Mundo

Zelensky denunció que Rusia detuvo los intercambios de prisioneros

El presidente ucraniano también aseguró que su país dejará de atacar objetivos energéticos si Rusia hace lo mismo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. REUTERS/Kuba Stezycki

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que Rusia ha detenido los intercambios de prisioneros de guerra y que el último se produjo en octubre del año pasado.

“Los rusos han paralizado el proceso. No están especialmente interesados en intercambiar personas, porque no consideran que eso les aporte nada”, dijo Zelensky.

Pese a ello continúan los intercambios de fallecidos, y Ucrania dijo el jueves haber recibido de Rusia otros mil cadáveres de soldados ucranianos muertos en combate.

El presidente ucraniano también aseguró que su país dejará de atacar objetivos energéticos si Rusia hace lo mismo.

“Si Rusia no ataca nuestra infraestructura energética, instalaciones de generación u otros activos energéticos, nosotros no atacaremos la suya”, aseguró.

El jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber pedido “personalmente” a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detenga los ataques debido a las bajas temperaturas, y aseguró que la pausa duraría una semana. En los próximos días se esperan temperaturas de 30 grados bajo cero en Ucrania.

Pese al anuncio de Trump, Rusia lanzó la madrugada del viernes un misil y un centenar de drones contra Ucrania, informó el ejército.

“En la noche del 30 de enero [a partir de las 18h00 del 29 de enero], el enemigo lanzó un misil balístico Iskander-M (...) así como 111 drones de ataque”, declaró el ejército del aire ucraniano en su informe diario.

Rescatistas llevan una parte de
Rescatistas llevan una parte de un misil de crucero ruso Iskander-K . REUTERS/Valentyn Ogirenko

Estos ataques nocturnos afectaron a 15 puntos diferentes del país, precisó, y añadió que el ejército del aire había abatido 80 drones.

Zelensky, respondió a la invitación del presidente ruso, Vladímir Putin, de que viajara a Moscú para mantener la reunión para avanzar hacia el final de la guerra que pide Ucrania con una propuesta simétrica ofreciéndole al líder del Kremlin que se desplace a Kiev para mantener ese encuentro.

“Sin duda, no es posible que me reúna con Putin en Moscú. Sería lo mismo que me reuniera con Putin en Kiev”, dijo Zelensky en una rueda de prensa citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform. “Yo también puedo invitarle a él a Kiev, que venga. Le invito públicamente, si él se atreve, claro”, agregó.

Como ya hizo durante anteriores rondas de negociación entre emisarios de ambos bandos, Putin invitó esta semana a Zelensky a viajar a Moscú para que tenga lugar allí la reunión directa entre líderes que el presidente ucraniano pide desde hace meses.

Ucrania considera esta propuesta de Putin una provocación sin perspectivas de que puede llegar a producirse.

Emisarios de Zelensky y Putin se reunieron con la mediación de EE.UU. el viernes y el sábado de la semana pasada en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para avanzar hacia el fin de la guerra.

(Con información de AFP y EFE)

