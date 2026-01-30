Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

El USS Delbert D. Black

Un destructor de misiles guiados de Estados Unidos atracó recientemente en el puerto de Eilat, en el sur de Israel, en un movimiento que evidencia el refuerzo de la cooperación militar entre Washington y Tel Aviv en un contexto de creciente tensión con Irán. La llegada del USS Delbert D. Black al estratégico enclave del Mar Rojo fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que señalaron que la operación estaba planificada y se enmarca en la colaboración habitual con el ejército estadounidense.

El arribo del buque se produce en un momento de especial sensibilidad en la región. Estados Unidos ha incrementado la presencia de recursos militares en Oriente Medio durante las últimas semanas, ampliando tanto la potencia de fuego como las capacidades defensivas disponibles. Este despliegue busca ofrecer al presidente Donald Trump un abanico de opciones ante la posibilidad de una escalada en la zona, especialmente tras la represión de manifestantes en territorio iraní por parte del régimen de Teherán.

De acuerdo con fuentes militares, la llegada de buques estadounidenses al Mar Rojo es una práctica habitual, aunque su presencia en el puerto de Eilat resulta poco frecuente. El enclave israelí, situado en el extremo norte del mar, funciona como puerta de entrada para el tráfico marítimo hacia el sur de Israel y mantiene un valor estratégico por su proximidad a las rutas comerciales y a los focos de tensión regionales.

La FDI puntualizó que la visita del USS Delbert D. Black estaba prevista con antelación y forma parte de los ejercicios y el intercambio operativo que sostiene con el ejército de Estados Unidos. “El fortalecimiento de la cooperación militar contribuye a la estabilidad y la seguridad de la región”, indicó el portavoz castrense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump REUTERS/Ken Cedeno

En las últimas semanas, la administración estadounidense ha puesto en marcha una serie de maniobras y movimientos navales en aguas cercanas a Irán. El objetivo de estos despliegues radica en aumentar la capacidad de respuesta frente a eventuales ataques y en disuadir cualquier acción hostil por parte del régimen iraní o de sus aliados en la zona. Entre las capacidades reforzadas figuran sistemas de defensa antimisiles, aviones de combate y unidades navales especializadas.

El contexto político en Irán añade presión a la situación. La reciente represión de protestas en diversas ciudades del país ha provocado condenas internacionales y ha elevado la preocupación en las capitales occidentales sobre la estabilidad interna del régimen. “Estados Unidos observa con atención los acontecimientos y mantiene abiertas todas las opciones”, afirmó un funcionario del Pentágono.

La presencia de buques estadounidenses en el Mar Rojo se enmarca en una estrategia de vigilancia y protección de rutas comerciales, así como de apoyo a los aliados regionales. Sin embargo, la llegada de un destructor al puerto de Eilat subraya la excepcionalidad del momento y la disposición de Estados Unidos a actuar ante eventuales escenarios de conflicto. “No es una práctica habitual ver este tipo de embarcaciones en puertos israelíes del sur”, explicó un analista militar.

El USS Delbert D. Black forma parte de la clase Arleigh Burke, con capacidades avanzadas de defensa aérea y ataque, y ha participado en múltiples operaciones internacionales. Su presencia en Eilat refuerza el mensaje de Washington sobre el compromiso con la seguridad de Israel y con la contención de posibles amenazas provenientes de Irán.

El despliegue militar estadounidense en la región busca enviar una señal clara tanto a Teherán como a otros actores regionales. La coordinación entre ambos ejércitos ha incluido ejercicios conjuntos y el intercambio de información estratégica. “La cooperación militar entre Israel y Estados Unidos es más estrecha que nunca”, sostuvo un portavoz de la FDI.

La situación en Oriente Medio permanece bajo observación internacional, ante la posibilidad de que los recientes movimientos militares deriven en una escalada mayor. Por el momento, la presencia del USS Delbert D. Black en el puerto de Eilat simboliza el respaldo de Estados Unidos a su principal aliado en la región, mientras continúan las tensiones con Irán.