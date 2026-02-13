El régimen de Kim Jong-un amenazó con una “respuesta terrible” si se repite la incursión de drones desde Corea del Sur

El régimen de Corea del Norte advirtió este viernes que responderá con acciones “terribles” ante cualquier nuevo ingreso de drones surcoreanos en su espacio aéreo, intensificando la tensión en la península tras el reciente derribo de un vehículo aéreo no tripulado cerca de Kaesong.

El pronunciamiento estuvo a cargo de Kim Yo Jong, integrante de la dirección del Partido de los Trabajadores de Corea y hermana del dictador norcoreano.

“Doy una advertencia anticipada de que la repetición de una provocación como la violación de la soberanía inalienable de la RPDC provocará sin duda una respuesta terrible”, expresó en un comunicado difundido por la agencia de propaganda KCNA.

El mensaje se produce tras la investigación surcoreana sobre el incidente de enero, cuando un dron procedente del sur fue abatido en las proximidades del principal polo industrial fronterizo.

Kim Yo Jong reconoció que las autoridades surcoreanas han dado pasos “sensatos” al expresar su pesar por el suceso, pero insistió en que la violación del espacio aéreo norcoreano es inaceptable bajo cualquier circunstancia.

Kim Yo Jong, integrante de la dirección del Partido de los Trabajadores de Corea y hermana del dictador norcoreano (REUTERS/Jorge Silva/Archivo)

“No nos importa quién fue el verdadero responsable de la infiltración del dron en el espacio aéreo de la RPDC, ya sea un individuo o una organización civil”, remarcó la hermana del dictador comunista.

El incidente elevó la tensión entre los dos países en un momento en que el gobierno surcoreano, encabezado por el presidente Lee Jae Myung, intenta avanzar hacia una fase de confianza y coexistencia pacífica con el régimen de Pyongyang.

La administración de Seúl ha apostado por un enfoque conciliador y ha reconocido la necesidad de admitir errores, como el envío no autorizado de drones, que el propio presidente describió como resultado de un “vacío” en el sistema de vigilancia.

Las autoridades surcoreanas inicialmente negaron su implicación en la incursión de enero. Sin embargo, una fuerza de tarea conjunta militar y policial anunció esta semana que investiga a tres soldados en servicio activo y a un funcionario de inteligencia en busca de esclarecer los hechos. El martes, los investigadores allanaron 18 sedes, incluidas las oficinas de la agencia de inteligencia y el comando de inteligencia de defensa.

Corea del Norte exigió a las autoridades surcoreanas evitar nuevas “provocaciones” en su espacio aéreo

Kim Yo Jong advirtió que no se tolerará ningún nuevo intento similar y emplazó a Seúl a tomar medidas preventivas.

“Advierto a las autoridades de la ROK que presten atención a la prevención para que tal estupidez no vuelva a suceder”, enfatizó.

El régimen norcoreano insiste en que cualquier violación de su soberanía, independientemente del origen o la motivación, será respondida con dureza.

La reacción de Pyongyang se produce en un contexto de revisión histórica en Corea del Sur sobre el uso de drones para provocar al norte. El ex presidente Yoon Suk-yeol, actualmente enjuiciado y condenado por su intento de imponer la ley marcial en 2024, enfrenta procesos judiciales por supuestamente ordenar vuelos de drones con el propósito de generar una respuesta militar norcoreana y justificar medidas de emergencia.

Mientras tanto, el Ministerio de Unificación surcoreano reiteró la voluntad del actual gobierno de avanzar hacia la coexistencia pacífica y subrayó la importancia de reconocer errores pasados.

Detenidos tres militares en redadas en Corea del Sur por una incursión con drones en Corea del Norte

El ministro Chung Dong-young expresó a comienzos de semana “profundo pesar” por el envío del dron, calificando como “afortunado” que la dictadura norcoreana haya reaccionado con mesura. Este gesto fue valorado por Pyongyang como un acto de “comportamiento sensato”, aunque dejó claro que no exime a Seúl de su responsabilidad en lo ocurrido.

El futuro de las relaciones intercoreanas sigue siendo incierto. Las protestas públicas en Seúl y el debate parlamentario reflejan una sociedad dividida entre quienes abogan por la reconciliación y quienes exigen respuestas firmes a las amenazas del régimen norcoreano. Por ahora, la advertencia de Kim Yo Jong marca un endurecimiento en el tono de Pyongyang y pone en alerta a la península ante el riesgo de una nueva escalada militar o diplomática.

(Con información de AFP y Reuters)