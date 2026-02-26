Mundo

En medio de la tensión con Estados Unidos por Groenlandia, Dinamarca llamó a elecciones anticipadas

Los daneses acudirán a las urnas el 24 de marzo, en un contexto de protestas ciudadanas y presiones internacionales

La primera ministra danesa, Mette
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl vía REUTERS

La primera ministra danesa Mette Frederiksen anunció este jueves la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 24 de marzo en Dinamarca, en un contexto marcado por el reciente enfrentamiento diplomático con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido al interés estadounidense en el territorio semiautónomo de Groenlandia. Frederiksen expresó ante el Parlamento: “Es ahora decisión de los votantes definir el rumbo de Dinamarca durante los próximos cuatro años. Lo espero con interés”.

La crisis con Estados Unidos se agravó el mes pasado, cuando Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a Dinamarca y otros países europeos tras su fallido intento de negociar el control de Groenlandia. Frederiksen llegó a advertir que una eventual anexión estadounidense significaría el fin de la alianza militar de la OTAN. Paralelamente, durante las últimas semanas, las encuestas reflejaron un aumento en la popularidad de los Socialdemócratas, el partido liderado por Frederiksen, en medio del debate sobre el estatus de Groenlandia.

Entre la ciudadanía danesa, la tensión con Washington generó protestas y llamados al boicot de productos estadounidenses en supermercados, según se informó. En cuanto al proceso electoral, los votantes elegirán a los integrantes del Parlamento nacional, compuesto por 179 escaños, incluidos dos representantes de Groenlandia y dos de las Islas Feroe, ambos territorios con estatus autónomo dentro del reino danés.

Frederiksen subrayó la trascendencia de los comicios, advirtiendo: “Debemos definir nuestra relación con Estados Unidos. Debemos prepararnos para garantizar la paz en nuestro continente. Debemos mantener la unidad europea”, en referencia a la guerra en Ucrania, que continúa en su quinto año. Tras la retirada de Trump de sus amenazas sobre Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia iniciaron conversaciones técnicas sobre un acuerdo de seguridad en el Ártico. No obstante, la primera ministra reiteró recientemente su cautela respecto al asunto, declarando en la Conferencia de Seguridad de Múnich que el interés estadounidense persistía.

De acuerdo con Frederik Hjorth, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague, la gestión de la denominada “crisis de Groenlandia” ha impulsado el respaldo a los partidos gubernamentales. Hjorth estimó que, aunque Trump no ocupará un papel central en la campaña, sí funcionará como telón de fondo que refuerza el mensaje del gobierno sobre la importancia de contar con líderes competentes.

La Primera Ministra de Dinamarca,
La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el Primer Ministro de Groenlandia, Mute B. Egede. REUTERS/Tom Little

Más allá de la política exterior, Frederiksen, identificada con la centroizquierda, es reconocida por su postura estricta en materia migratoria, una de las más rigurosas de Europa. El mes pasado, el gobierno presentó una reforma legal que permite la deportación de extranjeros condenados a un mínimo de un año de prisión por delitos graves. Además, Dinamarca fue pionera en promover la externalización de solicitudes de asilo y la creación de “centros de retorno” fuera de la Unión Europea.

El coste de la vida en Dinamarca también se perfila como un eje de debate durante la campaña, según Hjorth. El país, miembro de la OTAN y la UE, celebró su última elección general el 1 de noviembre de 2022, que dio lugar a una coalición tripartita que incluye al Partido Liberal del ministro de Defensa Troels Lund Poulsen y al partido centrista Moderados, liderado por el ministro de Asuntos Exteriores Lars Løkke Rasmussen.

La convocatoria electoral fue recibida como un movimiento previsible por parte de Frederiksen, quien gobierna desde 2019 y aspira a un tercer mandato. Tras el anuncio, la campaña se activó de inmediato, con publicidad política de los socialdemócratas en los principales medios y militantes del Partido Popular Danés iniciando actividades de contacto directo con los votantes en el Parlamento de Copenhague.

Entre la población, el adelanto electoral fue interpretado como una estrategia lógica. “Puedo ver el apoyo hacia ella. Va en aumento. Estratégicamente, es una decisión inteligente”, opinó Laura Beyer, profesional del sector digital en Copenhague, quien valoró la capacidad de la primera ministra para gestionar la presión internacional.

(Con información de AP)

