Ucrania y Rusia intercambiaron restos de soldados mientras EEUU sigue intentando avances en las negociaciones

Miembros del personal llevan un cuerpo, repatriado en un intercambio acordado entre Rusia y Ucrania durante las conversaciones en Estambul a principios de junio de 2025, a una morgue en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Alina Smutko

Rusia entregó a Ucrania los restos de mil soldados ucranianos y recibió a cambio los cuerpos de 35 militares rusos, informó el jueves un asesor del Kremlin.

“Los cuerpos de mil soldados ucranianos fueron entregados a Ucrania. Rusia recibió a cambio los restos de 35 soldados rusos”, indicó en Telegram el asesor y negociador del Kremlin, Vladimir Medinski.

El intercambio de restos de combatientes es uno de los pocos ámbitos de cooperación entre Moscú y Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra su vecino, que el martes entró en su quinto año.

Medinski acompañó su comunicado con una fotografía de personas con trajes de protección blancos transportando bolsas mortuorias fuera de un camión refrigerado.

El anuncio precede las conversaciones en Ginebra entre el negociador de Kiev, Rustem Umiérov, y los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, con vistas a preparar nuevas negociaciones trilaterales con Rusia previstas para comienzos de marzo.

Kirill Dmitriev, enviado presidencial especial para la Inversión Extranjera y la Cooperación Económica de Rusia, observa en la Casa de Huéspedes del Estado Diaoyutai en Pekín, China. 2 de septiembre de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

El asesor económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, también debe reunirse con Witkoff y Kushner en Ginebra.

Washington impulsa una solución al conflicto que ya dejó cientos de miles de muertos y heridos y causó enormes destrozos en Ucrania, pero las negociaciones están bloqueadas porque Moscú exige que Kiev abandone parte de sus territorios, algo que Ucrania rechaza.

En línea con lo acordado en Estambul, a mediados de 2025 Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en acción.

Nuevo ataque

El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció este jueves un masivo ataque nocturno contra objetivos ucranianos relacionados con las Fuerzas Armadas de ese país en respuesta a los bombardeos de Kiev en territorio ruso.

Trabajadores municipales retiran escombros junto a autos dañados afuera de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con drones ruso el jueves, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

“Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra la infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto terrestres como aéreas, así como drones de ataque, contra instalaciones militares e industriales ucranianas, la infraestructura energética utilizada por las fuerzas de Kiev y aeródromos militares”, señala el comunicado castrense.

Según la nota, todos los objetivos del ataque “fueron alcanzados”.

Este miércoles, dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en las regiones fronterizas rusas de Bélgorod, Briansk y Kursk como consecuencia de ataques ucranianos.

Además, en la región de Smolensk fallecieron siete personas a causa de un ataque de Kiev a una planta química en la zona.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó previamente que Rusia había atacado anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, once de ellos balísticos.

El interior del apartamento dañado en un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhia, Ucrania, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Stringer

Según la Fuerza Aérea ucraniana, sus defensas aéreas lograron interceptar 30 de los misiles, entre ellos cuatro misiles balísticos, y 374 de los drones.

Cinco misiles balísticos y 46 drones impactaron en 32 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros quince lugares de Ucrania.

(con información de AFP y EFE)