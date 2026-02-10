Mundo

China prevé un récord de 9.500 millones de viajes por el comienzo del Año Nuevo Lunar

Las autoridades estiman que el fenómeno conocido como “chunyun” marcará un hito: millones retornan a sus ciudades natales para reunirse con sus familias

Los viajeros abordan su tren
Los viajeros abordan su tren en un andén de la Estación Sur de Trenes de Beijing durante la temporada alta de viajes del Año Nuevo Lunar. REUTERS/Florence Lo

Liu Zhiquan planificó un viaje en tren de más de 30 horas a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, a unos 2.000 kilómetros (1.242 millas) de Beijing, donde trabaja en la construcción.

Es uno de los cientos de millones que se espera que viajen a sus ciudades de origen como parte del mayor desplazamiento de humanidad del mundo, o “chunyun” como se le llama en China, antes del Año Nuevo Lunar el 17 de febrero.

“Las cosas parecen peores este año que el pasado. La economía está mal y es cada vez más difícil ganar dinero”, expresó.

Los viajeros pasan por una
Los viajeros pasan por una puerta de embarque para abordar su tren en la Estación Sur de Trenes de Beijing. REUTERS/Florence Lo

Liu eligió un tren más lento para ahorrar dinero: un tren de alta velocidad tomaría sólo nueve horas pero cuesta más del doble.

No obstante, decidió hacer el viaje de 30 horas para estar en casa para el festival, la única época del año en que los trabajadores de todo el país toman vacaciones y pasan tiempo con sus seres queridos.

El gobierno de China estima que se realizarán 9.500 millones de desplazamientos durante el período de 40 días alrededor del festival, un récord histórico, según información de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Aproximadamente 540 millones de esos viajes se realizarán en tren, y 95 millones por aire. El resto será por carretera.

Artistas populares realizan la danza
Artistas populares realizan la danza del león en un mercado al aire libre antes del Año Nuevo Lunar, en Beijing, China, el 10 de febrero de 2026. REUTERS/Tingshu Wang

En un país donde se espera que los trabajadores hagan largas jornadas, incluidos los fines de semana, y tengan pocos días de vacaciones anuales, el festival del Año Nuevo Lunar es un tiempo valioso.

En una estación de tren en Beijing, los pasajeros abarrotaban las áreas de espera con grandes bolsas y maletas mientras esperaban sus trenes. Otros comían fideos instantáneos, un refrigerio fácil ya que las estaciones proporcionan agua caliente de forma gratuita.

Tian Duofu, una joven que recientemente comenzó a trabajar a tiempo completo en Beijing, dijo que esperaba con ansias las vacaciones de nueve días, que comienzan el 15 de febrero. “Se ha vuelto más difícil para una gran familia reunirse. Después de comenzar a trabajar, me di cuenta de que unas vacaciones tan largas son raras y nos vemos cada vez menos en persona, lo que hace que el Festival de Primavera sea significativo”.

Un vendedor de adornos para
Un vendedor de adornos para el Festival de Primavera atiende a un cliente en un mercado al aire libre antes del Año Nuevo Lunar, en Beijing, China, el 10 de febrero de 2026. REUTERS/Tingshu Wang

“El Año Nuevo es el festival del año, y si no volvemos a casa, no podremos disfrutar del ambiente festivo”, dijo Tian Yunxia, una mujer de la provincia de Henan que tiene un puesto de desayunos en Beijing. “Quiero ir a casa para ver a mis hijos, mis nietos y mi esposo”.

(con información de AP)

China

