Estados Unidos lanzó más de 30 ataques aéreos contra los terroristas de ISIS en las últimas dos semanas en Siria

EEUU continúa los ataques contra los terroristas de ISIS (X: CENTCOM)

Estados Unidos ha confirmado que, entre finales de enero y la primera quincena de febrero, sus fuerzas llevaron a cabo más de 30 ataques aéreos contra posiciones de los terroristas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Siria.

Estas acciones, enmarcadas en la Operación Ojo de Halcón, fueron ejecutadas por el Comando Central (CENTCOM) y tuvieron como objetivo destruir infraestructuras, arsenales y centros de comunicación del grupo yihadista.

Según datos del CENTCOM, en los bombardeos se emplearon municiones de precisión lanzadas desde aviación de combate, helicópteros y drones. El objetivo era afectar la capacidad logística de Estado Islámico en zonas estratégicas del territorio sirio. Las operaciones incluyeron cinco ataques entre el 27 de enero y el 2 de febrero, seguidos de una decena más en la semana posterior, sumando más de 100 objetivos alcanzados. En total, más de 50 integrantes del grupo terrorista fueron abatidos o capturados.

La campaña aérea fue una respuesta al ataque perpetrado el 13 de diciembre de 2025 por militantes de Estado Islámico en Palmira, que causó la muerte de dos militares estadounidenses y un intérprete civil. El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, remarcó el enfoque preventivo y coordinado de las operaciones, subrayando que buscan “prevenir el resurgimiento de Estado Islámico en Siria” y asegurar la derrota de la organización. El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, afirmó que la misión sigue centrada en combatir a ISIS y en fortalecer la capacidad de las fuerzas locales para enfrentar el terrorismo.

EEUU lanzó varios ataques contra ISIS en Siria (Fuente)

El escenario sirio se ha visto modificado tras la destitución del ex dictador Bashar al Assad en diciembre de 2024 y el ascenso al poder del nuevo gobierno encabezado por Ahmed al Sharaa en Damasco. Esta transición ha planteado desafíos para diversas facciones locales e internacionales, incluidas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), milicia kurda que hasta entonces había administrado extensos territorios y colaborado con Washington.

En paralelo a los ataques aéreos, Estados Unidos ha completado la transferencia de entre 6.000 y 7.000 detenidos del Estado Islámico desde centros de detención controlados por las FDS al gobierno de Irak. Este proceso se realizó mediante convoyes y aeronaves, en coordinación con las FDS y fuerzas iraquíes, tal como detalla The Washington Post. La mayoría de los prisioneros fueron trasladados a la prisión de Al-Karkh, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, mientras un grupo menor permanece en Siria a la espera de su entrega al ejecutivo sirio.

Este traslado ha generado preocupación internacional por la seguridad y el futuro de los prisioneros. Como indicaron altos funcionarios estadounidenses a The Washington Post, existen dudas sobre la capacidad del nuevo gobierno sirio para mantener el control y evitar la posible liberación o fuga de presuntos combatientes, lo que podría alimentar un resurgimiento yihadista. El 19 de enero, unos 200 prisioneros escaparon durante choques en Hasaka; algunos continúan en paradero desconocido.

La progresiva reducción de la presencia militar estadounidense y la frágil autoridad del gobierno de Sharaa inquietan a asesores de seguridad y analistas. El asesor iraquí Hussein Allawi demandó cooperación internacional para manejar el creciente número de detenidos, mientras que el exembajador estadounidense James Jeffrey advirtió sobre la complejidad de garantizar la estabilidad bajo la actual dirección siria.

ISIS mantiene células activas en Siria (Fuente)

A pesar del retroceso territorial, Estado Islámico mantiene células activas operando en provincias como Homs y Deir Ezzor. Expertos resaltan que el grupo busca reconstruir capacidades y perpetrar atentados tanto en Siria e Irak, como eventualmente en Occidente. Tras la caída de Assad, fuerzas estadounidenses y sus aliados han capturado o eliminado a 25 supuestos militantes yihadistas en Siria.

Ante estos acontecimientos, la tensión internacional persiste. Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han advertido de los riesgos que implican los vacíos de seguridad en Siria. Las operaciones recientes han provocado la reacción de Rusia e Irán, aliados estratégicos del nuevo gobierno sirio, que consideran ilegal la permanencia militar estadounidense en el país.

Desde las FDS, su representante Abdulkarim Omar denunció que el pueblo kurdo “se convirtió en víctima de arreglos internacionales concluidos sobre sus cabezas”, lamentando la ausencia de reacción internacional. Por su parte, el funcionario sirio Nawar Rahawie admitió la fragilidad del alto el fuego y la dificultad de mantener la autoridad política y militar en un contexto tan cambiante.

La capacidad del gobierno de Ahmed al Sharaa para restablecer la seguridad y contener la amenaza de Estado Islámico es vista con escepticismo por especialistas y asesores consultados, quienes destacan que los desafíos actuales pondrán a prueba la resistencia y viabilidad de la nueva administración siria.