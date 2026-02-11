Irak desmanteló una célula de Estado Islámico y detuvo al líder antes de detonar su cinturón explosivo

Helicópteros de la Fuerza Aérea iraquí aterrizan en la base aérea de Ain al-Asad en la provincia de Anbar (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El Servicio de Seguridad Nacional (SSN) iraquí anunció el desmantelamiento de una célula del grupo Estado Islámico (EI) en la provincia de Anbar, al oeste de Irak, tras más de un año de operaciones de inteligencia.

Según informó el portavoz del SSN, Arshad al Hakem, la red fue desarticulada gracias a un prolongado rastreo y vigilancia en la zona. Durante la operación, las autoridades arrestaron a Abu Ayman al Rawi, identificado como el “gobernador” del EI en Anbar.

El líder yihadista fue capturado justo antes de detonar su cinturón explosivo, mientras que dos de sus acompañantes murieron al accionar sus propios detonantes durante el cerco.

Además, fueron detenidos otros presuntos miembros de la organización, incluidos responsables de logística, fabricación de drones explosivos y gestión del programa de armas químicas del grupo, según precisó el portavoz, aunque no se dieron más detalles.

El último informe del Consejo de Seguridad de la ONU, divulgado el 2 de febrero, estima que el EI mantiene unos 3.000 combatientes entre Irak y Siria, aunque la mayoría se encuentra en territorio sirio. Sin embargo, el jefe de Inteligencia iraquí, Hamid al Shatri, declaró recientemente a The Washington Post que el número de miembros del EI en Siria habría crecido hasta los 10.000 en poco más de un año, lo que representa una amenaza para Irak debido a la extensa y porosa frontera entre ambos países.

Un vehículo militar estadounidense se mueve durante el transporte de detenidos del Estado Islámico de Siria a Irak (REUTERS/Orhan Qereman)

El informe de la ONU advierte que la amenaza del EI ha ido en aumento, impulsada por el reclutamiento de combatientes extranjeros, la captación de fondos a través de monedas digitales y un uso más eficaz de drones de combate. No obstante, en Irak, el grupo enfrenta una presión antiterrorista constante por parte de las autoridades, lo que redujo sus capacidades y llevó a que los ataques en 2025 se sitúen en un mínimo histórico.

Cabe recordar que Estado Islámico llegó a controlar grandes extensiones de Irak entre 2014 y 2017, año en el que fue derrotado territorialmente en el país.

El pasado domingo, La Justicia iraquí informó que los miles de miembros del grupo EI transferidos a Irak desde Siria provienen de 42 países y serán juzgados bajo la legislación nacional. Según la agencia oficial INA, el Centro Nacional para la Cooperación Judicial Internacional de Irak (CNCJI) aseguró que “todos los delitos cometidos por terroristas de Estado Islámico procedentes de Siria serán juzgados exclusivamente bajo la legislación iraquí”, sin detallar más sobre los procedimientos.

Desde finales de enero, Estados Unidos inició el traslado de presuntos yihadistas desde cárceles controladas por kurdosirios —ahora bajo la autoridad de Damasco— a Irak, con un total de 2.250 personas transferidas hasta el momento, aunque el proceso podría alcanzar las 7.000. Entre los detenidos hay elementos considerados de alta peligrosidad y acusados de utilizar armas químicas.

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, camina con funcionarios de seguridad durante una visita a la base aérea de Ain al-Asad (REUTERS)

El primer ministro Mohammed Shia al-Sudani subrayó recientemente que los países de origen deben asumir la responsabilidad de sus ciudadanos vinculados al EI, luego de que Bagdad aceptara la custodia temporal de algunos miembros trasladados desde Siria en las últimas semanas. El CNCJI aclaró que no se abordará la extradición de estos presos antes de que concluyan los procedimientos de investigación en Irak.

El Tribunal de Investigación del distrito de Karkh, en Bagdad, especializado en terrorismo, es responsable de llevar a cabo las investigaciones sobre los presuntos miembros del Estado Islámico transferidos a Irak. Según el Consejo Judicial Supremo iraquí, ya se ha iniciado el proceso contra más de 1.300 acusados. La institución aseguró que los detenidos serán tratados conforme a los marcos legales y humanitarios vigentes, respetando tanto la legislación nacional como las normas internacionales.

(Con información de EFE)