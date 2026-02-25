La iglesia Bautista Misionera Metropolitana recibe ayuda estatal para restauración

La Iglesia Bautista Misionera Metropolitana recibirá una ayuda de 500.000 USD. Fuente: Sitio oficial: Imbna-chicago

La Iglesia Bautista Misionera Metropolitana, un histórico templo de Chicago, fue beneficiada con una ayuda de USD 500.000 para restaurar su edificio de 125 años, que aparece en el Registro Nacional de Lugares Históricos y fue objeto de una famosa investigación visual de Gordon Parks.

El apoyo económico permitirá a la congregación iniciar obras urgentes. Se repararán piezas de terracota, ladrillos vidriados y se llevará a cabo la remoción y reconstrucción de sectores de la mampostería exterior, además de la prevención de filtraciones hídricas, según consta en la documentación oficial de la subvención.

Brent Leggs, director ejecutivo del Fondo de Acción para el Patrimonio Cultural Afroamericano, afirmó: “Creemos firmemente que, para comprender la historia nacional, debemos valorar los valores culturales de Chicago, incluidas las iglesias históricamente negras”.

Representantes de la Metropolitana confirmaron la concreción de la ayuda estatal, aunque indicaron que reservarán declaraciones hasta comunicarlo a la congregación el próximo domingo.

Cómo es el diseño de la Iglesia Bautista Misionera Metropolitana

Funciones sobrias y detalles innovadores definen al edificio, obra del arquitecto Hugh M.G. Garden en 1901 como la Tercera Iglesia Metropolitana de Cristo Científico. Su revestimiento externo —ladrillo vidriado color azul claro— constituye una rareza en templos religiosos. Con proporciones clásicas y líneas modernas cercanas al proto-Art Decó, la estructura destaca por un estilo arquitectónico único.

La congregación Bautista Misionera Metropolitana adquirió la iglesia en 1947. Para 1953, la revista Life y el célebre fotógrafo Gordon Parks retrataron el lugar. Según la Gordon Parks Foundation, el manuscrito original del reportaje describía a la Metropolitan como “un templo de esperanza para miles de personas negras atrapadas en el patio trasero de esta vasta ciudad. Es un refugio en un mundo de constantes problemas”.

Importancia de las iglesias en Chicago

Las ayudas del Fondo de Acción para el Patrimonio Cultural Afroamericano fueron concedidas un mes después de que el organismo dirigiera USD 5 millones a cinco iglesias negras históricas durante el Día de Martin Luther King Jr.

Entre ellas está la Roberts Temple Church of God in Christ, en 4021 S. State St., conocida por ser escenario del velatorio de Emmett Till, el adolescente de 14 años asesinado en Mississippi en 1955.

En 1947, la congregación Bautista Misionera Metropolitana tomó posesión del edificio, que se volvió símbolo de la comunidad afroamericana tras la Gran Migración. A lo largo de las décadas, el templo se consolidó como centro espiritual y social en el área históricamente conocida como “Community Area 28”. Según Wikipedia, la iglesia recibió la distinción de Landmark de Chicago en 1989 y fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2016.

En 1953, Gordon Parks viajó por encargo de Life para documentar el rol de las iglesias negras tras la migración masiva desde el sur rural. Con base en su conocimiento de los barrios afroamericanos de Chicago, retrató en profundidad la vida comunitaria de la Metropolitan. El manuscrito inédito, registrado por la Gordon Parks Foundation, describe a la iglesia como “un templo de esperanza para miles de personas negras atrapadas en el patio trasero de esta vasta ciudad. Es un refugio en un mundo de constantes problemas”. Aunque la nota no fue publicada, tanto el texto como las imágenes de Parks permanecieron como valioso testimonio.

La iglesia ha sido escenario de momentos clave en la vida social y política del sur de Chicago. De acuerdo a Postcard Past, la Metropolitan fue punto de encuentro para líderes, espectros de la dirigencia local y visitantes como Barack Obama durante su primera campaña. En los años 80, la congregación vivió divisiones internas que provocaron una reestructuración en el liderazgo pastoral, marcando una nueva etapa en la historia institucional del templo.