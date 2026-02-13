Marco Rubio llega a Alemania con el objetivo de mantener la presión sobre Europa en defensa y seguridad transatlántica

Rubio llega a Múnich con el objetivo de mantener la presión sobre Europa en defensa y seguridad transatlántica (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este viernes a la Conferencia de Seguridad de Múnich con el objetivo de sostener la presión sobre Europa en materia de defensa, libertad de expresión y cohesión entre ambos lados del Atlántico, en un contexto de recientes tensiones entre Washington y sus aliados del continente.

Rubio encabezará la delegación estadounidense en el encuentro anual sobre seguridad y defensa que se desarrollará hasta el domingo en la capital bávara. La Casa Blanca espera un tono menos confrontativo que el del año pasado, cuando el vicepresidente JD Vance lanzó duras críticas contra las políticas europeas sobre inmigración, partidos populistas y libertad de expresión. En ese momento, sostuvo que la libertad de expresión estaba “en retroceso” en el continente y mostró afinidad con posiciones de partidos de extrema derecha como el alemán AfD.

Este año, Vance no asistirá al foro tras completar una visita a Armenia y Azerbaiyán. Rubio, considerado menos ideológico, asume la tarea de representar a Estados Unidos en el diálogo con los aliados europeos. Pese a ese cambio de estilo, Washington mantiene la intención de exigir a Europa mayor participación en responsabilidades de defensa.

Antes de abordar el avión en Washington, Rubio marcó el tono de su misión. “Vivimos en una nueva era en la geopolítica, y va a requerir que todos nosotros revisemos cómo se ve eso y cuál va a ser nuestro papel”, afirmó ante periodistas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP)

La visita ocurre en medio de una crisis de confianza entre Estados Unidos y varias capitales europeas. El conflicto político por las exigencias del presidente Donald Trump sobre la adquisición de Groenlandia, territorio autónomo danés, sacudió las relaciones transatlánticas. Lo que antes parecía impensable, la posibilidad de que un país de la OTAN amenazara con tomar territorio de un aliado, desató protestas firmes en Europa.

Trump dio marcha atrás con las amenazas de incautación y aranceles durante el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado. En su lugar, promovió un acuerdo marco con la OTAN para la seguridad en el Ártico.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump colocó a Europa en el centro de sus críticas. En su Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre, describió al continente como sobrerregulado, falto de “autoconfianza” y en riesgo de “borrado civilizatorio” por la inmigración. El mandatario también expresó en varias ocasiones que la Unión Europea se creó para “perjudicar” a Estados Unidos.

En Múnich, Rubio insistirá en que Europa comparta la carga en asuntos de defensa común. La guerra en Ucrania, la relación con Moscú y el futuro de la unidad transatlántica formarán parte de la agenda del encuentro.

Consultado sobre lo que Europa espera de la conferencia, Rubio respondió: “Sinceramente, quieren saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos gustaría ir, hacia dónde nos gustaría ir con ellos”.

El debate también incluirá el papel del paraguas de seguridad estadounidense y las perspectivas de diálogo con Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron, que viajará a Alemania, expresó su deseo de retomar conversaciones con el mandatario ruso Vladimir Putin. Por ahora, esos contactos solo se desarrollan entre Washington y Moscú.

Las reuniones en Múnich tendrán lugar pocos días antes de que Trump convoque el 19 de febrero en Washington la primera sesión de su llamado “Consejo de Paz”. El presidente creó este organismo con la intención inicial de gestionar el escenario posterior a la guerra en Gaza. Ahora, su alcance podría extenderse a otros conflictos, lo que generó críticas de quienes lo ven como un posible competidor de las Naciones Unidas.

Otro tema sensible será la libertad de expresión en Europa. Rubio viajará acompañado por Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para diplomacia pública y crítica de las políticas de la Unión Europea en materia de regulación de las grandes empresas tecnológicas y combate a la desinformación. Estados Unidos cuestionó esas medidas y sostuvo que afectan la libertad de expresión.

Las reuniones en Múnich tendrán lugar pocos días antes de que Trump convoque el 19 de febrero en Washington la primera sesión de su llamado “Consejo de Paz”

Tras su participación en la conferencia, Rubio continuará su gira por Eslovaquia y Hungría. Ambos países están gobernados por líderes nacionalistas que cuentan con el respaldo político de Trump. El recorrido refleja el interés de Washington por reforzar vínculos con gobiernos afines en Europa Central mientras intenta redefinir su relación con el resto del continente.

