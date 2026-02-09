La NASA pospuso hasta el jueves el lanzamiento de la Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional

La tripulación Crew-12. ESA

La NASA anunció este lunes que el lanzamiento de la misión tripulada Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) se retrasó al jueves debido a las condiciones meteorológicas previstas en la trayectoria de vuelo de la nave.

El despegue de la cápsula Dragon de SpaceX se producirá “no antes de las 5:38 hora local (10:38 GMT)” desde las instalaciones de la NASA en Florida, informó en un comunicado la agencia espacial estadounidense.

Pero agregó que el clima “seguirá siendo un tema de vigilancia el 12 de febrero y se espera que las condiciones mejoren el viernes 13 de febrero”.

La misión espacial estaba inicialmente prevista para el miércoles, después de que se adelantase por la salida anticipada de la Crew-11 del laboratorio orbital por problemas de salud de uno de sus miembros.

El regreso, que tuvo lugar el pasado 14 de enero, se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI. La NASA no ha divulgado la identidad del tripulante afectado por razones de privacidad médica.

Desde entonces apenas quedan unos pocos astronautas a cargo de las labores de investigación y mantenimiento en la estación espacial: el estadounidense Chris Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev.

La Crew-12 está compuesta por los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, y el cosmonauta de la rusa Roscosmos, Andrey Fedyaev.

El cuarteto cumplirá una misión más prolongada de lo habitual, con una duración estimada de nueve meses, en lugar de los seis meses habituales.

El conejito de peluche

La astronauta de la NASA Jessica Meir instala el densitómetro óseo que permite obtener imágenes de los huesos de roedores para Mighty Mice in Space. La investigación estudia dos proteínas que pueden prevenir la pérdida de masa muscular y ósea en el espacio.Créditos: NASA

La astronauta estadounidense Jessica Meir, integrante de la tripulación de cuatro miembros, reveló el domingo que llevará consigo ese juguete que pertenece a su hija de tres años.

Los astronautas que van a la EEI, que orbita a 400 kilómetros sobre la Tierra, suelen llevar pequeños objetos personales para tener cerca durante su estancia de varios meses en el espacio.

“Tengo un pequeño conejo de peluche que pertenece a mi hija de tres años, y en realidad ella tiene dos de estos porque uno fue un regalo”, dijo Meir, de 48 años, en una rueda de prensa en línea.

“Así que uno se quedará aquí abajo con ella, y el otro estará allí con nosotros, viviendo aventuras todo el tiempo”, añadió.

La astronauta Jessica Meir sostiene su Medalla del Rey de tamaño 8 con la cinta de la Orden de los Serafines en el Palacio de Estocolmo, en Estocolmo, Suecia, el 21 de febrero de 2024. Agencia de Noticias TT/Jonas Ekstromer vía REUTERS

El domingo reflexionó sobre los desafíos de ser madre y sobre lo difícil que será separarse de su pequeña durante ocho meses.

“Pero espero que algún día se dé cuenta de que esta ausencia fue significativa”, y “ojalá la inspire a ella y a otras personas en el mundo”, añadió.

(con información de EFE y AFP)