasta el momento, las autoridades rusas no informaron sobre víctimas ni heridos asociados a estos sucesos, ni tampoco detallaron los daños producidos por los drones, reportó el medio citado.

Por su parte, Kiev no realizó declaraciones públicas respecto al balance de estos ataques en territorio ruso, manteniendo silencio sobre las posibles acciones ofensivas transfronterizas. El contexto general refleja la utilización constante de drones en ambos frentes de la guerra y el endurecimiento de las estrategias militares, centradas tanto en neutralizar amenazas aéreas como en responder mediante operaciones similares en el ámbito tecnológico, según lo divulgado por los medios que han seguido de cerca la situación.

El impacto de los ataques aéreos se produce en medio de una situación humanitaria tensa en diversas provincias ucranianas, donde la destrucción de viviendas suma nuevos desplazados y refuerza la presión sobre los sistemas de atención y rescate. El caso de Pidseredne expone el alcance y la letalidad de los ataques dirigidos contra zonas residenciales, situación que las autoridades ucranianas vinculan a un patrón sostenido de agresiones sobre civiles, siguiendo lo difundido por el Servicio Estatal de Emergencias y la Fuerza Aérea.

Con la progresiva sofisticación de ambos bandos en la utilización de tecnologías no tripuladas y la extensión geográfica de los ataques, tanto las áreas urbanas ucranianas como localizaciones dentro de Rusia permanecen en alerta, ante la expectativa de nuevas oleadas y la evolución de la guerra a formatos cada vez más tecnológicos y difíciles de prever, recoge el balance internacional actual.

