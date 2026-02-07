Mundo

El régimen de Irán advirtió que “el enriquecimiento cero de uranio” y el programa de misiles no son negociables

Tras la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos en Omán, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, indicó que el programa nuclear de Teherán continuará según las necesidades del país

Guardar
El ministro de Exteriores del
El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, declaró que el “enriquecimiento cero de uranio” no forma parte de las negociaciones nucleares con Estados Unidos y ratificó que el programa nuclear de Irán continuará según las necesidades del país, sin que el uranio enriquecido salga de su territorio.

El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, sostuvo Araqchi en una entrevista con la cadena Al Jazeera en Doha, tras reanudarse las conversaciones nucleares con EEUU en Mascate, Omán.

El jefe de la diplomacia iraní insistió en que el enriquecimiento de uranio es un derecho de Irán y “debe continuar”, aunque expresó la disposición de Teherán para alcanzar un “acuerdo tranquilizador” sobre el programa nuclear.

Araqchi también remarcó que la industria misilística de Irán “nunca será negociable”, ya que se trata de un asunto estrictamente defensivo.

El enviado especial estadounidense, Steve
El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, mientras Jared Kushner observa durante una reunión en Mascate (Ministerio de Exteriores de Omán/AFP)

De esta manera, volvió a rechazar las exigencias de Washington para que Teherán limite su programa de misiles, condición planteada para firmar un acuerdo que abarque la cuestión nuclear y el respaldo de la República Islámica a grupos regionales como Hezbollah en Líbano, los palestinos de Hamas y los hutíes de Yemen.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy buenas” las conversaciones del viernes con Irán y consideró que un acuerdo centrado únicamente en el programa nuclear iraní “sería aceptable”.

Teherán y Washington retomaron el diálogo nuclear en Mascate, luego de que el mandatario estadounidense amenazara con intervenir militarmente en Irán si no se llegaba a un acuerdo o persistía la represión contra manifestantes. Para ello, Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de profunda crisis para la República Islámica, tras las protestas más violentas desde 1979, que tuvieron lugar en enero. El país enfrenta una grave crisis económica, descontento social, la peor sequía en décadas y escasez de electricidad y gas.

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llega a la reunión en Mascate (Ministerio de Exteriores de Irán/Europa Press)

Las protestas iniciaron en diciembre por la caída del rial y se extendieron con demandas de fin de la República Islámica, concluyendo con una represión que Teherán cifra en 3.117 muertos.

No obstante, la organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva el número de fallecidos a 6.955 y continúa verificando más de 11.600 posibles muertes, además de reportar 51.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, indicó a medios estadounidenses que informes médicos desde Irán apuntan a hasta 20.000 muertos por la represión. Sin embargo, Naciones Unidas advierte que estas cifras siguen siendo difíciles de verificar.

Temas Relacionados

IránEstados Unidosnegociaciones nuclearesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAprograma de misiles de IránAbbas AraqchiDonald Trump

Últimas Noticias

Un joven de 17 años es arrestado por presuntamente incendiar a un amigo con combustible

El ataque quedó registrado en un video clave. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que dejó a un adolescente con graves quemaduras y generó conmoción en la comunidad local durante el fin de semana. IMÁGENES SENSIBLES

Un joven de 17 años

Otra muerte misteriosa en Rusia: un ex viceministro de Justicia fue hallado sin vida en su apartamento de Moscú

Las autoridades investigan la causa del deceso tras no observar “signos de muerte violenta”

Otra muerte misteriosa en Rusia:

Zelensky afirmó que EEUU quiere que la guerra termine antes de junio y que propuso nuevas reuniones con Rusia la próxima semana

El presidente de Ucrania volvió a repetir que no toleraría que Washington y Moscú llegaran a acuerdos a espaldas de Kiev, especialmente si estos afectan la soberanía ucraniana

Zelensky afirmó que EEUU quiere

Estados Unidos anunció nuevos aranceles adicionales para los países que comercien con el régimen iraní

Un nuevo régimen tarifario fue presentado por la administración estadounidense tras la declaración de emergencia nacional frente a las políticas iraníes. La aplicación y supervisión de la medida fue designada a los departamentos de Comercio y Estado

Estados Unidos anunció nuevos aranceles

Rusia lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica en Ucrania: se declaró el alerta aérea y anunciaron cortes de luz

Las autoridades informaron que los bombardeos rusos obligaron a suspender el suministro eléctrico en la mayoría de las regiones, mientras las tareas de reparación están pendientes

Rusia lanzó un ataque masivo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la borrasca

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Casi 200 carreteras se encuentran afectadas por las lluvias y la nieve

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

DNI digital en Perú: Reniec suscribe convenio para la implementación de este documento

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los favoritos en las próximas elecciones presidenciales, según la encuesta de AtlasIntel

Este es el mejor ejercicio físico para favorecer la regeneración del hígado

INFOBAE AMÉRICA
Los Cowboys, uno de los

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

El FC Barcelona se desvincula oficialmente de la Superliga

Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

Kiko Rivera, ¿entre Lola García e Irene Rosales?

Atentados contra generales rusos durante la guerra en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Halle Berry confirmó que no

Halle Berry confirmó que no será Tormenta en “Vengadores: Doomsday”, pero no cerró la puerta a su regreso

El día en que Los Beatles le cantaron al mundo: así fue la histórica transmisión de “All You Need Is Love” desde Abbey Road

“Bridgerton”: los debates y polémicas en torno a la serie que adapta la saga literaria de Julia Quinn

Christie’s rematará piezas emblemáticas de The Beatles, Kurt Cobain y Jack Kerouac de la colección Jim Irsay

El éxito global de Bad Bunny bajo la lupa de un científico de Harvard: cómo la identidad y la innovación redefinen la música urbana