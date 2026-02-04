Mundo

Las autoridades europeas creen que dos satélites rusos han interceptado sus comunicaciones

Un informe del Financial Times asegura que el seguimiento prolongado realizado por dispositivos de Moscú sobre redes orbitales europeas incrementa la preocupación por eventuales interferencias, robos de datos o alteraciones en la operatividad


Las autoridades de seguridad europea alertan sobre la interceptación de comunicaciones de al menos doce satélites clave por vehículos espaciales rusos (EFE/ARCHIVO)

Las autoridades de seguridad europea han identificado que dos vehículos espaciales rusos interceptaron las comunicaciones de al menos una docena de satélites clave sobre el continente, de acuerdo con un informe reciente del Financial Times. Los funcionarios consideran que estas acciones podrían comprometer información sensible transmitida por los satélites y, además, abrir la puerta a que Moscú manipule sus trayectorias o incluso provoque colisiones.

Durante los últimos tres años, los objetos rusos Luch-1 y Luch-2 han intensificado el seguimiento de satélites europeos en un contexto de alta tensión tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin. Ambos aparatos han ejecutado maniobras de aproximación arriesgada a varios de los satélites geoestacionarios más importantes de Europa, los cuales prestan servicio tanto al continente como a regiones de áfrica y Oriente Medio.

Según la publicación del medio británico, datos orbitales y observaciones telescópicas terrestres, los vehículos rusos han permanecido durante semanas en proximidad de estos satélites, especialmente desde el lanzamiento de Luch-2 en 2023, que se acercó a 17 satélites europeos. El jefe del comando espacial militar alemán, general de división Michael Traut, detalló que Luch-1 y Luch-2 se dedican a operaciones de inteligencia de señales, manteniéndose al lado de satélites occidentales de comunicaciones.


El espionaje espacial ruso se suma a otras tácticas de guerra híbrida, como el sabotaje de cables submarinos y amenazas a infraestructuras críticas de comunicación (REUTERS/ARCHIVO)

Un alto funcionario de inteligencia europeo indicó que los vehículos Luch buscan ubicarse dentro del estrecho cono de transmisión de datos desde estaciones terrestres, lo que permitiría interceptar información sensible, incluyendo datos de control de satélites, que en su mayoría carecen de cifrado por haber sido lanzados sin sistemas avanzados de protección.

Esta vulnerabilidad expone a los sistemas europeos a posibles interferencias futuras o incluso a su destrucción, una vez que actores hostiles hayan grabado los datos de mando. Las maniobras rusas en el espacio se suman a otras operaciones de guerra híbrida, como el sabotaje de cables submarinos de internet y energía, lo que incrementa la inquietud entre responsables militares y de inteligencia sobre una posible extensión de estas actividades disruptivas al ámbito espacial.

A pesar de que China y Estados Unidos han desarrollado tecnologías similares, Rusia dispone de uno de los programas de espionaje espacial más avanzados y ha mostrado una actitud más agresiva en el uso de estos vehículos para acechar satélites extranjeros. El ministro de defensa alemán Boris Pistorius advirtió que las redes satelitales constituyen un punto vulnerable de las sociedades modernas y que los ataques contra ellas pueden paralizar países enteros. Pistorius calificó las actividades rusas como una amenaza fundamental, especialmente en el espacio.


Luch-2, lanzado en 2023, se acercó a diecisiete satélites europeos, monitoreando sus transmisiones durante semanas según datos orbitales y telescópicos

Los satélites europeos afectados son principalmente de uso civil, como la televisión por satélite, pero también transportan comunicaciones gubernamentales y militares sensibles. Aunque, según inteligencia europea, Luch-1 y Luch-2 probablemente no puedan interferir ni destruir satélites por sí mismos, sí habrían recopilado grandes volúmenes de datos sobre cómo interrumpir estos sistemas desde tierra o desde el espacio.

El general Traut sospecha que los satélites rusos han interceptado el “enlace de mando”, el canal que conecta los satélites con los operadores terrestres y permite ajustar su órbita. Analistas consultados por el Financial Times advierten que, con esa información, Rusia podría imitar a los operadores terrestres y enviar órdenes falsas para modificar los propulsores y alterar la posición de los satélites, provocando desalineaciones, colisiones o pérdidas de control.

La información obtenida mediante el monitoreo de satélites también podría facilitar futuras acciones de sabotaje, como interferencias o ciberataques dirigidos desde tierra. La empresa Slingshot Aerospace, dedicada al rastreo de objetos en el espacio, confirmó que los vehículos Luch “se estacionan cerca de satélites geoestacionarios durante meses”. Actualmente, Luch-2 permanece en las proximidades de Intelsat 39, un satélite de gran tamaño que da servicio a Europa y áfrica.


La inteligencia europea señala posible espionaje ruso contra infraestructura de comunicaciones espaciales (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Desde su lanzamiento, Luch-2 ha vigilado al menos a 17 satélites comerciales y gubernamentales sobre Europa, según datos de Slingshot. Norbert Pouzin, analista principal de la empresa francesa Aldoria, resaltó que los satélites rusos han visitado repetidamente las mismas redes, lo que sugiere un interés específico en operadores pertenecientes a la OTAN. Aunque no puedan descifrar mensajes, pueden mapear el uso de los satélites y localizar terminales terrestres.

Rusia ha intensificado su actividad de reconocimiento espacial, lanzando en el último año dos nuevos satélites, Cosmos 2589 y Cosmos 2590, que muestran capacidades maniobrables similares a Luch-1 y Luch-2. Cosmos 2589 se dirige actualmente hacia la órbita geoestacionaria, situada a 35.000 km sobre la Tierra.

Por otro lado, Luch-1 podría haber dejado de funcionar tras observarse una fuga de gas y una posible fragmentación parcial, según telescopios terrestres y declaraciones de Belinda Marchand, directora científica de Slingshot Aerospace, quien afirmó que el satélite “sigue girando” tras el incidente.

