Reportan una explosión en un edificio de la ciudad iraní Bandar Abbas: investigan la causa del estallido

La televisión estatal informó de que la explosión se produjo en un edificio de ocho plantas y “destruyó dos plantas, varios vehículos y tiendas”

Explosión en una ciudad de Irán 2

Este sábado se produjo una explosión en un edificio de la ciudad iraní de Bandar Abbas, en la costa del Golfo, según informaron los medios de comunicación estatales, aunque aún se desconoce la causa de la explosión.

La televisión estatal informó de que la explosión se produjo en un edificio de ocho plantas y “destruyó dos plantas, varios vehículos y tiendas” en la zona del bulevar Moallem de la ciudad.

Investigan la causa de la explosión en Irán

Los equipos de rescate y bomberos acudieron al lugar para prestar asistencia, añadió.

La agencia oficial IRNA citó al director general de gestión de crisis de la provincia de Hormozgán, Mehrdad Hassanzadeh, quien afirmó que se investigan las causas de la explosión. “Los heridos en el incidente están siendo trasladados al hospital por los equipos de emergencia”, comentó el funcionario persa, sin informar sobre víctimas fatales.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron la fachada del edificio destruida, con sectores del interior expuestos y escombros dispersos en los alrededores. Otros medios iraníes publicaron reportes similares, sin aportar detalles sobre el origen del estallido.

El hecho ocurre en un momento de tensión para Irán, luego de que Estados Unidos desplegara un grupo de portaaviones en la región.

En este clima de tensión, este sábado el régimen de los ayatolás volvió a desafiar a Washington. El jefe del ejército iraní Amir Hatami afirmó que las fuerzas armadas del país están “plenamente preparadas” ante una posible agresión tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Según la agencia IRNA, Hatami advirtió que cualquier error del enemigo pondría en peligro la seguridad propia, la estabilidad regional y la de Israel.

“Si el enemigo comete un error, no tengan duda de que pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región y la seguridad del régimen sionista”, manifestó Hatami.

Asimismo, advirtió al gobierno de Trump que la tecnología nuclear persa “no se puede eliminar”: “La ciencia y tecnología nucleares de la República Islámica de Irán no se pueden eliminar, aunque los científicos y los hijos de esta nación mueran como mártires”.

