La OTAN practicó un desembarco en el Báltico en su mayor ejercicio de reacción rápida con el foco puesto en la amenaza rusa

Unos 3.000 efectivos tomaron una playa como parte de las maniobras Steadfast Dart 2026. El máximo responsable del ejército alemán advirtió que Moscú “sigue orientando sus fuerzas armadas hacia el oeste”. No participaron tropas estadounidenses

Miles de soldados de la OTAN, entre ellos españoles y turcos, participaron el miércoles en un ejercicio en la costa báltica de Alemania que los responsables de Defensa calificaron como una demostración de preparación para disuadir a Rusia.

Las fuerzas navales y especiales practicaron la toma de una playa en el campo de entrenamiento de Putlos, cerca de la ciudad portuaria de Kiel, como parte del ejercicio Steadfast Dart 2026, cuyo objetivo es poner a prueba la capacidad de la alianza para desplazar rápidamente tropas por el territorio de la OTAN.

Soldados participan en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania, donde la OTAN desplegó unos 3.000 efectivos para practicar un desembarco en el Báltico. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)
Soldados participan en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania, el 18 de febrero de 2026. La maniobra reunió a unos 3.000 efectivos de 11 países europeos, sin participación estadounidense. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)

Bajo el mando del general alemán Ingo Gerhartz, unas 3.000 fuerzas participaron en el simulacro, en el que participaron aviones Eurofighter alemanes y 15 buques de guerra, así como buzos de combate españoles y unidades turcas que utilizaron vehículos de asalto anfibios Zaha.

Soldados participan en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania. La maniobra, sin tropas estadounidenses, es la mayor realizada por la Fuerza de Reacción Aliada de la OTAN. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)
Soldados participan en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania, el 18 de febrero de 2026. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que observó la maniobra, afirmó que demostraba que la OTAN estaba unida y “lista para la acción”.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, visita el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos. Afirmó que la situación de seguridad en el Báltico "ha empeorado drásticamente". (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)

“Especialmente en el mar Báltico, la situación de seguridad ha empeorado drásticamente”, afirmó, y añadió que este tipo de ejercicios demostraban que “nos tomamos en serio la disuasión”.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, que se prolonga desde hace casi cuatro años, ha avivado los temores de que Rusia pueda utilizar la fuerza en el futuro contra los miembros europeos de la OTAN.

Soldados participan en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania. La maniobra puso a prueba la capacidad de la OTAN para desplazar tropas rápidamente por su territorio. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)
Soldados participan en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania. Entre los efectivos desplegados había buzos de combate españoles y unidades turcas con vehículos de asalto anfibios. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)
Un soldado participa en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania. El mando de la maniobra estuvo a cargo del general alemán Ingo Gerhartz. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)

El general Carsten Breuer, máximo responsable del ejército alemán, afirmó que Berlín y sus aliados de la OTAN se enfrentan a una “amenaza real”.

“Rusia sigue orientando sus fuerzas armadas hacia el oeste”, afirmó, y añadió que maniobras como la de Putlos también tienen un “efecto diplomático”.

Los gobiernos europeos también han dado la voz de alarma sobre lo que consideran una creciente actividad maliciosa por parte de Rusia, que incluye el sabotaje de líneas ferroviarias en Polonia y incendios provocados y ciberataques en todo el continente.

Soldados participan en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania. En la maniobra intervinieron 15 buques de guerra y aviones Eurofighter alemanes. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)
Fuerzas especiales de la Armada española abordan la fragata alemana Brandenburg durante el ejercicio Steadfast Dart 26 en el Báltico. España participó con buzos de combate en la maniobra. (Christian Charisius/Pool vía Reuters)

El ejercicio Putlos forma parte del ejercicio multinacional Steadfast Dart 2026, que se desarrolla entre enero y marzo y en el que participan unos 10.000 soldados de 11 Estados miembros europeos de la OTAN. Unos 7.300 de ellos están desplegados solo en Alemania.

No participan soldados estadounidenses.

Un soldado participa en el ejercicio Steadfast Dart 26 en Putlos, Alemania. La maniobra es la mayor realizada hasta la fecha por la Fuerza de Reacción Aliada de la OTAN, creada en 2024. (Reuters/Fabian Bimmer/Pool)

Pistorius rechazó las sugerencias de que la ausencia de tropas estadounidenses reflejara tensiones en las relaciones transatlánticas, afirmando que era “completamente normal” y se debía a un sistema de rotación.

Steadfast Dart es la mayor maniobra realizada hasta la fecha por la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN, una formación de respuesta rápida creada en 2024.

En caso de crisis, la ARF debe desplegar hasta 40.000 soldados en un plazo de 10 días, previa aprobación del Consejo del Atlántico Norte de la alianza.

(Con información de AFP)

