Francia rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a fuerzas europeas y exigió el fin inmediato de la represión (Michel Euler/REUTERS)

Francia calificó de “infundada” la decisión de Irán de declarar como organizaciones terroristas a los ejércitos de los países europeos y afirmó que se trata de una “respuesta consternadora” por parte del régimen de Teherán, al tiempo que exigió la liberación de prisioneros, el fin de las ejecuciones y cambios inmediatos en su política interna y exterior.

Fuentes de la diplomacia francesa indicaron que la medida anunciada por los ayatollahs no tiene base jurídica ni política y respondieron que París respalda la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como organización terrorista por su papel en la represión de las protestas en el país.

“Por eso, Francia ha apoyado su inclusión en la lista de organizaciones terroristas”, señalaron las fuentes oficiales.

El Gobierno francés le exigió al régimen iraní que “libere imperativamente a los prisioneros, ponga fin a las ejecuciones, levante el bloqueo digital y permita que la Misión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigue los crímenes cometidos en Irán”.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, vinculó la reacción de Teherán con el actual contexto de tensión internacional y con la presión diplomática sobre el régimen.

Miles de manifestantes denunciaron en París la represión iraní

“Estados Unidos se ha puesto en situación de lanzar una operación militar contra Irán. Paralelamente, ha propuesto negociaciones al régimen, que debe aceptarlas sin falta, decidirse a hacer concesiones importantes y cambiar radicalmente su postura”, declaró.

Barrot sostuvo que el régimen iraní debe dejar de ser una amenaza para la región y para los intereses de seguridad de Occidente, y afirmó que la represión interna no puede quedar sin consecuencias.

“El pueblo iraní debe recuperar su libertad”, señaló el ministro, al calificar la represión de las protestas como un “crimen de masas que no puede quedar impune”.

“Exigimos que el régimen ponga fin a la opresión, libere a los presos, detenga las ejecuciones, restablezca Internet y devuelva al pueblo iraní las llaves de su propio futuro”, agregó.

El jefe de la diplomacia francesa confirmó además que mantiene contactos con las autoridades iraníes para abordar la situación de ciudadanos franceses detenidos en el país.

Protestas y vehículos incendiados en Teherán en medio de una nueva ola de disturbios contra el régimen iraní (REUTERS/Archivo)

Indicó que ha tratado con responsables iraníes el caso de Cécile Kohler y Jacques Paris, dos ciudadanos franceses encarcelados en 2022 por presunto espionaje, que fueron liberados en noviembre pasado, aunque siguen en Irán y se encuentran en la embajada francesa.

Las autoridades francesas subrayaron que la decisión de Irán de declarar terroristas a fuerzas europeas no modifica la posición de París sobre la situación interna en el país ni su respaldo a la rendición de cuentas por la represión.

Francia reiteró que considera imprescindible que las autoridades iraníes permitan el trabajo de los mecanismos internacionales de investigación y adopten medidas inmediatas para poner fin a las violaciones de derechos humanos.

Las tensiones entre Irán y la Unión Europea han escalado por la represión de las protestas, que según la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han dejado al menos 3.117 muertos, aunque ONG opositoras elevan la cifra a más de 6.000 fallecidos y más de 40.000 detenciones.

La relatora especial de la ONU, Mai Sato, reportó que médicos iraníes estiman hasta 20.000 muertos, aunque Naciones Unidas advirtió sobre la dificultad para verificar estos datos por las restricciones impuestas por el régimen.

En París reclaman la liberación de dos ciudadanos franceses detenidos en Irán al cumplirse tres años de su arresto (REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo)

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que denuncia asesinatos, desapariciones forzadas y torturas a manifestantes en Irán y prorrogó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación por dos años más.

La portavoz de la Oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, insistió en la importancia de investigaciones independientes y conformes a los estándares internacionales.

(Con información de EFE y AFP)